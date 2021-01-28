У Франції затримали дев'ятьох підозрюваних у побитті українського підлітка. Усі вони члени однієї банди
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У Франції затримали дев'ятьох молодих людей, які підозрюються в нападі і жорстокому побитті підлітка українського походження.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Franceinfo із посиланням на прокуратуру Парижа.
Затримання дев'ятьох підлітків, які є членами одного угрупування (банди), проведено зранку 28 січня. Зазначається, що розслідування просувається успішно. Молодим людям висунуто підозру у спробі убивства.
Як пізніше повідомили в пресслужбі посольства України у Франції, зранку 28 січня у м.Ванв у передмісті Парижа поліція провели затримання 8 підлітків (8 неповнолітніх і одного повнолітнього), які, ймовірно, брали участь у сутичках з бандами району Богренель 15-го округу Парижа.
За повідомленнями прокуратури Парижа, заарештовані були поміщені під варту за звинуваченням у замаху на вбивство, участі у групових злочинних діях з метою вчинення насильницького злочину та крадіжки.
"Згідно з першими елементами розслідування судової поліції, український підліток Юрій став жертвою нападу помсти представників банди "RD4" після того, як кількома днями раніше був побитий підліток з Ванва.
У доповіді поліцейських та рятувальників, які прибули на місце трагедії 15 січня, у підлітка українського походження була присутня інтенсивна кровотеча з голови. Того ж вечора поліція виявила на місці злочину молоток, закинутий у квітковий горщик, а також кілька залізних прутів. На спростування інформації, яка поширювалась у пресі, у звіті поліції не йшлося про наявність у постраждалого викрутки. Крім того, представники поліції підкреслили, що потерпілий юнак не має судимості і не був відомий місцевим правоохоронцям, як раніше повідомляли деякі ЗМІ", - зазначено в повідомленні.
Посольство продовжує відслідковувати ситуацію. Посол Омельченко перебуває у прямому контакті з прокурором Парижа.
Нагадаємо, у Парижі жорстоко побили 14-річного українця. У хлопця в декількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей. Він перебував в штучній комі, але зараз потроху одужує.
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А раз пошел негатив, то тут Клоун как всегда отморозится, типа проблемы нет и все пойдет на самотек! И проблемы получит не он а Украина в целом!!!
бывает же - как вот с Савченко например. сперва облобызают, а потом -
мог употреблять
мог машины обворовывать
14 лет...
это не 14 месяцев))
кто то здаст по любому
хоть терпилы
хоть обвиняймые
а адвокаты успешно получат
гонорары независимо от исхода дела))
дибилое это твой папа который гомиком доючил подельника
и твоей мамке кончило
тебя кто спрашивал???
нпучилось писать???
ну просто так ведь тоже ничего не бывает, так шо нефиг лепить кумира, особенно если Зеля взбеснулся
На п'ятьох хлопців налетіли десяток. Четверо втекли, а Юрій не встиг. Його били буквально кілька секунд, - але били молотками, і штрикали ножами.
тот же напр. семен Семенченко - оказалось что руснявый, да и то как успешно свалил, оставив бойцов, но нет, он ся считает патриотом. патриотом России походу.
как мой батя - Савченко герой,
даже после того как СБУ записала какой она "герой" то.
так и ты с "семенченко". А замашки - прямо скрепные у тя. послушай пранки Вольнова - там русаки тоже за "чпок" и за зад через одного грозятся
Раніше, на Цензорі, була новина з посилання на французькі газети про те, що потерпілий сам належав до якогось угрупування, а його мати займається посередництвом з працевлаштування українців у Франції і які нібито написали на неї заяву в прокуратуру Франції.
Так що не так? Ти сам, мій коментар, уважно прочитав?..
А то что в зелёном правительстве бандит на предателе это их не интересует ?
разогнали как с Савченко а оказалось что неспроста на парня наехали другие "коллеги"?
и кстати, мне нравится "встряска" такая, но их надо с тыщу шоп нарот перестал верить в "зрада-перемога"(т.е. в 100% либо зрадник, либо бохомолец)
http://rushist.com/index.php/toland-adolf-gitler/686-toland-12-1
ну там перемотати тра. на початок, але ненавиджу вже крикунів шо Пітіна рівняють з вусатеньким діячем
Вопрос: зачем наш МИД лезет в эту мутную историю с разборками подростковых банд и нелегальными гастробайтерами? Если пострадавший НЕ гражданин Украины.