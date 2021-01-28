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У Франції затримали дев'ятьох підозрюваних у побитті українського підлітка. Усі вони члени однієї банди

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У Франції затримали дев'ятьох підозрюваних у побитті українського підлітка. Усі вони члени однієї банди

У Франції затримали дев'ятьох молодих людей, які підозрюються в нападі і жорстокому побитті підлітка українського походження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Franceinfo із посиланням на прокуратуру Парижа.

Затримання дев'ятьох підлітків, які є членами одного угрупування (банди), проведено зранку 28 січня. Зазначається, що розслідування просувається успішно. Молодим людям висунуто підозру у спробі убивства.

Як пізніше повідомили в пресслужбі посольства України у Франції, зранку 28 січня у м.Ванв у передмісті Парижа поліція провели затримання 8 підлітків (8 неповнолітніх і одного повнолітнього), які, ймовірно, брали участь у сутичках з бандами району Богренель 15-го округу Парижа.

За повідомленнями прокуратури Парижа, заарештовані були поміщені під варту за звинуваченням у замаху на вбивство, участі у групових злочинних діях з метою вчинення насильницького злочину та крадіжки.

"Згідно з першими елементами розслідування судової поліції, український підліток Юрій став жертвою нападу помсти представників банди "RD4" після того, як кількома днями раніше був побитий підліток з Ванва.

У доповіді поліцейських та рятувальників, які прибули на місце трагедії 15 січня, у підлітка українського походження була присутня інтенсивна кровотеча з голови. Того ж вечора поліція виявила на місці злочину молоток, закинутий у квітковий горщик, а також кілька залізних прутів. На спростування інформації, яка поширювалась у пресі, у звіті поліції не йшлося про наявність у постраждалого викрутки. Крім того, представники поліції підкреслили, що потерпілий юнак не має судимості і не був відомий місцевим правоохоронцям, як раніше повідомляли деякі ЗМІ", - зазначено в повідомленні.

Також читайте: Побитий у Парижі підліток-українець перебував у банді, а його мати наймала нелегалів, - ЗМІ

Посольство продовжує відслідковувати ситуацію. Посол Омельченко перебуває у прямому контакті з прокурором Парижа.

Нагадаємо, у Парижі жорстоко побили 14-річного українця. У хлопця в декількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей. Він перебував в штучній комі, але зараз потроху одужує.

У Франції затримали девятьох підозрюваних у побитті українського підлітка. Усі вони члени однієї банди 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Членограй может дальше нюхать кокс, спокойно ...
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28.01.2021 10:17
+7
Что субтильный украинский паренек 14 лет был "грозой" парижского криминалитета? Ученик колледжа был закаленным бойцом уличной банды? А если немного головой подумать? А вообще да, здоровья ему...
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28.01.2021 10:42
+5
Ниже, в ленте новостей, писали что он вроде тоже из банды а его мамаша остарбайтеров в Францию поставляет.
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28.01.2021 11:02
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Членограй может дальше нюхать кокс, спокойно ...
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28.01.2021 10:17 Відповісти
Клоун тогда, вообще зря со своими комментариями вылез - это было не его дело, этим МИД должен был заниматься. У него как руководителя воюющей страны сидящей в карантине, есть куча других дел....Но сильно хотелось попиариться....,а теперь окажется что этот пацан член банды и Рашка начнет раскручивать темы про "украинские банды" и "украинскую мафию" в ЕС и пошло поехало...
А раз пошел негатив, то тут Клоун как всегда отморозится, типа проблемы нет и все пойдет на самотек! И проблемы получит не он а Украина в целом!!!
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28.01.2021 11:28 Відповісти
PS Пока оно, не вытащило эту новость на мировой уровень - это было рядовое преступление, которое бы расследовали и про которое забыли. Нет же душа требовала цирка!
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28.01.2021 11:31 Відповісти
типо он и сам бандит?
У Франції затримали дев'ятьох підозрюваних у побитті українського підлітка. Усі вони члени однієї банди - Цензор.НЕТ 4508
бывает же - как вот с Савченко например. сперва облобызают, а потом - У Франції затримали дев'ятьох підозрюваних у побитті українського підлітка. Усі вони члени однієї банди - Цензор.НЕТ 204
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28.01.2021 10:27 Відповісти
Так то вони там просто серіал знімали і вона була в головній ролі вмісті з рубаном?
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28.01.2021 10:41 Відповісти
Что субтильный украинский паренек 14 лет был "грозой" парижского криминалитета? Ученик колледжа был закаленным бойцом уличной банды? А если немного головой подумать? А вообще да, здоровья ему...
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28.01.2021 10:42 Відповісти
мог курьером
мог употреблять
мог машины обворовывать
14 лет...
это не 14 месяцев))
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28.01.2021 11:17 Відповісти
Армии адвокатов подонков теперь важно будет дегуманизировать образ жертвы, но даже им придется доказывать не то, кем мог быть, а то кем был пострадавший.
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28.01.2021 11:30 Відповісти
столько фигурантов
кто то здаст по любому
хоть терпилы
хоть обвиняймые
а адвокаты успешно получат
гонорары независимо от исхода дела))
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28.01.2021 12:58 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/world/4321199-u-posolstvi-sprostuvaly-scho-pobytyi-u-paryzhi-pidlitok-vidomyi-politsii
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28.01.2021 14:57 Відповісти
Дебіле, поліції він не був відомим як кримінальний елемент. Читати вмієш більше букв ніж у заголовку статті?
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28.01.2021 14:00 Відповісти
животное
дибилое это твой папа который гомиком доючил подельника
и твоей мамке кончило
тебя кто спрашивал???
нпучилось писать???
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28.01.2021 16:29 Відповісти
А де написано, що постраждалий - член банди. Я прочитав, що 9 затриманих - члени однієї банди.
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28.01.2021 10:42 Відповісти
Ниже, в ленте новостей, писали что он вроде тоже из банды а его мамаша остарбайтеров в Францию поставляет.
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28.01.2021 11:02 Відповісти
Це так, але з цього тексту незрозуміло чи він в цій банді, і дев'ять чоловік включно з ним, чи не входить в цю банду. Не стаття журналіста, а якийсь твір на вільну тему третьокласника.
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28.01.2021 11:11 Відповісти
может в конкурирующей банде был?
ну просто так ведь тоже ничего не бывает, так шо нефиг лепить кумира, особенно если Зеля взбеснулся
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28.01.2021 11:19 Відповісти
Детальну інформацію треба читати у французькій пресі. а завдання Цензора, це "активувати" своїх відвідувачів на "коментарі"
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28.01.2021 11:21 Відповісти
Заарештували дев'ятьох підозрюваних у побитті Юрія. Вісім з них підлітки, а один, - повнолітній. Район, де стався злочин, відомий кримінальною активністю, через що місцева влада понатицяла там купу відеокамер для спостереження. Власне, саме побиття теж потрапило на відео, але громадськості вирішили його не показувати, начебто з-за надмірної жорстокості. Можливо (це моє припущення), тому що нападники були неграми, - щоб не розпалювати расові пристрасті.
На п'ятьох хлопців налетіли десяток. Четверо втекли, а Юрій не встиг. Його били буквально кілька секунд, - але били молотками, і штрикали ножами.
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28.01.2021 12:28 Відповісти
Що там відбулося насправді, покаже час. Але певні питання все-ж таки є, наприклад те, що його мати, ніби то не заперечує, що займається поставкою гастарбайтерів в Францію. (торгує людьми)
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28.01.2021 12:39 Відповісти
ну "спасиб*", как всегда - сперва делают героем, а потом У Франції затримали дев'ятьох підозрюваних у побитті українського підлітка. Усі вони члени однієї банди - Цензор.НЕТ 1113
тот же напр. семен Семенченко - оказалось что руснявый, да и то как успешно свалил, оставив бойцов, но нет, он ся считает патриотом. патриотом России походу.
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28.01.2021 11:17 Відповісти
Семенченко, никогда героем не был! Это жулик и аферист, воспользовавшийся смутным временем для всплытия наверх.
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28.01.2021 11:26 Відповісти
Піхли ви обидва кацапоботи нахєр, Семенченко їм пече, звиздуйте чпокати в дупу свого Гіркина.
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28.01.2021 11:30 Відповісти
Поясни краще, чому Констянтин Гришин, в Семена Семенченка перейменувався, а його діти ніІ І чому цього героя-фраєра військового звання позбавили?..
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28.01.2021 12:28 Відповісти
Ха!
как мой батя - Савченко герой,

даже после того как СБУ записала какой она "герой" то.
так и ты с "семенченко". А замашки - прямо скрепные у тя. послушай пранки Вольнова - там русаки тоже за "чпок" и за зад через одного грозятся У Франції затримали дев'ятьох підозрюваних у побитті українського підлітка. Усі вони члени однієї банди - Цензор.НЕТ 4297
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28.01.2021 13:11 Відповісти
ти читати вмієш? перечитай ще раз статтю, може дійде до тебе
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28.01.2021 14:01 Відповісти
До мене не тільки зміст статті не доходить, а навіть і зміст деяких коментарів... У Франції затримали дев'ятьох підозрюваних у побитті українського підлітка. Усі вони члени однієї банди - Цензор.НЕТ 3134
Раніше, на Цензорі, була новина з посилання на французькі газети про те, що потерпілий сам належав до якогось угрупування, а його мати займається посередництвом з працевлаштування українців у Франції і які нібито написали на неї заяву в прокуратуру Франції.
Так що не так? Ти сам, мій коментар, уважно прочитав?.. У Франції затримали дев'ятьох підозрюваних у побитті українського підлітка. Усі вони члени однієї банди - Цензор.НЕТ 7892
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28.01.2021 14:42 Відповісти
Украинская власть требует защитить во Франции украинско бандита ? )))
А то что в зелёном правительстве бандит на предателе это их не интересует ?
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28.01.2021 10:32 Відповісти
то он рёально бандик что-ли?
У Франції затримали дев'ятьох підозрюваних у побитті українського підлітка. Усі вони члени однієї банди - Цензор.НЕТ 865
разогнали как с Савченко а оказалось что неспроста на парня наехали другие "коллеги"?
и кстати, мне нравится "встряска" такая, но их надо с тыщу шоп нарот перестал верить в "зрада-перемога"(т.е. в 100% либо зрадник, либо бохомолец)
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28.01.2021 10:52 Відповісти
Шановний, словником якої мови ви користуєтесь? На українську не схожа. Це у вас така "руська" (стулка, чулка, прийшов, привєт і т.п. )
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28.01.2021 12:23 Відповісти
у мене рідна - наша, а то шо пишемо ми всі тут - та хоча б по-абхазькому мона писати У Франції затримали дев'ятьох підозрюваних у побитті українського підлітка. Усі вони члени однієї банди - Цензор.НЕТ 1638
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28.01.2021 13:07 Відповісти
Дякую за відповідь. Зрозумів. Значит можно и по-руськи и по- абхазькому..
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28.01.2021 13:49 Відповісти
до речі якшо хочете - книга про Гітлера:
http://rushist.com/index.php/toland-adolf-gitler/686-toland-12-1
ну там перемотати тра. на початок, але ненавиджу вже крикунів шо Пітіна рівняють з вусатеньким діячем
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28.01.2021 14:49 Відповісти
Дякую.
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28.01.2021 16:00 Відповісти
"Украинский подросток" о котором месяц трубит Цензор и вписался сам Гринпоц, гражданин Франции, как и его мама, которая замужем, естественно, за арабом. Тоже французом, какими обычно бывают арабом.
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28.01.2021 11:53 Відповісти
арабы
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28.01.2021 11:54 Відповісти
укро араб а я думал нежный няшка жертва как жить теперь У Франції затримали дев'ятьох підозрюваних у побитті українського підлітка. Усі вони члени однієї банди - Цензор.НЕТ 8519
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28.01.2021 12:07 Відповісти
"Подростка украинского происхождения" (с) Воооот. Это уже ближе к теме. Наверняка он гражданин Франции. А учитывая то, что отец его- индус, он ещё и "подросток индийского происхождения".
Вопрос: зачем наш МИД лезет в эту мутную историю с разборками подростковых банд и нелегальными гастробайтерами? Если пострадавший НЕ гражданин Украины.
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28.01.2021 12:18 Відповісти
О! То його мумуля по іноземцям спеціалістка. Та ще й торгівлею людьми займалася. Шустра тьотя.
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28.01.2021 12:49 Відповісти
 
 