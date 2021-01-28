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Новини Київські новини
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Київ (13825) шахрайство (668) СБУ (10002)

Ліквідовано псевдоброкерські центри, які привласнювали кошти клієнтів у Києві. Понад 3 тис. ошуканих, - СБУ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Ліквідовано псевдоброкерські центри, які привласнювали кошти клієнтів у Києві. Понад 3 тис. ошуканих, - СБУ. ФОТО

У Києві Служба безпеки України припинила діяльність псевдоброкерських центрів, які під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах привласнювали кошти інвесторів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУ СБУ в Києві та Київській області.

Кіберфахівці СБ України встановили, що організатори створили мережу кол-центрів, де працювало майже 250 операторів, що залучали "клієнтів". Для цього було також зареєстровано понад 150 акаунтів у популярній соціальній мережі. Зловмисники використовували спеціалізоване програмне забезпечення для анонімізації дзвінків та імітації трансляції електронних торгів на міжнародних біржах.

Після переказу коштів через електронні платіжні системи зловмисники створювали клієнту "персональний кабінет", в якому демонстрували постійне зростання акцій у ціні та пропонували збільшити інвестиції. Після рішення вкладника отримати свої гроші, ділки повідомляли йому про банкрутство компанії. З кожного клієнта фігуранти виманювали до 5000 доларів США.

Другим напрямом протиправної діяльності організаторів було мікрокредитування. Ділки неправомірно нараховували своїм "клієнтам", які не змогли вчасно погасити кредитні зобов’язання, штрафні санкції та пеню у розмірі понад 300% від суми кредиту. До "вибивання" штучно створених боргів зловмисники залучали колекторські компанії. Загальна кількість ошуканих "клієнтів" за обома напрямами становить приблизно 3000 осіб.

Ліквідовано псевдоброкерські центри, які привласнювали кошти клієнтів у Києві. Понад 3 тис. ошуканих, - СБУ 01
Ліквідовано псевдоброкерські центри, які привласнювали кошти клієнтів у Києві. Понад 3 тис. ошуканих, - СБУ 02
Ліквідовано псевдоброкерські центри, які привласнювали кошти клієнтів у Києві. Понад 3 тис. ошуканих, - СБУ 03
Ліквідовано псевдоброкерські центри, які привласнювали кошти клієнтів у Києві. Понад 3 тис. ошуканих, - СБУ 04
Ліквідовано псевдоброкерські центри, які привласнювали кошти клієнтів у Києві. Понад 3 тис. ошуканих, - СБУ 05
Ліквідовано псевдоброкерські центри, які привласнювали кошти клієнтів у Києві. Понад 3 тис. ошуканих, - СБУ 06

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У ході обшуків правоохоронці виявили майже 250 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні пристрої та зразки програмного забезпечення, що використовувались для привласнення коштів громадян та виведення їх на криптогаманці. Також вилучено 157 сім-карток, які використовували для реєстрації акаунтів у соцмережі. У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 200 та ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозри.

З початку року Головним управлінням СБУ у м. Києві та Київській області заблоковано діяльність 7 підпільних кол-центрів, так званої "ботоферми", через які зловмисники надавали псевдоброкерські послуги та здійснювали онлайн мікрокредитування.

Рішенням Святошинського районного суду м. Києва організатора однієї з протиправних схем засуджено за ч. 3 ст. 190 КК України.

Автор: Наталя Джума
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Лох не мамонт...никогда не вымрет...
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28.01.2021 10:19 Відповісти
Шкода що "ліквідували". Особисто мені було досить весело з ними спілкуватися.
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28.01.2021 10:49 Відповісти
Напишите название компаний которые этим занимались, а то так, статья про воздух. Бурная деятельность в стакане воды.
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28.01.2021 10:52 Відповісти
Так при нашем законодательстве могут и закрыть СМИ "за распространение ложной информации". Правда, мне о таком в Украине неизвестно, напротив, вся интернетовская шваль пишет ссылаюсь друг на друга всякий бред.
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28.01.2021 11:08 Відповісти
А вот мне интересно: на каких площадках реализуются (за бесценок?) эти сотни и тысячи системных блоков? серверные стойки? мониторы? Уверен, все идет мимо "кармана" государства. Так уж устроены те, кто "охотится" и конфисковывает все эти горы "железа" и мебели.
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28.01.2021 11:06 Відповісти
Мєнтовська здобич, як і автомобілі, на яких здійснювали злочини. Спочатку речовий доказ, а потім діаманти опиняються у прокурорів. Закон природи у Україні.
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28.01.2021 11:32 Відповісти
нормальна така кухня. Як із фільму "Бойлерна"
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28.01.2021 12:37 Відповісти
під час перегляду ютубу часто перебиває перегляд реклама подібних ділків, які розбагатіли за місяць. Схема розжована для лохів і все просто: відкриваєш на їхному сайті аккаунт ("особистий кабінет"), перераховуєш початковий внесок двісті доллярів тощо і вже через десять хвилин перевіряш стан свого рахунку і о диво, вже на ньому 250 і так далі.
Про посилання на якісь там номери ліцензій на право здійснення фінансових послуг не йдеться. Все розраховано на пересічного лоха, йому розжовано вже до неймовірної простоти, тупо кладеш 200 баксів - через десять хвилин отримуєш 250. Все. Більше йому знати нічого і не потрбіно, та лох і сам не бажає, жага до легких грошей засліплює.
Чому ютуб не блокує таку рекламу, питання риторичне.
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28.01.2021 15:24 Відповісти
 
 