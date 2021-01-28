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Чеченця, що дав відсіч ОМОНу на мітингу в Москві, затримали в Псковській області, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Співробітники карного розшуку затримали 20-річного уродженця Чечні Сайд-Мухамада Джумаєва, підозрюваного в участі в бійці з омонівцями на мітингу в підтримку Навального в Москві 23 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на інформоване джерело.
За відомостями ТАСС і Mash, молодика затримали в Псковській області, зараз його доставляють в управління Слідчого комітету по Москві.
Раніше в мережі поширилося відео, зняте на Пушкінській площі 23 січня. На запису видно, як молодий чоловік, брюнет з короткою бородою, вступає в рукопашний бій приблизно з п'ятьма-шістьма омонівцями, які у відповідь б'ють його палицями.
Топ коментарі
+52 товарищ Маузер 2
показати весь коментар28.01.2021 10:19
+17 Назар Проскуряков
показати весь коментар28.01.2021 10:49
+15 Rhodesian
показати весь коментар28.01.2021 10:24
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тупо псы за 800 евро, а не за идею. Мусорный дед платит копейки, а сам живет что шейхам не снилось. хотя м.б. ты совок и как все такие - высрав "фошист" подразумевают:
Лучше уж под москвой в тюрьме сидеть.
А еще лучше было уезжать из раши.
Один з заповідей радянської каральної системи
На вооружении украинской армии, по версии GFР, находятся 2809 танков, 8217 боевых бронированных машин, 1302 единицы самоходной артиллерии, 1669 единиц ствольной артиллерии и 625 реактивных систем залпового огня. Эксперты GFР насчитали 234 боевых летательных аппарата, в том числе 39 истребителей и 33 ударных вертолёта
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Твоя невеста, кацапоид? Смотри какая вся русофилка, баба огонь!
Те, которые на коленях стоят, - в них лица лучше?
Они же по ним и вычесляют всех, кто на митинге был.