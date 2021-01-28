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Чеченця, що дав відсіч ОМОНу на мітингу в Москві, затримали в Псковській області, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Чеченця, що дав відсіч ОМОНу на мітингу в Москві, затримали в Псковській області, - ЗМІ

Співробітники карного розшуку затримали 20-річного уродженця Чечні Сайд-Мухамада Джумаєва, підозрюваного в участі в бійці з омонівцями на мітингу в підтримку Навального в Москві 23 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на інформоване джерело.

За відомостями ТАСС і Mash, молодика затримали в Псковській області, зараз його доставляють в управління Слідчого комітету по Москві.

Раніше в мережі поширилося відео,  зняте на Пушкінській площі 23 січня. На запису видно, як молодий чоловік, брюнет з короткою бородою, вступає в рукопашний бій приблизно з п'ятьма-шістьма омонівцями, які у відповідь б'ють його палицями.

Читайте також: Акції на підтримку Навального відбудуться 31 січня у понад 50 містах Росії

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+52
красава...молодец чеченец...таких бы сотню и дедушку вынесли бы из бункера...
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28.01.2021 10:19
+17
Когда один чечен круче десяти маскалей.
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28.01.2021 10:49
+15
Настоящий вайнах, - этот не пропадет, а вот русские овцы еще долго будут хомут тянуть...
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28.01.2021 10:24
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красава...молодец чеченец...таких бы сотню и дедушку вынесли бы из бункера...
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28.01.2021 10:19 Відповісти
Сотни будет мало. В ********* (Москве) проживает около 2-х млн. мусульман. Если выйдет с протестами 10% тогда ***** будет туго. Кадыров против путина не пойдёт т.к. получает дань. Чечня на 90% получает дотации из бюджета.
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28.01.2021 10:27 Відповісти
ещё бы...кремлёвская петушня (извините) боится кавказцев больше чем солдат НАТО. в Москве хачи хозяева. посмотрел бы я на любого русского кто бы побыковал в Грозном))))
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28.01.2021 10:31 Відповісти
Идиот этот чеченец! Надо не навального защищать , а Ичкерию освобождать от кадырки и моли. Как говорится русские всегда бросят.
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28.01.2021 13:12 Відповісти
нормально чел зарядил рюзьге фашисту по каске, кремляди реально напуганы, массово вяжут блогеров, активистов.
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28.01.2021 10:22 Відповісти
ты это говно не называй сторонниками Муссолини.
тупо псы за 800 евро, а не за идею. Мусорный дед платит копейки, а сам живет что шейхам не снилось. хотя м.б. ты совок и как все такие - высрав "фошист" подразумевают:
Чеченца, давшего отпор ОМОНу на митинге в Москве, задержали в Псковской области, - СМИ - Цензор.НЕТ 2171
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28.01.2021 10:25 Відповісти
Настоящий вайнах, - этот не пропадет, а вот русские овцы еще долго будут хомут тянуть...
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28.01.2021 10:24 Відповісти
Ин-Ша-Алла))
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28.01.2021 10:32 Відповісти
схорониться ему в горах нужно было. к кадырке в очкерию на время поехать. ведь хорошое дело он делал - мордовских мусоров чмырил.
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28.01.2021 10:26 Відповісти
От кадыркина ему как раз нужно было прятаться. "Пехотинец" пуйла может устроить ему все круги ада на земле.
Лучше уж под москвой в тюрьме сидеть.
А еще лучше было уезжать из раши.
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28.01.2021 10:35 Відповісти
как и говорил, Айдер, небутерврот, все это затеял, что бы вычислить буйных и слить протест....
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28.01.2021 10:26 Відповісти
Но при этом, протесты становятся более ожесточенными. Контингент меняется. На смену анемичным белоленточникам приходят люди, которые дают сдачи. Так что, Муджабаев не совсем прав, имхо
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28.01.2021 10:39 Відповісти
Ага, як же. Поки ще один тільки чеченець дав здачі. Такими темпами кацапам ще мільйон років знадобиться - +1, що дає здачі на 10 років. Через мільйон років якраз може 100 000 набереться. Інші знімають відомими, навіть коли пенсіонерок ногами б'ють і школярів в заки записують.
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28.01.2021 12:08 Відповісти
Відосики
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28.01.2021 12:09 Відповісти
треба відслідковувати динаміку - якщо протести будуть ще жорсткіше, то можливо в щось переродиться. Особисто я в подібний сценарій не вірю.
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28.01.2021 12:22 Відповісти
Бред. Айдер умний, но не шарит, фсб срет от навального.
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28.01.2021 10:46 Відповісти
с каких дел леха стал бутервротом? он анально одноканальный.
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28.01.2021 11:23 Відповісти
Настоящий рассеянен
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28.01.2021 10:28 Відповісти
Рюзге витязь.
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28.01.2021 10:52 Відповісти
Чувака угостят Новичком...
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28.01.2021 10:29 Відповісти
маладец Валодья Криваногих фесь биоматериал мочи что есть сил и средств.
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28.01.2021 10:31 Відповісти
"Если вам нанесли телесные повреждения - значит, вас привлекут за сопротивление"

Один з заповідей радянської каральної системи
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28.01.2021 10:31 Відповісти
Чечен Муса Ломаев недавно был в Ютьюбе,...рассказал что Кадыров его "заказал" за 500 штук баксов...
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28.01.2021 10:31 Відповісти
Скільки вже можна жувати цю жуйку?
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28.01.2021 10:31 Відповісти
Если бы у нохчи было столько техники и людей,как у Украины,московия давно бы подохла...
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28.01.2021 10:32 Відповісти
я что то пропустил... в Украине разве есть много техники?
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28.01.2021 10:35 Відповісти
По данным ежегодного рейтинга военной мощи Global Firepower (GFP) за 2021 год армия Украины находится на 25-м месте в мире боевой мощи[27]. На март 2018 года численность ВСУ составляет 255 тысяч человек[2], из них контрактников 110 тыс. чел.[28], резервистов - 1 млн чел., из них 150 тыс. чел. с боевым опытом[28].

На вооружении украинской армии, по версии GFР, находятся 2809 танков, 8217 боевых бронированных машин, 1302 единицы самоходной артиллерии, 1669 единиц ствольной артиллерии и 625 реактивных систем залпового огня. Эксперты GFР насчитали 234 боевых летательных аппарата, в том числе 39 истребителей и 33 ударных вертолёта
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28.01.2021 10:51 Відповісти
І що з того, ви москалів ганяли в себе в горах, ми в Карпатах армію СРСР ганяли 20 років, а от на рівнині трохі інша ситуація, цього всього замало.
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28.01.2021 11:42 Відповісти
кацапів і москалів треба не в Карпатах ганяти...а в Києві, в Верховній Раді боротися з руSSкім міром і його адептами, 5-ю колоною....

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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28.01.2021 12:27 Відповісти
Если бы у нохчи было бы столько людей, они бы не были нохчи.
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28.01.2021 10:39 Відповісти
Насральный спалил людишек за 5 копеек.Бункерный фюрер доволен работой блохера Чеченца, давшего отпор ОМОНу на митинге в Москве, задержали в Псковской области, - СМИ - Цензор.НЕТ 5345
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28.01.2021 10:37 Відповісти
ну да, а так бы они не спаленные тупо дома сидели..
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28.01.2021 10:51 Відповісти
Чеченця, що дав відсіч ОМОНу на мітингу в Москві, затримали в Псковській області, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5528

Твоя невеста, кацапоид? Смотри какая вся русофилка, баба огонь!
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28.01.2021 10:44 Відповісти
Не баба, - зверь! Она теперь вершит делами революции культурной.
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28.01.2021 11:03 Відповісти
аленушка в натуре
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28.01.2021 21:11 Відповісти
Да нормальное лицо.
Те, которые на коленях стоят, - в них лица лучше?
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28.01.2021 10:51 Відповісти
Нохчи марша мукш!
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28.01.2021 10:45 Відповісти
балаклавы надо надевать
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28.01.2021 10:48 Відповісти
И телефоны выключать.
Они же по ним и вычесляют всех, кто на митинге был.
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28.01.2021 10:52 Відповісти
одеться неброско, желательно в серое и темно -серое, изучить пути отхода. обувь - легкие штурмовые ботинки
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28.01.2021 11:58 Відповісти
нечего без масочки ходить в разгар эпидемии коронавируса. ладно, куртка двустороння - изнутри темно-синяя, снаружи темно-серая
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28.01.2021 18:11 Відповісти
Когда один чечен круче десяти маскалей.
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28.01.2021 10:49 Відповісти
Во тварюки...там только этот чеченец ,из всех кацапов,думал что реально пуйло свергать собрались)
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28.01.2021 10:54 Відповісти
У всех народов, во время революций, внутри каждого просыпается бунтарь и воин и только кацапы залазят на памятники, снимают штаны и показывают всем свою задницу!
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28.01.2021 11:06 Відповісти
Тим часом гапону навальному принесли в кабінет замовлений з ресторану дієтичний сніданок... Чеченця, що дав відсіч ОМОНу на мітингу в Москві, затримали в Псковській області, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3389
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28.01.2021 11:38 Відповісти
Под суд подтянутся его родственники, друзья, земляки и суд ...отправит на зоне, скорее, ментов...
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28.01.2021 12:27 Відповісти
СтОит кадырке показать бутылку в прямом эфире-и сразу отпустят.
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28.01.2021 12:34 Відповісти
Какие родственники под суд? Его личность быстро установили и сразу вышли на родственников. Те уверяли, что он там случайно оказался, никакого Навального не поддерживает, и вообще ему нужно добровольно сдаться.
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28.01.2021 12:36 Відповісти
А жаль,это был один из немногих, который был подготовлен....
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28.01.2021 13:01 Відповісти
Один на 12 миллионов решил дать отпор, а не фоткать и кричать - Позор! Фашисты! Уважуха.
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28.01.2021 13:20 Відповісти
Сказочники РАБссии мне достаточно прочитать про ЦУСИМУ 1905 года,Гитлера 1941 года,и Венгрию 1956 года..быдло тупое...паБЕДА пля.... Чеченця, що дав відсіч ОМОНу на мітингу в Москві, затримали в Псковській області, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5393 Чеченця, що дав відсіч ОМОНу на мітингу в Москві, затримали в Псковській області, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5393
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28.01.2021 18:59 Відповісти
 
 