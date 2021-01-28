Чеченця, що дав відсіч ОМОНу на мітингу в Москві, затримали в Псковській області, - ЗМІ

Співробітники карного розшуку затримали 20-річного уродженця Чечні Сайд-Мухамада Джумаєва, підозрюваного в участі в бійці з омонівцями на мітингу в підтримку Навального в Москві 23 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на інформоване джерело.

За відомостями ТАСС і Mash, молодика затримали в Псковській області, зараз його доставляють в управління Слідчого комітету по Москві.

Раніше в мережі поширилося відео, зняте на Пушкінській площі 23 січня. На запису видно, як молодий чоловік, брюнет з короткою бородою, вступає в рукопашний бій приблизно з п'ятьма-шістьма омонівцями, які у відповідь б'ють його палицями.

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