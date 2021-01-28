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Головний прокурор Боснії запевнила, що у справі української ікони проведено велику кількість слідчих дій, - Кирилич

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головний прокурор Боснії запевнила, що у справі української ікони проведено велику кількість слідчих дій, - Кирилич

Посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині Василь Кирилич обговорив з боснійської колегою Бісерою Турковіч питання повернення в Україну ікони, вивезеної з окупованого Луганська і подарованої главі МЗС РФ Сергію Лаврову.

Про це Кирилич повідомив у твіттер, інформує Цензор.НЕТ.

"З міністром закордонних справ Боснії і Герцеговини Б.Турковіч говорили про повернення ікони Україні. Сподіваюся на швидке визначення дати приїзду українських експертів до Сараєва та на сприяння в доступі до української ікони", - зазначив Кирилич.

Крім цього, він повідомив, що обговорив з головним прокурором Боснії і Герцеговини Горданою Тадич питання про взаємодію обох країн у справі ікони.

"Головний прокурор запевнила, що в цій справі проведено велику кількість слідчих дій", - написав Кирилич.

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Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.

Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.

Глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.

15 січня 2021 року Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо незаконного вивезення в Боснію і Герцеговину старовинної української ікони. Президент Мілорад Додік повідомив, що може повернути ікону Україні, але за деяких умов.

Автор: Анастасія Потіха
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28.01.2021 10:39 Відповісти
Что, Додику пальчики откатали? Головний прокурор Боснії запевнила, що у справі української ікони проведено велику кількість слідчих дій, - Кирилич - Цензор.НЕТ 1090
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28.01.2021 10:46 Відповісти
 
 