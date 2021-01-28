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Новини Політика України
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Ар'єв (314) Зеленський (17376) Коломойський (1420) США (14430) Слуга народу (2544) Дубінський Олександр (415)

Нардеп "ЄС" Ар'єв про виключення Дубінського з фракції "СН": Йде боротьба Коломойського за збереження одного зі своїх ключових "агентів впливу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп

Ситуація з виключенням Олександра Дубінського з фракції "СН" через введення проти нього санкцій США свідчить про те, що всередині фракції триває протистояння між більш-менш проєвропейською прогресивною частиною "Слуги народу" і відверто ватною.

Про це Цензор.НЕТ розповів у коментарі народний депутат "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв, аналізуючи ситуацію, що у фракції "Слуги народу" ситуація у зв'язку з введенням санкцій США проти Олександра Дубінського.

"Пропетляти тут не вийде. Якщо вони думають, що таким чином зможуть створити видимість діяльності, то глибоко помиляються. Якщо вони своїх виборців тримають за ідіотів, то навряд чи так вийде з людьми, які прекрасно знають, що відбувається насправді. Йде боротьба Ігоря Коломойського за те, щоб зберегти одного зі своїх ключових "агентів впливу". Мало того, зараз триває протистояння між більш-менш проєвропейської прогресивною частиною "Слуги народу" і відверто ватною - тими, хто розповідає про зовнішнє управління Україною і про "соросят", - заявив він.

"Якщо Дубінського, як людину, яка перебуває під санкціями нашого стратегічного партнера, "здадуть", тоді група в "Слузі народу", яка довго пнулася, щоб показати, як вона набирає вплив, отримає серйозний удар", - акцентував нардеп.

Читайте також: "Слуга народу" Потураєв про бесіду Зеленського з Дубінським: "Розмова була не на підвищених тонах, але жорстка"

"Зеленський - один з тих, кому "своя сорочка ближче до тіла". Тому якщо він розуміє наслідки для себе особисто, то він вирішить це питання у фракції, як зазвичай: через тиск, залякування або підкуп. А якщо хоче "погратися", то це не зовсім та ситуація, де доцільно так поводитися", - додав Ар'єв.

"Взагалі рухи, що відбуваються в СН, закономірні, бо люди, які об'єднані абсолютно різними і протилежними ідеями, не можуть триматися разом в одній партії. Ось з'ясувалося, що в "Слузі народу" є людина, яку відверто назвали агентом Росії. А президент не може нічого зробити. Або вдає, що не може. От вже звідси і робімо висновки. Можливо, не так вже і хоче щось зробити? Якби у нього було бажання, то вже б і Єрмака не було на посаді, і Татарова теж. Усі ці речі свідчать про спрямованість Зеленського. Пам'ятаєте, йому не сподобалося рішення Конституційного суду, так надумав його розігнати? А коли Окружний адмінсуд Києва (який вже називають суд з Окружної) виносить антиукраїнське рішення з приводу згадки Майдану в підручниках історії, то від Зеленського ніякої реакції. Виходить, такий суд його повністю влаштовує. Якби мене сьогодні запитали: чи виправдав Зеленський мої очікування? Я б відповів: Абсолютно! Тому що я від нього з самого початку нічого доброго не чекав. Він уперто продовжує рух до поганого закінчення свого президентства", - резюмував нардеп.

Думки інших політиків читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Зеленський VS Дубінський: на чию сторону пристають депутати?".

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Ваш собачий рот догавкався, і тепер ні мама, ні беня, ні 24 квартири, ні 17 машин, не допоможуть.

І ще ... Кононенко- самовисуванець.
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28.01.2021 10:48
+14
Сабачий рот єто аникорупционер типа? По мажоритарке тогда проходили все кого зебил лайкнул.
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28.01.2021 10:41
+12
СН-фракция ватных калоедов-малороссов
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28.01.2021 10:43
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Дубінський це поганий рот коломойського і тому Дубінського потрібно не тільки з фракції викинути, а й взагалі віддати американцям, хай посидить в американській в'язниці з мексиканцями.
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28.01.2021 10:37 Відповісти
лучше с чернокожими...в тюрьме Оз))))...приобрёл бы много полезных навыков))
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28.01.2021 10:39 Відповісти
Нашли бы применение на его собачий рот Нардеп "ЄС" Ар'єв про виключення Дубінського з фракції "СН": Йде боротьба Коломойського за збереження одного зі своїх ключових "агентів впливу" - Цензор.НЕТ 8806
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28.01.2021 10:57 Відповісти
Лучше в Гуантанамо с ИГИЛовцами.
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28.01.2021 11:10 Відповісти
А что с ним могут сделать? Он выиграл выборы по мажоритарке у вашего соратника коррупционера Кононенко, который сейчас прячется по заграницам
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28.01.2021 10:36 Відповісти
Сабачий рот єто аникорупционер типа? По мажоритарке тогда проходили все кого зебил лайкнул.
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28.01.2021 10:41 Відповісти
И проголосовал за ликвидацию района, в котором он выиграл выборы, против воли своих избирателей. По-моему, скоро кто-то другой будет заграницей прятаться, а именно в *********.
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28.01.2021 10:42 Відповісти
Ваш собачий рот догавкався, і тепер ні мама, ні беня, ні 24 квартири, ні 17 машин, не допоможуть.

І ще ... Кононенко- самовисуванець.
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28.01.2021 10:48 Відповісти
кононенко вор и подельник мародкра.дубинский персонаж от коломойши...и что?
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28.01.2021 10:51 Відповісти
Подельнік кого?
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28.01.2021 10:55 Відповісти
Гэнрих, ты чего так возбудился, болезный?
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28.01.2021 10:50 Відповісти
Хто більше гавка , в того більша ставка 🤣
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28.01.2021 11:00 Відповісти
Анна Скороход тоже пройшла по мажоритарке в 93 округе от 'слуг".
Исключили на раз-два.
Так что не надо ....
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28.01.2021 10:53 Відповісти
Тогда была "монобильшисть". Отряд не заметил потери бойца.
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28.01.2021 11:48 Відповісти
Не так давно проголосували за вигнання Лероса.
Інша справа, що за Дубинярою стоїть Бєня, який є ляльководом і Зєлі, і значної частини фракції.
А лохторату показують чергову виставу, ніби Зєля дуже хоче вигнати тупий собачий рот, але не може.
Насправді, він і не хоче, і не може.
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28.01.2021 11:57 Відповісти
Нигде Кононенко не прячется - это ложь !
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28.01.2021 10:58 Відповісти
Але треба пускати таку мульку , що мовляв - всі хто раніше працював з Порошенком , зараз ховаються від чогось . Лохторату треба методично нав'язувати думку що -всі персони колишньої влади - злочинці . То ж , чувак знає що робить . Нардеп "ЄС" Ар'єв про виключення Дубінського з фракції "СН": Йде боротьба Коломойського за збереження одного зі своїх ключових "агентів впливу" - Цензор.НЕТ 7574 .
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28.01.2021 11:12 Відповісти
СН-фракция ватных калоедов-малороссов
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28.01.2021 10:43 Відповісти
Дубинский самая грязная кукла Коломаса карабаса.
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28.01.2021 10:46 Відповісти
Беня просто боится, шо дубинский ЗАГОВОРИТ . 😀😀😀
А рассказать у дубины есть что
ВОН МИКИТАСЯ ЗАКРЫЛИ - проект «СПАСТИРЯДОВОГОТАТАРОВА»😀😀😀
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28.01.2021 10:48 Відповісти
главный ёршик коломойского...
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28.01.2021 10:53 Відповісти
Прикольно как порохосрань резвится и соревнуется в метании дерьма на вентилятор!
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28.01.2021 10:59 Відповісти
Більше за тебе тут ніхто не намєтав.
Порахуй коменти.
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28.01.2021 11:01 Відповісти
скушай рошенку, узбагойся.
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28.01.2021 11:03 Відповісти
Тобі треба заспокоїтись, ти тут самий буйний.
А що вже зелене тобі їсти, обери сам.
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28.01.2021 11:05 Відповісти
Что Зе что ПО...просто дерьмо разных сортов.
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28.01.2021 11:06 Відповісти
Хто не дерьмо?
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28.01.2021 11:08 Відповісти
Для нього ***** "не дерьмо".
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28.01.2021 11:12 Відповісти
кацап, у тебя очередной зашквар) именно такую тезу с весны 2020 продвигают у соловьева-скабеева и в жопоблоке))
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28.01.2021 11:50 Відповісти
Візьми і собі канхветика від ЗЕ. Заробив.
Нардеп "ЄС" Ар'єв про виключення Дубінського з фракції "СН": Йде боротьба Коломойського за збереження одного зі своїх ключових "агентів впливу" - Цензор.НЕТ 1610
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28.01.2021 11:13 Відповісти
кацапа, тебя сегодня выпустили погавкать за каломойшу и его тупой собачий рот?))
узбогося, болезненный, даже зебилы тебя не поддерживают))
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28.01.2021 11:48 Відповісти
Нардеп "ЄС" Ар'єв про виключення Дубінського з фракції "СН": Йде боротьба Коломойського за збереження одного зі своїх ключових "агентів впливу" - Цензор.НЕТ 9872 Нардеп "ЄС" Ар'єв про виключення Дубінського з фракції "СН": Йде боротьба Коломойського за збереження одного зі своїх ключових "агентів впливу" - Цензор.НЕТ 4957
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28.01.2021 11:07 Відповісти
Якщо тобі до 19 років, у тебе є телевізор і ти противник зеленського - у тебе немає очей і вух, якщо тобі більше 19 років і ти прибічник зеленського - у тебе намає мозку. Сорі, якщо когось образив, але ви, довбодятли зелені, як оцей хенрюх заможний, підставили всю Україну.
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28.01.2021 11:10 Відповісти
Якщо тобі до 19 років, у тебе є телевізор і ти противник зеленського - у тебе немає очей і вух, якщо тобі більше 19 років і ти прибічник зеленського - у тебе намає мозку. Сорі, якщо когось образив, але ви, довбодятли зелені, як оцей хенрюх заможний, підставили всю Україну.
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28.01.2021 11:10 Відповісти
Зебилы я вас поздравляю ,ваша мечта осуществляется ,вы уверенно шагаете в Совок ,не знаю будет ли колбаса по 2-20 ,но Колыма уже не за горами 😂😂🤦🙄
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28.01.2021 11:13 Відповісти
Камунізьма не за горами сказав Хрущов і Закарпаття полегшено зітхнуло.
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28.01.2021 11:16 Відповісти
Генрих Ричи ,Генрих о чем вы , я уже писал , переходите к нам в порохоботы ,мне каждый шабат присылают Киевский Торт Рошен ,каждый месяц ящик масла и все кошерно ,а вы говорите рошенку съешь ,много даже остаётся 😂🤦🙄
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28.01.2021 11:18 Відповісти
Наивный господин Арьев. Коломойский не борется. Коломойский ставит ультиматумы, т.к. имеет ооочень много информации про офшорные делишки Зе в бытность его руководителем 95 квартала. Коломойский еще перед выборами сказал Зе: "Вова, президенты приходят и уходят, а я остаюсь. 5 лет пролетят быстро. Думай ...те"
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28.01.2021 11:31 Відповісти
 
 