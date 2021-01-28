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Аваков (1961) Канада (1496) МЗС (3559) візовий режим (251) Кулеба Дмитро (3151)

Україна і Канада створили робочу групу, яка працюватиме над спрощенням візового режиму. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна і Канада домовилися про створення робочої групи з питань мобільності, яка, зокрема, працюватиме над питанням спрощення режиму поїздок громадян двох країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністр у справах імміграції, біженців та громадянства Канади Марко Мендічіно підписали лист про наміри щодо створення українсько-канадської робочої групи з питань мобільності між Міністерством закордонних справ України, Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством у справах імміграції, біженців та громадянства Канади", - йдеться в повідомленні.

Група працюватиме над широким спектром питань у сфері міграції та мобільності, включно із питанням спрощення режиму поїздок громадян України до Канади.

"Робоча група стане ефективним інструментом спільного реагування на світові виклики у сфері міграції та новою платформою діалогу на шляху до спрощення режиму поїздок громадян України до Канади",- заявив Міністр Дмитро Кулеба.

Україна і Канада створили робочу групу, яка працюватиме над спрощенням візового режиму 01

Глава МВС Аваков підкреслив, що започаткування робочої групи з мобільності дозволить закріпити особливий статус українсько-канадського партнерства та сприятиме реалізації комплексу заходів, спрямованих на взаємодію компетентних органів України та Канади.

Україна і Канада створили робочу групу, яка працюватиме над спрощенням візового режиму 02

Україна і Канада створили робочу групу, яка працюватиме над спрощенням візового режиму 03
Фото: сайт МЗС

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Майстер Йода заголовки пише однако.
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28.01.2021 10:41
+4
Украина и Канада создали группу, которая будет работать над упрощением визового режима - Цензор.НЕТ 5255
Украина и Канада создали группу, которая будет работать над упрощением визового режима - Цензор.НЕТ 5401
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28.01.2021 10:51
+2
Ценим,Украинцы!Трюдо презирает зекретина,а не украинский народ.
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28.01.2021 11:00
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Майстер Йода заголовки пише однако.
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28.01.2021 10:41 Відповісти
Хотів написати, проте ти мене випередив)))
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28.01.2021 10:48 Відповісти
причем тут аваков?
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28.01.2021 10:46 Відповісти
В любом государстве это прерогатива МВД. А это чучело у нас его и возглавляет. Вот толь все это ни о чем.
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28.01.2021 11:16 Відповісти
Украина и Канада создали группу, которая будет работать над упрощением визового режима - Цензор.НЕТ 5255
Украина и Канада создали группу, которая будет работать над упрощением визового режима - Цензор.НЕТ 5401
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28.01.2021 10:51 Відповісти
Пенсіонери поїдуть подивляться, буде просто.
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28.01.2021 10:59 Відповісти
Ценим,Украинцы!Трюдо презирает зекретина,а не украинский народ.
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28.01.2021 11:00 Відповісти
На самом деле не думаю, что Канада в ближайшие 3-5 лет введет безвизовый режим либо облегчит режим получения виз. Желающие могут посмотреть статистику по отказам в визах по туризму, гостевым. Да даже по образованию, когда один из супругов уехал учиться, а второй хочет присоединиться.
Есть нормальные иммиграционные программы. Те, кто проходит по ЕЕ (уровень языка, образование, возраст, опыт работы и т.д.) получают визы (правда, сейчас дольше рассматривают из-за ковида). В самой Канаде порядка 30-35 иммиграционных программ (федеральная и провинциальные) + образование + работа (но получить разрешение очень сложно, но возможно). Нафига им еще наши граждане, ели у них сейчас бум из китайцев, индийцев и иных товарищей). Посмотрите иммиграционные платны Канады на 2021 год. Недавно опубликованы. Ну и требования по ним.
Воообщем все это разговоры ни о чем.
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28.01.2021 11:24 Відповісти
Кто-нибудь про этот случай что-нибудь знает? Что это за голосование было в ООН?
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28.01.2021 11:57 Відповісти
Це називаєтья черговий *****ж Чорновола.
2020 United Nations Security Council election
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28.01.2021 12:15 Відповісти
Если я правильно прочёл статью, то Канада действительно претендовала на членство в совбезе и, похоже, голосов не хватило. Вот и интересно, за кого голосовала Украина и правда ли, что Украина голосовала солидарно с рашей.
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28.01.2021 12:33 Відповісти
Вибори були таємними. Так що брехня від Чорновола.
The elections were held simultaneously in the General Assembly hall on 17 June, in accordance with decision 74/755 of 29 May 2020, entitled, "Procedure for holding elections by secret ballot without a plenary meeting during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic".
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28.01.2021 12:40 Відповісти
 
 