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Новини Політика України
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Рада сьогодні може розглянути питання призначення Вітренка міністром енергетики, - "Слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада сьогодні може розглянути питання призначення Вітренка міністром енергетики, -

Народні депутати сьогодні вдруге розглянуть призначення Юрія Вітренка главою Міністерства енергетики України. Однак спочатку відповідне рішення ухвалить профільний комітет.

Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, комітет з питань енергетичної політики розгляне його призначення сьогодні вдень.

"Так, сьогодні планується (розгляд кандидатури, - Ред.). Десь о 12:00 подання повинен розглянути профільний комітет з питань енергетичної політики. Після цього, очевидно, буде виноситися кандидатура в зал", - повідомила вона.

Також читайте: "Слугам народу", які не голосували за призначення Вітренка в грудні, не доплатили зарплату в конвертах, - Лерос

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
хочется сказать только одно - УКРАЇНО, ПІДІЙМАЙСЯ! Прийшов час ворога знищувати... раз і назавжди... оцю бидлоту, яка захопила владу і просирає Україну...
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28.01.2021 10:48
+2
Ну да - кому как не сынку витренчихи подписывать контракты на газ со скрепной, незаменимый человечек...Тем более что ермак на прошлой встрече нормандского договорняка как раз обсуждал этот вопрос с представителем "братского" народа - только об этом и говорили - сейчас будут вводить в действие, позиция ю.витренко по этому вопросу уже есть - надо! Народ заслуживает той власти которой избрал - мало дерьма выжрали так хавайте еще бочку чайной ложечкой...
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28.01.2021 11:00
+2
якось гидко стало читати новини..
віслюк відкрито каже, що деркач - агент фсб. Але чомусь закривають ветеранку- добровольця "Фортуну" за недолугим звинуваченням.
Пудєль каломойши відкрито сере на віслюччу бошку, і той це мовчки не помічає.
Тим часом літінант бакланофф не може навести лад у відомстві, що повинне захищати Україну від зрадників та колаборантів.
На ринку енергоносіїв відвертий шабаш осатанілого олігархату, що як в останній день вирішив нажертися наперед.
А "мудрий нарІд" мовчки за цим спостерігає, і тільки деякі, особливо сміливі, кажуть: "от якби ж хтось прийшов та розігнав оцю шоблу", не розуміючи, що майбутне в країні може збудувати (або ні) тільки сам народ..
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28.01.2021 11:02
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хочется сказать только одно - УКРАЇНО, ПІДІЙМАЙСЯ! Прийшов час ворога знищувати... раз і назавжди... оцю бидлоту, яка захопила владу і просирає Україну...
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28.01.2021 10:48 Відповісти
Вітренко робив заяви про те що росія буде сплачувати десятки мільярдів доларів компенсацій за невиконання газового контракту і де ці десятки мільярдів доларів? Виходить українські переговорники отримали від Газпрому відкат, зняли вимоги до Газпрома на десятки мільярдів доларів і лишили тільки 2 млрд. доларів які і затвердив своїм рішенням Стокгольмський арбітраж. А тепер Вітренко на зароблені у Газпрома мільйони доларів відкатів купляє собі у Єрмака посаду міністра енергетики!
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28.01.2021 11:02 Відповісти
На цензоре резко упала посещаемость. Интересно - почему ?
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28.01.2021 10:48 Відповісти
Все поехали в Буковель 😀😀😀
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28.01.2021 10:49 Відповісти
Вы, как всегда, правы !
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28.01.2021 10:51 Відповісти
Рада сегодня может рассмотреть вопрос назначения Витренко министром энергетики, - "Слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1716
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28.01.2021 10:53 Відповісти
Я обратил внимание что все политические форумы постепенно умирают. Мета вроде вообще закрывается; на politforums.net была мощная украинская бригада - все куда-то ушли, осталась пара ветеранов. Maкспарк раньше собирал под тысячу комментариев в одной теме, сейчас - от нуля до нескольких.
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28.01.2021 10:57 Відповісти
Адекватные граждане устали от споров с "урапатриотами", для которых главное заявить что "путин-ху...ло", "рашка - пида...рашка" а Порох-спаситель Отечества. При любой попытке конкретизировать/обосновать свою позицию, они сразу переходят к прямым оскорблениям, записывают оппонента в "ватники" и сливаются. Ну и нах такие "политические форумы"? Конечно люди уходят.
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28.01.2021 11:25 Відповісти
Порох, конечно, спаситель, это так. А в остальном - да. Нормальные люди уходят; в основном остаются хамы. Рада сьогодні може розглянути питання призначення Вітренка міністром енергетики, - "Слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 5108
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28.01.2021 11:31 Відповісти
Порох - это человек просравший все надежды украинцев. О чем ему четко и конкретно сказали 73% украинцев. К большому сожалению, это привело к власти это недоразумение - Зе. Ничего, переживем и это.
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28.01.2021 11:37 Відповісти
Да я тоже доволен. Думал - как же Небесная Канцелярия отомстит лохторату квартала-95 ? А всё оказалось просто: ни носки купить нельзя, ни трусы, ни спички.
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28.01.2021 14:12 Відповісти
Очень надеюсь, что урок пойдет впрок. Я очень плохо отношусь к Пороху, но во 2-м туре голосовал за него, т.к. четко понимал что такое Коломойский для Украины. К сожалению, СМИ принадлежат олигархам и этот возможный ужас не был донесен до украинцев. А многие, считали Беню чуть ли не героем, спасшим в свое время Днепр от сепаратизма (и как следствие - весь восток Украины).
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28.01.2021 14:51 Відповісти
Я согласен с Арестовичем: после краха путинского режима, к власти придут куда более умные люди, и постепенно втянут Украину обратно в империю.
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28.01.2021 22:02 Відповісти
Извини, вообще не понял о чем ты. Какой-то набор не взаимосвязанных фраз. "К власти придут" где? Почему "придут умные"? Причем тут Украина и империя?
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29.01.2021 09:46 Відповісти
Арестович всё пояснил на своём фейсбуке.
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29.01.2021 12:48 Відповісти
Советуешь почитать? Как-то у меня не ассоциируется "Арестович" и "авторитетное мнение".
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29.01.2021 13:39 Відповісти
Арестович - майор военной разведки. Специально уполномоченное министерством обороны лицо для донесения до простого народонаселения информации о реальном положении дел в государстве.
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29.01.2021 13:42 Відповісти
Так в том то и дело, что "уполномочен", т.е. человек подневольный и заинтересованный. Их всех интересно слушать, когда они должностей лишаются.
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29.01.2021 13:45 Відповісти
Это ваше дело - читать или не читать. Я бы на вашем месте читал, внимательно, с карандашиком в руках. Просто чтобы знать: в чём на настоящий момент заключается государственная политика.
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29.01.2021 14:00 Відповісти
Вы реально думаете, что анализ Арестовича даст представление о "государственной политике"? Я, вообще сомневаюсь, что таковая имеется. Есть какие-то судорожные броуновские движения. Даже вектор движения государства с трудом можно понять. Говорят одно, думают другое, делают третье.
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29.01.2021 14:18 Відповісти
Дело хозяйское.
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29.01.2021 21:39 Відповісти
Если Витренко хочет вернуть Украину под рашу - то гнать его в шею Рада сегодня может рассмотреть вопрос назначения Витренко министром энергетики, - "Слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7967
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28.01.2021 10:55 Відповісти
и не он один к сожалению...
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28.01.2021 11:02 Відповісти
А если витренко-очередной лобби интересов газовых монополий и олигархов этих монополий, тогда млжно не гнать?
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28.01.2021 11:09 Відповісти
ти його в двері, а воно у вікно лізе.
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28.01.2021 10:59 Відповісти
ура ! слуги нашли чувака, который лучше всех знает куда и кому течёт ток ! Рада сьогодні може розглянути питання призначення Вітренка міністром енергетики, - "Слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 4218
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28.01.2021 11:00 Відповісти
Ну да - кому как не сынку витренчихи подписывать контракты на газ со скрепной, незаменимый человечек...Тем более что ермак на прошлой встрече нормандского договорняка как раз обсуждал этот вопрос с представителем "братского" народа - только об этом и говорили - сейчас будут вводить в действие, позиция ю.витренко по этому вопросу уже есть - надо! Народ заслуживает той власти которой избрал - мало дерьма выжрали так хавайте еще бочку чайной ложечкой...
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28.01.2021 11:00 Відповісти
якось гидко стало читати новини..
віслюк відкрито каже, що деркач - агент фсб. Але чомусь закривають ветеранку- добровольця "Фортуну" за недолугим звинуваченням.
Пудєль каломойши відкрито сере на віслюччу бошку, і той це мовчки не помічає.
Тим часом літінант бакланофф не може навести лад у відомстві, що повинне захищати Україну від зрадників та колаборантів.
На ринку енергоносіїв відвертий шабаш осатанілого олігархату, що як в останній день вирішив нажертися наперед.
А "мудрий нарІд" мовчки за цим спостерігає, і тільки деякі, особливо сміливі, кажуть: "от якби ж хтось прийшов та розігнав оцю шоблу", не розуміючи, що майбутне в країні може збудувати (або ні) тільки сам народ..
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28.01.2021 11:02 Відповісти
Мама його така чудова ленісько-рускомірниця і проти натівська істота, що завдякі, крім іншого, і таким як вона малоросам РФ вкрала без бою Крим і Донбас, а синок іде розвалити енергетику щоб допомогти окупанту закріпитись. Ці зелені істоти доки не розвалять Україну не запокояться.
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28.01.2021 11:05 Відповісти
Чтобы впихнуть невпихуемое, следует смазать его вазелином. Может так получится?
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28.01.2021 12:37 Відповісти
 
 