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Рада сьогодні може розглянути питання призначення Вітренка міністром енергетики, - "Слуга народу" Кравчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Народні депутати сьогодні вдруге розглянуть призначення Юрія Вітренка главою Міністерства енергетики України. Однак спочатку відповідне рішення ухвалить профільний комітет.
Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За її словами, комітет з питань енергетичної політики розгляне його призначення сьогодні вдень.
"Так, сьогодні планується (розгляд кандидатури, - Ред.). Десь о 12:00 подання повинен розглянути профільний комітет з питань енергетичної політики. Після цього, очевидно, буде виноситися кандидатура в зал", - повідомила вона.
Топ коментарі
+9 Joshua Merlin
показати весь коментар28.01.2021 10:48
+2 Gp An
показати весь коментар28.01.2021 11:00
+2 Вла
показати весь коментар28.01.2021 11:02
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віслюк відкрито каже, що деркач - агент фсб. Але чомусь закривають ветеранку- добровольця "Фортуну" за недолугим звинуваченням.
Пудєль каломойши відкрито сере на віслюччу бошку, і той це мовчки не помічає.
Тим часом літінант бакланофф не може навести лад у відомстві, що повинне захищати Україну від зрадників та колаборантів.
На ринку енергоносіїв відвертий шабаш осатанілого олігархату, що як в останній день вирішив нажертися наперед.
А "мудрий нарІд" мовчки за цим спостерігає, і тільки деякі, особливо сміливі, кажуть: "от якби ж хтось прийшов та розігнав оцю шоблу", не розуміючи, що майбутне в країні може збудувати (або ні) тільки сам народ..