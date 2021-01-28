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За добу через COVID-19 у Києві померли 18 осіб, видужали - 1634, виявили 396 нових випадків, - Кличко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

За минулу добу в Києві виявили 396 хворих на коронавірус, померли 18 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Загалом за період пандемії в столиці 2326 летальних випадків від вірусу. На сьогодні у столиці підтверджено 127 472 випадки захворювання.

Так, захворіли: 210 жінок віком від 18 до 93 років, 173 чоловіки віком від 18 до 84 років, 7 дівчаток від 3 до 17 років і 6 хлопчиків від 6 до 16 років. Також захворіли 10 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 31 пацієнта. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за добу 1634 людини. Всього коронавірус подолали 63 987 жителів столиці.

Також читайте: За добу у світі виявили 590,8 тис. нових випадків COVID-19, померли 16,8 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 101,4 млн

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 77, у Дарницькому - 63 і в Солом'янському районі - 56 випадків.

За добу через COVID-19 у Києві померли 18 осіб, видужали - 1634, виявили 396 нових випадків, - Кличко 01
За добу через COVID-19 у Києві померли 18 осіб, видужали - 1634, виявили 396 нових випадків, - Кличко 02

Автор: Наталя Джума
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если бы КОВИ трупы сваливали в кучи на площадях, то до быдла дошло бы, что надо соблюдать правили карантина
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28.01.2021 11:15 Відповісти
статистика тогда до одного места, ибо в скотовозках не заразиться нельзя вот так и взять.
та от холода больше усопших чем от вируса получается.
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28.01.2021 11:22 Відповісти
в скотовозках ездят в масках с протертыми дырками
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28.01.2021 11:37 Відповісти
 
 