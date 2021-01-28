Активістці Матюшиній, яка бореться з вирубкою Біличанського лісу на Київщині, спалили машину. ВІДЕО+ФОТО
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Активістці, колишній голові селища Коцюбинське Київської області Ользі Матюшиній невідомі спалили машину в ніч на 27 січня.
Про це сама Матюшина повідомила на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
Матюшина пов'язала це зі своєю політичною і громадською діяльністю, а також зазначила, що відмовилася від мандата депутата селищної ради і зараз не займає політичної посади.
За інформацією УГСПЛ, Матюшина тривалий час виступає проти забудови Біличанського лісу біля Коцюбинського та Ірпеня.
Поліція Київської області опублікувала повідомлення про загоряння автомобіля в Коцюбинському. Власника автомобіля правоохоронці не уточнили. При цьому в поліції звернули увагу на те, що в селищі немає камер відеоспостереження, бо воно нібито не приєдналося до програми "Безпечна Київщина". Відкрито кримінальну справу.
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Ну, или полиции нужно за три дня найти (а не назначить) кто это сделал.
А то у нас сейчас полиция штрафует за то, что ехал в левом ряду, а не правом, и так далее. Это - имитация работы и дармоедство. Поджог машины Матюшиной - вот что нужно раскрывать
Чи - всі хто має власне авто в Україні , багатії-буржуї . ?
И с чего Вы решили что на западе нет актиивистов?
Искореняйте совок из своей головы...
Уже блин имеем одного на велосипеде из народа ...
Спалите все кличковские машины!
Жизнь простого активиста
таким як ви упоротим потрібно щоб ті хто підпалив (явна погроза жінці щоб не заважала дядям у погонах капусту рубити) виступили на ТВ з зізнаннями
НЕ ВЕРЮ!
их будут жечь и бить
кислотой поливать
власти то нет....
Чому я не здивований.
Бажаю такого ж "багаття" у 10 разів більше усим депутатам і чиновникам всіх рівнів які заради свого збогачення вирізають ліси по всій Україні