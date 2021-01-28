Україна запросила Тіхановську на першу зустріч Люблінського трикутника, яка відбудеться завтра, - МЗС
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з литовським колегою Габріеліусом Ландсбергісом і польським колегою Збігнєвом Рау проведуть 29 січня перше засідання Люблінського трикутника в онлайн-форматі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
"Глави зовнішньополітичних відомств обговорять спільні кроки для протидії викликам та загрозам у Центральній Європі, окреслять пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника у 2021 році", - йдеться в повідомленні.
Крім того, з ініціативи української сторони в засіданні візьме участь запрошена гостя - лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська.
Як повідомлялося, Польща, Литва та Україна в липні 2020 року заснували формат "Люблінський трикутник".
Будь ласка, зачекайте...
Эта тихановская еще более пустое место нежели наш осел..
Нiчога, што я моваю? Зразумееш, ватнiк?
Литва- Польша даст, а Украина пообещает, но не даст.
А вось ты - насамрэч прымiтыу'ны форумны чарвяк. Можа яшчэ i супрацоу'нiк рускамоу'най ботафермы - чмо, карацей кажучы.
1. Гражданская война: с 23 февраля 1918 года по октябрь 1922 года
2. Советско-польская война: март - октябрь 1920 года
3. Боевые действия в Испании: 1936 - 1939 годы
4. Война с Финляндией: с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года
5. Вторая Мировая Война: с 22 июня 1941 года по 9 (11) мая 1945 года
6. Война с Японией: с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года
7. Боевые операции по ликвидации басмачества: с октября 1922 года по июнь 1931 года
8. Боевые действия в районе озера Хасан: с 29 июля по 11 августа 1938 года
9. Боевые действия на реке Халхин-Гол: с 11 мая по 16 сентября 1939 года
10. Боевые действия при воссоединении СССР, Западной Украины и Западной Белоруссии: с 17 по 28 сентября 1939 года
11. Боевые действия в Китае: с августа 1924 года по июль 1927 года;
12. Боевые действия в Китае: октябрь - ноябрь 1929 года;
13. Боевые действия в Китае: с июля 1937 года по сентябрь 1944 года;
14. Боевые действия в Китае: июль - сентябрь 1945 года;
15. Боевые действия в Китае: с марта 1946 года по апрель 1949 года;
16. Боевые действия в Китае: март - май 1950 года (для личного состава группы войск ПВО);
17. Боевые действия в Китае: с июня 1950 года по июль 1953 года (для личного состава воинских подразделений, принимавших участие в боевых действиях в Северной Корее с территории Китая)
18. Боевые действия в Венгрии: 1956 год
19. Боевые действия в районе острова Даманский: март 1969 года
20. Боевые действия в районе озера Жаланашколь: август 1969 года
21. Боевые действия в Алжире: 1962 - 1964 годы
22. Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика):
с октября 1962 года по март 1963 года;
23. Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика): июнь 1967 года;
24. Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика): 1968 год;
25. Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика): с марта 1969 года по июль 1972 года;
26. Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика): с октября 1973 года по март 1974 года;
27. Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика): с июня 1974 года по февраль 1975 года (для личного состава тральщиков Черноморского и Тихоокеанского флотов, участвовавших в разминировании зоны Суэцкого канала);
28. Боевые действия в Йеменской Арабской Республике: с октября 1962 года по март 1963 года;
29. Боевые действия в Йеменской Арабской Республике: с ноября 1967 года по декабрь 1969 года;
30. Боевые действия во Вьетнаме: с января 1961 года по декабрь 1974 года, в том числе для личного состава разведывательных кораблей Тихоокеанского флота, решавших задачи боевой службы в Южно-Китайском море;
31. Боевые действия в Сирии: июнь 1967 года;
32. Боевые действия в Сирии: март - июль 1970 года;
33. Боевые действия в Сирии: сентябрь - ноябрь 1972 года;
34. Боевые действия в Сирии: октябрь 1973 года;
35. Боевые действия в Анголе: с ноября 1975 года по ноябрь 1992 года;
36. Боевые действия в Мозамбике: 1967 - 1969 годы;
37. Боевые действия в Мозамбике: с ноября 1975 года по ноябрь 1979 года;
38. Боевые действия в Мозамбике: с марта 1984 года по август 1988 года;
39. Боевые действия в Эфиопии: с декабря 1977 года по ноябрь 1990 года;
40. Боевые действия в Эфиопии: с мая 2000 года по декабрь 2000 года
41. Боевые действия в Афганистане: с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года;
42. Боевые действия в Камбодже: апрель - декабрь 1970 года;
43. Боевые действия в Бангладеш: 1972 - 1973 годы (для личного состава кораблей и вспомогательных судов Военно-Морского Флота СССР)
44. Боевые действия в Лаосе: с января 1960 года по декабрь 1963 года;
45. Боевые действия в Лаосе: с августа 1964 года по ноябрь 1968 года;
46. Боевые действия в Лаосе: с ноября 1969 года по декабрь 1970 года
47. Боевые действия в Сирии и Ливане: июнь 1982 года
48. Выполнение задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта: с декабря 1994 года по декабрь 1996 года
49. Выполнение задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона: с августа 1999 года
50. Конфликт в Республике Южная Осетия и Республики Абхазия: с 8 по 22 августа 2008 года
51. Нападение на Украину февраль 2014 года
52. Сирия 2016 год
53. Центральная Африканская республика 2020год
Однако, комуняки и подкацапники Грушевский, Винниченко и Коновалец эту идею похерили и Антанта вернулась к вопросу через год, создав Польшу.
Он даже пальцем не шевельнул что бы выступить на защиту Киева, отпустил только группу добровольцев.
В результате под Крутами защищала Киев эта группа и студенты.
Зато против Скоропадского он воевал с большим удовольствием.