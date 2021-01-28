Україна запросила Тіхановську на першу зустріч Люблінського трикутника, яка відбудеться завтра, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з литовським колегою Габріеліусом Ландсбергісом і польським колегою Збігнєвом Рау проведуть 29 січня перше засідання Люблінського трикутника в онлайн-форматі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Глави зовнішньополітичних відомств обговорять спільні кроки для протидії викликам та загрозам у Центральній Європі, окреслять пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника у 2021 році", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з ініціативи української сторони в засіданні візьме участь запрошена гостя - лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська.

Як повідомлялося, Польща, Литва та Україна в липні 2020 року заснували формат "Люблінський трикутник".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і Канада створили робочу групу, яка працюватиме над спрощенням візового режиму. ФОТО