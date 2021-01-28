УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13098 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2 699 42
Кулеба Дмитро (3151) Тіхановська (389) Рау Збіґнев (105) Люблінський трикутник (23) Ландсбергіс Габріелюс (140)

Україна запросила Тіхановську на першу зустріч Люблінського трикутника, яка відбудеться завтра, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна запросила Тіхановську на першу зустріч Люблінського трикутника, яка відбудеться завтра, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з литовським колегою Габріеліусом Ландсбергісом і польським колегою Збігнєвом Рау проведуть 29 січня перше засідання Люблінського трикутника в онлайн-форматі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Глави зовнішньополітичних відомств обговорять спільні кроки для протидії викликам та загрозам у Центральній Європі, окреслять пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника у 2021 році", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з ініціативи української сторони в засіданні візьме участь запрошена гостя - лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська.

Як повідомлялося, Польща, Литва та Україна в липні 2020 року заснували формат "Люблінський трикутник".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і Канада створили робочу групу, яка працюватиме над спрощенням візового режиму. ФОТО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
А в чем заключается сакральный смысл этого приглашения??
Эта тихановская еще более пустое место нежели наш осел..
показати весь коментар
28.01.2021 11:02
+8
Вот вполне логичный вопрос... н...я там нужна ватная консерва? Зеленые дауны...
показати весь коментар
28.01.2021 10:59
+5
Для чого нам ця ватниця? Що ви хочете від неї дізнатись чий Крим?
показати весь коментар
28.01.2021 11:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот вполне логичный вопрос... н...я там нужна ватная консерва? Зеленые дауны...
показати весь коментар
28.01.2021 10:59 Відповісти
На кухню- котлеток пожарити,дерунів))
показати весь коментар
28.01.2021 11:20 Відповісти
а шо мендельша? Все? Капут?
показати весь коментар
28.01.2021 11:35 Відповісти
Молодиць багато не буває...
показати весь коментар
28.01.2021 15:13 Відповісти
Какие-то там жалкие молодицi... Там о рояль наяривать, шо у быка глаза наяриваются
показати весь коментар
28.01.2021 21:11 Відповісти
"Главы внешнеполитических ведомств обсудят совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам в Центральной Европе, обозначат приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника в 2021 году" І при чому тут Тихановська,хто вона така,ну підбурює малу частину білорусів,так в америці ми ж бачипи ,що з підбурювачими роблять,ми що,йдемо проти наших хозяїв,прославляєм заколотників...
показати весь коментар
28.01.2021 11:02 Відповісти
Вам ваш хозяїн не пояснв, що самолайк це ознака кацапа?
показати весь коментар
28.01.2021 11:44 Відповісти
А в чем заключается сакральный смысл этого приглашения??
Эта тихановская еще более пустое место нежели наш осел..
показати весь коментар
28.01.2021 11:02 Відповісти
подібне до подібного
показати весь коментар
28.01.2021 11:06 Відповісти
Сэнс у тым, што Лiтва, Польшча i абраны прэзiдэнт Цiханоу'ская будуць Украiну на бутэльку садзiць за гандль з Лукою (электрыку з БелАЭС i нафтахiмiю)
Нiчога, што я моваю? Зразумееш, ватнiк?
показати весь коментар
28.01.2021 11:08 Відповісти
Зеля маріонетка Коломойського, а тому відступати не має куди, позаду американська в'язниця... Тому, слуга Бєні кладе болт на США... тому на Літву, Польщу, а тим паче Тихановську йому взагалі побоку.
показати весь коментар
28.01.2021 11:12 Відповісти
А, чому білоруською..!? Холоп повинен розмовлять на "язике".., мовою своїх хазяїв. Україна запросила Тіхановську на першу зустріч Люблінського трикутника, яка відбудеться завтра, - МЗС - Цензор.НЕТ 1939
показати весь коментар
28.01.2021 11:14 Відповісти
Схадзi у' эратычнае падарожжа, задрот...
показати весь коментар
28.01.2021 11:19 Відповісти
Думаю, Тихановская будет деньги просить у Литвы,Польши,Украины.
Литва- Польша даст, а Украина пообещает, но не даст.
показати весь коментар
28.01.2021 11:17 Відповісти
Їй ніхто грошей не дасть: під що? під кого? Білорусь не готова до демократичних (читай - антимосковських) перетворень. Передусім - немає організованої політичної опозиційної сили, немає опозиційних ЗМІ, населення ніяк не "оброблялося" для революційних зрушень. Тихановська не має ні політичної сили, ні команди професіоналів для керування країною, лише "геть!" і "ганьба!" (та й то тихенько-тихенько і все тихіше і тихіше). Навіть, якщо допустити неймовірне, що Лукашенко відмовиться від влади... Цим неодмінно скористаються москалі і окупують Білорусь до Бреста парадним строєм під соусом "фашістскага переварота в єдінам саюзном гасударстве". Тому запрошення цієї дами до Люблінського трикутника - чиста показуха, щоб подразнити Лукашенка. А у сер"йозних людей нічого, крім іронічної посмішки...
показати весь коментар
28.01.2021 14:20 Відповісти
Суть в том что по причине того что скот лукашенко вас всех по бутылкам уже рассадил....эта тихановская свадебный генерал...и не более..
показати весь коментар
28.01.2021 11:25 Відповісти
Цiханоу'ская - абраны прадстау'нiк Беларусi. За апошнi час сустрэлася з большасцю эу'рапейскiх палiтыкау'. Была запрошана выступаць у ААН, ПАСЭ, у iншыя мiжнародныя iнстытуты i згуртаваннi.
А вось ты - насамрэч прымiтыу'ны форумны чарвяк. Можа яшчэ i супрацоу'нiк рускамоу'най ботафермы - чмо, карацей кажучы.
показати весь коментар
28.01.2021 11:38 Відповісти
Ким обраний? З яким результатом? А в "міжнародних інститутах" у нас і Савченко виступала. І що?
показати весь коментар
28.01.2021 23:38 Відповісти
я прочитал Любовный треугольник ..
показати весь коментар
28.01.2021 11:03 Відповісти
Для чого нам ця ватниця? Що ви хочете від неї дізнатись чий Крим?
показати весь коментар
28.01.2021 11:06 Відповісти
Україна запросила Тіхановську на першу зустріч Люблінського трикутника, яка відбудеться завтра, - МЗС - Цензор.НЕТ 1831
показати весь коментар
28.01.2021 11:12 Відповісти
0. Первая Мировая Война по 3 марта 1918 года
1. Гражданская война: с 23 февраля 1918 года по октябрь 1922 года
2. Советско-польская война: март - октябрь 1920 года
3. Боевые действия в Испании: 1936 - 1939 годы
4. Война с Финляндией: с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года
5. Вторая Мировая Война: с 22 июня 1941 года по 9 (11) мая 1945 года
6. Война с Японией: с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года
7. Боевые операции по ликвидации басмачества: с октября 1922 года по июнь 1931 года
8. Боевые действия в районе озера Хасан: с 29 июля по 11 августа 1938 года
9. Боевые действия на реке Халхин-Гол: с 11 мая по 16 сентября 1939 года
10. Боевые действия при воссоединении СССР, Западной Украины и Западной Белоруссии: с 17 по 28 сентября 1939 года
11. Боевые действия в Китае: с августа 1924 года по июль 1927 года;
12. Боевые действия в Китае: октябрь - ноябрь 1929 года;
13. Боевые действия в Китае: с июля 1937 года по сентябрь 1944 года;
14. Боевые действия в Китае: июль - сентябрь 1945 года;
15. Боевые действия в Китае: с марта 1946 года по апрель 1949 года;
16. Боевые действия в Китае: март - май 1950 года (для личного состава группы войск ПВО);
17. Боевые действия в Китае: с июня 1950 года по июль 1953 года (для личного состава воинских подразделений, принимавших участие в боевых действиях в Северной Корее с территории Китая)
18. Боевые действия в Венгрии: 1956 год
19. Боевые действия в районе острова Даманский: март 1969 года
20. Боевые действия в районе озера Жаланашколь: август 1969 года
21. Боевые действия в Алжире: 1962 - 1964 годы
22. Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика):
с октября 1962 года по март 1963 года;
23. Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика): июнь 1967 года;
24. Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика): 1968 год;
25. Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика): с марта 1969 года по июль 1972 года;
26. Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика): с октября 1973 года по март 1974 года;
27. Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика): с июня 1974 года по февраль 1975 года (для личного состава тральщиков Черноморского и Тихоокеанского флотов, участвовавших в разминировании зоны Суэцкого канала);
28. Боевые действия в Йеменской Арабской Республике: с октября 1962 года по март 1963 года;
29. Боевые действия в Йеменской Арабской Республике: с ноября 1967 года по декабрь 1969 года;
30. Боевые действия во Вьетнаме: с января 1961 года по декабрь 1974 года, в том числе для личного состава разведывательных кораблей Тихоокеанского флота, решавших задачи боевой службы в Южно-Китайском море;
31. Боевые действия в Сирии: июнь 1967 года;
32. Боевые действия в Сирии: март - июль 1970 года;
33. Боевые действия в Сирии: сентябрь - ноябрь 1972 года;
34. Боевые действия в Сирии: октябрь 1973 года;
35. Боевые действия в Анголе: с ноября 1975 года по ноябрь 1992 года;
36. Боевые действия в Мозамбике: 1967 - 1969 годы;
37. Боевые действия в Мозамбике: с ноября 1975 года по ноябрь 1979 года;
38. Боевые действия в Мозамбике: с марта 1984 года по август 1988 года;
39. Боевые действия в Эфиопии: с декабря 1977 года по ноябрь 1990 года;
40. Боевые действия в Эфиопии: с мая 2000 года по декабрь 2000 года
41. Боевые действия в Афганистане: с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года;
42. Боевые действия в Камбодже: апрель - декабрь 1970 года;
43. Боевые действия в Бангладеш: 1972 - 1973 годы (для личного состава кораблей и вспомогательных судов Военно-Морского Флота СССР)
44. Боевые действия в Лаосе: с января 1960 года по декабрь 1963 года;
45. Боевые действия в Лаосе: с августа 1964 года по ноябрь 1968 года;
46. Боевые действия в Лаосе: с ноября 1969 года по декабрь 1970 года
47. Боевые действия в Сирии и Ливане: июнь 1982 года
48. Выполнение задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта: с декабря 1994 года по декабрь 1996 года
49. Выполнение задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона: с августа 1999 года
50. Конфликт в Республике Южная Осетия и Республики Абхазия: с 8 по 22 августа 2008 года
51. Нападение на Украину февраль 2014 года
52. Сирия 2016 год
53. Центральная Африканская республика 2020год
показати весь коментар
28.01.2021 11:24 Відповісти
Планете Земля повезло, есть хоть одно такое миролюбивое государство.
показати весь коментар
28.01.2021 11:27 Відповісти
Ну, воинственность -- это не показатель "плохости" страны. США воюют практически непрерывно с момента своего возникновения: то с британцами, то с мексами, то сами с собой, то вообще в Европе. От этого они не перестают быть лучшей страной в мире, в тысячу раз лучше даже любой европейской страны, не говоря уже об Украине.
показати весь коментар
28.01.2021 11:38 Відповісти
Угу. Как раз про расеюшку. Ей когда не с кем воевать, начинает воевать с собственным народом. Представьте, получается: десятки миллионов (!) умученных в концлагерях, расстрелянных по судам "троек". Кажется, убивать свой народ у страны-бензоколонки получается лучше всего. Остальное - *опа.
показати весь коментар
28.01.2021 11:41 Відповісти
Казлы!
показати весь коментар
28.01.2021 11:12 Відповісти
Конечно "бацьку" надо наказать тюрьмой, но белорусам, после ареста Луки, спада экономики не избежать.. Они должны будут пройти через это
показати весь коментар
28.01.2021 11:12 Відповісти
Будут 40 лет блуждать по пустыне, пока все не передохнут?
показати весь коментар
28.01.2021 11:14 Відповісти
- не все, а только РАБЫ с рабским мировозрением
показати весь коментар
28.01.2021 11:18 Відповісти
Найбільший кошмар ********** це Міжмор'я - єдиний економічний простір від Балтики до Чорного моря який повніцстю блокує кацапів в Азії. І цей кошмар поступово окреслюється через домовленості. переговори, міждержавні безпекові, економічні та військові угоди від яких виграють учасники і програє *********. Вперше ідею створення Міжмор'я висловив ще Пілсудський. Гляньте на карту і Ви зрозумієте наш потенціал і який крах очікує на *********..
показати весь коментар
28.01.2021 11:19 Відповісти
Впервые это высловила Антанта и предложила Украине создать государство от Дона до Сяна и миллионную армию, которую Антанта обещала вооружить и содержать, о какой то Польше даже и речи не велось.
Однако, комуняки и подкацапники Грушевский, Винниченко и Коновалец эту идею похерили и Антанта вернулась к вопросу через год, создав Польшу.
показати весь коментар
28.01.2021 11:24 Відповісти
все правда. и грушевский и винниченко были отъявлеными мыролюбцами.
показати весь коментар
28.01.2021 11:30 Відповісти
Когда армия Муравьева шла на Киев, 20-тысячная дивизия Коновальца стояла в Ирпене.
Он даже пальцем не шевельнул что бы выступить на защиту Киева, отпустил только группу добровольцев.
В результате под Крутами защищала Киев эта группа и студенты.
Зато против Скоропадского он воевал с большим удовольствием.
показати весь коментар
28.01.2021 11:35 Відповісти
В Центральній Раді того часу більшість мали ... жиди. Саме вони і злили Україну під жидобільшовиків поки одурманені "незалежністю" салоїди тішились "засіданнями", "конференціями" та "кабінетами"...
показати весь коментар
28.01.2021 12:28 Відповісти
Україна запросила Тіхановську на першу зустріч Люблінського трикутника, яка відбудеться завтра, - МЗС - Цензор.НЕТ 4449 Україна запросила Тіхановську на першу зустріч Люблінського трикутника, яка відбудеться завтра, - МЗС - Цензор.НЕТ 3381
показати весь коментар
28.01.2021 11:22 Відповісти
Интересно, почему талантливый енакиевский хряк не пишет мемуары? Вроде бы уже и гонорар за новые книги успел получить?
показати весь коментар
28.01.2021 11:30 Відповісти
Тю, он тока хаВалку откроет, получит новичок.
показати весь коментар
28.01.2021 11:41 Відповісти
в качестве кого пригласили эту болотную фею?
показати весь коментар
28.01.2021 11:27 Відповісти
А в якості кого москалі запрошували Куусінена свого часу?
показати весь коментар
28.01.2021 11:48 Відповісти
Kak priznanaja civilizovanimi stranami lydera Belorus,sto neskazes pro lukosenka
показати весь коментар
28.01.2021 12:06 Відповісти
"Цивилизованные страны" хотят получить в РБ полностью подконтрольное зависимое от них правительство, дабы безпрепятственно продвигать СВОИ интересы, не считаясь с интересами Беларуси. Как сейчас у нас. И ничего более...
показати весь коментар
28.01.2021 23:44 Відповісти
 
 