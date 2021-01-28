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"Вова, пора на стадіон!" і "Не заганяйте бізнес в тінь!": у Києві відбувається протестна хода ФОПів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 28 січня, в центрі Києва проходить акція протестів малих підприємців, ФОПів проти фіскалізації.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

У центрі Києва відбувається акція протесту підприємців проти фіскалізації. З самого ранку учасники мітингу почали збиратися на Майдані Незалежності, де з 15 грудня триває постійна акція протесту "Податковий Майдан - за конституційні права і свободи!". Протестувальники тримають прапори руху "SaveФОП", а також плакати зі своїми вимогами, зокрема, проти фіскалізації, підвищення тарифів і карантинних обмежень: "Ні вибірковому лоХдауну", "Високі тарифи геноцид для народу", "Беги, Вова, беги", "Ми платимо податки, а доведеться хабарі. Владі потрібні наші хабарі?", "Вова, пора на стадіон!", "РРО і штрафи засунь собі у ... попу", "Дайте працювати!", "Не заганяйте бізнес в тінь! Не робіть з нас нелегалів!" тощо.

Після мітингу на Майдані Незалежності учасники мітингу вирішили пройти ходою до Представництва ЄС в Україні та до посольства США в Києві.

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Основна вимога мітингувальників: прийняти законопроєкти № 3853-1 (2), 3993, спрямовані, за їхніми словами, на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 01
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 02
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 03
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 04
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 05
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 06
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 07
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 08
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 09
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 10
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 11
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 12

Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 13
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 14
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 15
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 16
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 17
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 18
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 19
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 20
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 21
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 22
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 23
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 24
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 25
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 26
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 27
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 28
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 29
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 30
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 31
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 32
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 33
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 34
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 35
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 36
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 37
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 38
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 39
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 40
Вова, пора на стадіон! і Не заганяйте бізнес в тінь!: у Києві відбувається протестна хода ФОПів 41

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Анастасія Потіха
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"Вова, пора на стадіон!" и "Не заганяйте бізнес в тінь! Не робіть з нас нелегалів!": в Киеве проходит протестное шествие ФОПов - Цензор.НЕТ 5413
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28.01.2021 11:13
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"Вова, пора на стадіон!" и "Не заганяйте бізнес в тінь! Не робіть з нас нелегалів!": в Киеве проходит протестное шествие ФОПов - Цензор.НЕТ 7924
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28.01.2021 11:15
+23
"Вова, пора на стадіон!" і "Не заганяйте бізнес в тінь!": у Києві відбувається протестна хода ФОПів - Цензор.НЕТ 2546
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28.01.2021 11:32
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Якщо ФОП-ів лякають касові апарати, то то вони давно в тені і не хочуть з неї виходити. "Вова, пора на стадіон!" і "Не заганяйте бізнес в тінь!": у Києві відбувається протестна хода ФОПів - Цензор.НЕТ 1666 Потрібно змінювати всю систему оподаткування, щоб на світу було вигідніше ніж в тіні! "Вова, пора на стадіон!" і "Не заганяйте бізнес в тінь!": у Києві відбувається протестна хода ФОПів - Цензор.НЕТ 1989
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28.01.2021 12:53 Відповісти
Да тут суть не в налогах, а в фискализации товаров. У нас огромное количество непродовольственных товаров - это либо контрабанда, либо конфискат через ментов в доле, либо подделки, изготовленные в подвале соседнего двора. А фискализация подразумевает, в случае чего, показать полную цепочку происхождения товара. Большинству ФОПов именно это бьет как серпом по яйцам. А также это бьет по таможенникам, которые потеряют большую часть своих доходов в случае фискализации - так как поток контрабанды начнет иссякать.
Отсюда и такие согласованные и профинансированные протесты
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28.01.2021 14:10 Відповісти
Так может нужно сначала навести порядок на таможне? Сделать доступную растаможку. Ведь если станет вопрос между кассовым аппаратом с его обслуживанием, всевозможными штрафами за нарушения при его использовании и закрытием ФОП с уходом в "тень" думается, что многие таки уйдут в "тень". Кто от этого выиграет?
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28.01.2021 21:42 Відповісти
Ага, нульові податки, і ніякого контролю.
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28.01.2021 15:47 Відповісти
Тупорылых лошар зеленский с друганами трахает по полной, за то что те сходили на выборы по приколу. Почему терпилы еще возмущаются? Надо было думать в апреле 2019-го.
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28.01.2021 13:08 Відповісти
Не так все однозначно: за цими маршами стирчать вуха ОПЗЖ. Вони хочуть виборів на хайпі, бо бачать підтримку мудрого наріду: мертвечук -Бойко обіцяє газ із РФ, звільнення всіх заручників і припинення війни (читай капітуляцію без всяких умов), дружбу -жвачку із РФ навєкі, кінець внєшнєму управлєнію Сороса
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28.01.2021 15:44 Відповісти
Самое время выдать ментам эбонитовые палочки.
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28.01.2021 13:27 Відповісти
ОЛЗЖ вийшло на мітинг, їм же відсрочили касові апарати до 2022 року, але всерівно по заданію МОСКОВІЇ надо шукати причини, щоб будуражити Україну. Стид політикам. Краще, ті гроші, що на флажки та на плакати кинули на армію, на медицину. Скоро буде акція за вакцину СПУТНИК.
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28.01.2021 13:34 Відповісти
А тим зубожілим тіткам і пройдисвітам з гучномовцями не соромно?
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28.01.2021 15:39 Відповісти
Любая власть в Украине понимает только пиз.юли!
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28.01.2021 13:56 Відповісти
"Вова, пора на стадіон!" і "Не заганяйте бізнес в тінь!": у Києві відбувається протестна хода ФОПів - Цензор.НЕТ 1575
2020 уже пролетел мимо кассы.
В 2021 тоже Майдана не будет -- судя по выражению безнадёги на лицах протестантов...
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28.01.2021 13:57 Відповісти
Мало заплатили за мітинг, щоб ще й радість виражати.
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28.01.2021 15:38 Відповісти
фопы заплатят раз в год, а обороты огромные особенно на продаже продуктов, все такие зубожiлие.
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28.01.2021 14:05 Відповісти
Голодающие барыги-лавочники вышли за свои шкурные интересы. "Вова, пора на стадион"? Так они опять же проголосуют за какого нибудь обещателя.
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28.01.2021 14:57 Відповісти
И у всей толпы абсолютно одинаковая типография флагов и плакатов и все то же цветовое решение.

Опять БЮТ и ОПЗЖ шалят.
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28.01.2021 15:03 Відповісти
Щось мені здається, що цими активістами стоять великі гроші, а не нещасні реальні фопи. "Врятуйте ФОПи від податків". А що? у євробляхерів виходить нагинати державу, чому і цих не вийде?
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28.01.2021 15:36 Відповісти
Эти смитуны сами не знают что хотят. Шо вам, налоги ниахота платить? За нищенскую зряплату кудахчем? Так это у же было в Египте, 2000 лет назад.
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28.01.2021 17:07 Відповісти
У баристы Клавдии всегда есть клиенты. Это говорит о том что митинг проплачен, а ходят на него бездельники.

"Вова, пора на стадіон!" і "Не заганяйте бізнес в тінь!": у Києві відбувається протестна хода ФОПів - Цензор.НЕТ 3673
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28.01.2021 17:12 Відповісти
Шото по машинках ФОПІВ, в нашому місті, не видно, що вони голодають і їм нема за що жить!
От не люблю я цих спекулянтів!
І крім того потрібно розрізняти ФОПІВ які купив-продав і ФОПІВ виробників продукції!
А одягнуті як, помітили?
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28.01.2021 18:12 Відповісти
Судя по всему,на протестах обкатывается новая партия ФОПобляхеров!!! "Вова, пора на стадіон!" і "Не заганяйте бізнес в тінь!": у Києві відбувається протестна хода ФОПів - Цензор.НЕТ 7274 А если серьёзно непонятно почему бунтуют!!!Ведь сами же захотели на свою попу приключений-вместо того что бы раз в год сдавать отчёт в налоговую...они это будут делать каждый месяц и при этом печатать на кассовых аппаратах и клеить в отчёты ГОРЫ чеков!!!Ой дебилы мля!!! "Вова, пора на стадіон!" і "Не заганяйте бізнес в тінь!": у Києві відбувається протестна хода ФОПів - Цензор.НЕТ 4184
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28.01.2021 18:29 Відповісти
Люди Молодци !!
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28.01.2021 23:12 Відповісти
Ну да, к посольству США!
Это же"пендосы виноваты!"))))
Напоминает рашу. Байден там уже обсыкает подъезды!
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29.01.2021 01:18 Відповісти
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