"Вова, пора на стадіон!" і "Не заганяйте бізнес в тінь!": у Києві відбувається протестна хода ФОПів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
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Сьогодні, 28 січня, в центрі Києва проходить акція протестів малих підприємців, ФОПів проти фіскалізації.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
У центрі Києва відбувається акція протесту підприємців проти фіскалізації. З самого ранку учасники мітингу почали збиратися на Майдані Незалежності, де з 15 грудня триває постійна акція протесту "Податковий Майдан - за конституційні права і свободи!". Протестувальники тримають прапори руху "SaveФОП", а також плакати зі своїми вимогами, зокрема, проти фіскалізації, підвищення тарифів і карантинних обмежень: "Ні вибірковому лоХдауну", "Високі тарифи геноцид для народу", "Беги, Вова, беги", "Ми платимо податки, а доведеться хабарі. Владі потрібні наші хабарі?", "Вова, пора на стадіон!", "РРО і штрафи засунь собі у ... попу", "Дайте працювати!", "Не заганяйте бізнес в тінь! Не робіть з нас нелегалів!" тощо.
Після мітингу на Майдані Незалежності учасники мітингу вирішили пройти ходою до Представництва ЄС в Україні та до посольства США в Києві.
Основна вимога мітингувальників: прийняти законопроєкти № 3853-1 (2), 3993, спрямовані, за їхніми словами, на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Отсюда и такие согласованные и профинансированные протесты
2020 уже пролетел мимо кассы.
В 2021 тоже Майдана не будет -- судя по выражению безнадёги на лицах протестантов...
Опять БЮТ и ОПЗЖ шалят.
От не люблю я цих спекулянтів!
І крім того потрібно розрізняти ФОПІВ які купив-продав і ФОПІВ виробників продукції!
А одягнуті як, помітили?
Это же"пендосы виноваты!"))))
Напоминает рашу. Байден там уже обсыкает подъезды!