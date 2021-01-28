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Шмигаль вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики, голосування відбудеться сьогодні о 13.30, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шмигаль вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики, голосування відбудеться сьогодні о 13.30, - Разумков

Глава ВР Дмитро Разумков доручив профільному комітету Ради розглянути питання призначення Юрія Вітренка міністром енергетики.

Про це Разумков заявив сьогодні в ході засідання Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Спікер зазначив, що у ВР надійшло подання від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення Юрія Вітренка міністром енергетики. У зв'язку з цим Разумков закликав профільний комітет розглянути це подання в ході перерви в роботі ВР.

Голосування з цього питання, за словами Разумкова, має відбутися сьогодні о 13.30.

Також читайте: Рада сьогодні може розглянути питання призначення Вітренка міністром енергетики, - "Слуга народу" Кравчук

Автор: Анастасія Потіха
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наташка-алкашка уже потирает руки, предвкушая премию от своей личинки
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28.01.2021 11:11 Відповісти
мамашку лучше в мынистры)) шапито 95 по ней скучает.
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28.01.2021 11:13 Відповісти
Шмигаль вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики, голосування відбудеться сьогодні о 13.30, - Разумков - Цензор.НЕТ 3125 Шмигаль вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики, голосування відбудеться сьогодні о 13.30, - Разумков - Цензор.НЕТ 9759
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28.01.2021 11:16 Відповісти
Ещё одно новое лицо от старой жопы , семейные кланы в политике и экономике это так «прогрессивно»
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28.01.2021 11:16 Відповісти
Ахметов и Беня согласовали Витренко Шмигаль вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики, голосування відбудеться сьогодні о 13.30, - Разумков - Цензор.НЕТ 1437
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28.01.2021 11:23 Відповісти
Шмигаль вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики, голосування відбудеться сьогодні о 13.30, - Разумков - Цензор.НЕТ 1965 Шмигаль вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики, голосування відбудеться сьогодні о 13.30, - Разумков - Цензор.НЕТ 9281
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28.01.2021 11:38 Відповісти
Вы удивляетесь - почему кругом такая жопа?
А прочитайте комментарии выше - поймёте!
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28.01.2021 11:47 Відповісти
что Шмыгаль, что Витренко... Шмигаль вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики, голосування відбудеться сьогодні о 13.30, - Разумков - Цензор.НЕТ 1537
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28.01.2021 12:03 Відповісти
 
 