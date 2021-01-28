Шмигаль вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики, голосування відбудеться сьогодні о 13.30, - Разумков

Глава ВР Дмитро Разумков доручив профільному комітету Ради розглянути питання призначення Юрія Вітренка міністром енергетики.

Про це Разумков заявив сьогодні в ході засідання Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Спікер зазначив, що у ВР надійшло подання від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення Юрія Вітренка міністром енергетики. У зв'язку з цим Разумков закликав профільний комітет розглянути це подання в ході перерви в роботі ВР.

Голосування з цього питання, за словами Разумкова, має відбутися сьогодні о 13.30.

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