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Київрада виділила 140 млн грн на закупівлю вакцини. Кличко веде переговори з європейськими та американськими виробниками, - заступник голови КМДА

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Київрада виділила 140 млн грн на закупівлю вакцини. Кличко веде переговори з європейськими та американськими виробниками, - заступник голови КМДА

Постійна комісія Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики підтримала проєкт рішення про виділення 140 млн грн на закупівлю вакцин від коронавірусу, про яку домовляється Віталій Кличко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.

У повідомленні говориться, що засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики депутати підтримали внесення змін до міської цільової програми "Здоров’я киян" на 2020-2022 роки. Відповідно до змін, місто планує виділити 140 мільйонів гривень на закупівлю вакцин від Covid-19 у 2021 році. Йдеться про можливість придбання препарату для щеплення близько 500 тисяч киян.

"Наразі мер Києва Віталій Кличко веде перемовини щодо придбання вакцини від коронавірусу з американськими та європейськими виробниками, щоб ми могли запобігти поширенню хвороби. Столиця готова закупити вакцину за кошти міського бюджету. Тому маємо закласти відповідну суму в міську цільову програму для того, щоб коли будуть досягнуті домовленості, ми могли одразу закупити препарати", - зазначила заступник голови КМДА, депутат Київради Ганна Старостенко.

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Профільна комісія Київради одноголосно підтримала відповідну пропозицію. Проєкт рішення також мають розглянути на пленарному засіданні Київради.

Нагадаємо, раніше мер Києва анонсував переговори з кількома виробниками щодо закупівлі вакцини Covid-19 для столиці. Віталій Кличко переконаний, першими вакцину мають отримати уразливі категорії населення – лікарі, літні люди, працівники соціальних служб, освітяни, фахівці комунальних підприємств критичної інфраструктури – транспортники, спеціалісти сфери ЖКГ, правоохоронці, рятувальники тощо.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Мне кажется, я понял, почему у всех есть приличная вакцина, а у нас до сих пор нет даже неприличной. Во власти к вакцине потеряли интерес, когда осознали, что во всей этой истории нет бабла для наживы.
Ою этом в своем блоге пишет Алексей Давиденко, информирует UAINFO.org.
1. Вакцину поставляют по прямым контрактам между мировым производителем и правительством. Иди попробуй предложить Pfizer прогнать контракт через кипрский офшор или заложить на заводе процентик для нужд семьи украинского чиновника.
2. Вакцину транспортируют по жестким протоколам и нормативам. Пару миллиардов, конечно, скинуть куму за логистику можно - но даже тупоголовым очевидно, что кум такое через субъект предпринимательской деятельности хрен сделает.
3. Вакцинация бесплатная и делается силами государства - то есть на самой процедуре ничего точно не заработаешь.
И вот сидят все эти пацаны и думают: так а если в этой теме нет схематоза и нет бабла - зачем нам на эту х…йню вообще отвлекаться?!
А теперь представьте себе совещание у президента где-то в сентябре: "Друзья, в мире появились вакцины. У нас стоит задача через офшоры найти и завезти их для вакцинации 40 млн украинцев. Цена не важна - главное нажива. Тратим десятки миллиардов. Кто готов?"
Нажива. Думаю, очередь готовых Тузиков тянулась бы от Банковой и до Паркового. Дрались бы в очереди и боялись бы лишний раз отойти пописять.
Поверьте, если бы в цене каждой вакцины сидели 30% отката - Pfizer и Moderna лежал бы уже в каждом серванте страны. А тут - какие-то национальные интересы, какая-то национальная безопасность - смешно. Безопасность без распила никому во власти не нужна.
Алексей ДАВИДЕНКО
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28.01.2021 11:40
+5
Марина Порошенко - глава комиссии по здравоохранению Киеврады.
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28.01.2021 11:53
+3
МОЗ домовився про закупівлю партії китайської вакцини з ефективністю 50 на 50 через прокладу Богатирьової для дуже невеликої кількості людей.
Тобто можна сказати забив на українців.

Дивлючись на таку фігню Мер прийняв рішення вирішувати проблему самостійно хоча би для Київа. За що йому честь і хвала.
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28.01.2021 12:02
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Ага, скоро вакцина на всех углах и во всех подворотнях.
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28.01.2021 11:25 Відповісти
Хто саме займається цим питанням?
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28.01.2021 11:30 Відповісти
Марина Порошенко - глава комиссии по здравоохранению Киеврады.
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28.01.2021 11:53 Відповісти
От навіщо нам тоді роздутий центральний бюджет, натовпи чиновників центральної влади, міністерство охорони здоровя з їх постійними зашкварами, якщо в кінці кінців реальні проблеми вирішують мери і бюджетом міста.

Давно на часі переформатування влади, так щоб центру залишити оборону і кілька загально державних програм, ну і функцію контролю.
Решту разом з бюджетом потрібно передати на місця. І вже хай там вирішують, ремонтувати дороги чи закупляти вакцини.
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28.01.2021 11:39 Відповісти
Мне кажется, я понял, почему у всех есть приличная вакцина, а у нас до сих пор нет даже неприличной. Во власти к вакцине потеряли интерес, когда осознали, что во всей этой истории нет бабла для наживы.
Ою этом в своем блоге пишет Алексей Давиденко, информирует UAINFO.org.
1. Вакцину поставляют по прямым контрактам между мировым производителем и правительством. Иди попробуй предложить Pfizer прогнать контракт через кипрский офшор или заложить на заводе процентик для нужд семьи украинского чиновника.
2. Вакцину транспортируют по жестким протоколам и нормативам. Пару миллиардов, конечно, скинуть куму за логистику можно - но даже тупоголовым очевидно, что кум такое через субъект предпринимательской деятельности хрен сделает.
3. Вакцинация бесплатная и делается силами государства - то есть на самой процедуре ничего точно не заработаешь.
И вот сидят все эти пацаны и думают: так а если в этой теме нет схематоза и нет бабла - зачем нам на эту х…йню вообще отвлекаться?!
А теперь представьте себе совещание у президента где-то в сентябре: "Друзья, в мире появились вакцины. У нас стоит задача через офшоры найти и завезти их для вакцинации 40 млн украинцев. Цена не важна - главное нажива. Тратим десятки миллиардов. Кто готов?"
Нажива. Думаю, очередь готовых Тузиков тянулась бы от Банковой и до Паркового. Дрались бы в очереди и боялись бы лишний раз отойти пописять.
Поверьте, если бы в цене каждой вакцины сидели 30% отката - Pfizer и Moderna лежал бы уже в каждом серванте страны. А тут - какие-то национальные интересы, какая-то национальная безопасность - смешно. Безопасность без распила никому во власти не нужна.
Алексей ДАВИДЕНКО
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28.01.2021 11:40 Відповісти
Именно так.
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28.01.2021 11:54 Відповісти
И где же эта прекрасная вакцина? Что-то пока ее никто не видит.
Київрада виділила 140 млн грн на закупівлю вакцини. Кличко веде переговори з європейськими та американськими виробниками, - заступник голови КМДА - Цензор.НЕТ 3218
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28.01.2021 11:43 Відповісти
Купить ее непросто, ибо зебилы не зарегистрировали ни одной вакцины.

А если она не зарегистрирована, то официально изготовитель ее продавать не будет (ибо получается, что ее продают на черный рынок, а с черным рынком ЕС и США не работают).

Но Виталя м Мариной Порошенко как-то хотят это дело выкрутить - за счет личных гарантий, что-ли? (они люди в мире известные и авторитетные, в отличие от зебуина).
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28.01.2021 11:57 Відповісти
А до чого Меріл Стріп?
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28.01.2021 11:57 Відповісти
На мій хлопський розум замовляє вакцину МОЗ у виробника. Бо щоб правильно вибрати і замовити вакцину, треба бути медиком. Після домовленостей з виробником МОЗ перераховує гроші з ковідного фонду, до якого МОЗ має доступ, виробнику. При чому тут Кличко?
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28.01.2021 11:55 Відповісти
При том, что пархатая зелень все просрала, развалила и занята только своими откатами, карманами, счетами в Израиле и отчетами перед московскими кураторами.

И поэтому реальные руководители - типа Кличка, Порошенка, Филатова и т.п. - САМИ, без пархатой нечисти пытаются решать проблемы.

Ты это до сих пор не увидел? - так разуй глаза.
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28.01.2021 12:00 Відповісти
МОЗ домовився про закупівлю партії китайської вакцини з ефективністю 50 на 50 через прокладу Богатирьової для дуже невеликої кількості людей.
Тобто можна сказати забив на українців.

Дивлючись на таку фігню Мер прийняв рішення вирішувати проблему самостійно хоча би для Київа. За що йому честь і хвала.
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28.01.2021 12:02 Відповісти
Албанія

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив про початок вакцинації у країні ще 10 січня. Сам він, як писало Associated Press, зробив щеплення 11 січня. Водночас ішлося про використання тільки 975 доз вакцини, отриманих як подарунок від "дружньої країни ЄС, котра побажала залишитися невідомою"

. За повідомленням місцевого видання Exit, ця новина викликала у країні політичні дебати Київрада виділила 140 млн грн на закупівлю вакцини. Кличко веде переговори з європейськими та американськими виробниками, - заступник голови КМДА - Цензор.НЕТ 8525
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28.01.2021 13:36 Відповісти
Чо за хрень , шо каждый город будет отдельно закупать ,ну точно феодальное государство ,это же не лавочки а здоровье всей нации 🤦🙄👀😠
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28.01.2021 12:41 Відповісти
А в Грорішніх Плавнях скільки виділили на закупку вакцини - вони з кимось ведуть перегововри? Київрада виділила 140 млн грн на закупівлю вакцини. Кличко веде переговори з європейськими та американськими виробниками, - заступник голови КМДА - Цензор.НЕТ 6326
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28.01.2021 13:08 Відповісти
у Львові поки що бюджет,наваяний Андрієм "доля"не перевірила нова міськрада..
у ньому на закупівлю загалом ліків нуль цілих нуль десятих...

не лише Зе закатує бабло "в асфальт"
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28.01.2021 13:34 Відповісти
Ну, так... У правильнорсті зробленого львів'янами вибору ніхто не сумнівавється.
А що там Одеса, Луцьк, Коломия, Бучач - вони з кимось ведуть переговори? Київрада виділила 140 млн грн на закупівлю вакцини. Кличко веде переговори з європейськими та американськими виробниками, - заступник голови КМДА - Цензор.НЕТ 6650
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28.01.2021 14:16 Відповісти
Окрім України,
вакцинацію не почали в Європі
Албанії,
Андоррі,
Боснії і Герцеговині,
Косові,
Молдові,
Чорногорії та
Північній Македонії.

с https://gordonua.com/ukr/publications/u-jakih-krajinah-jevropi-okrim-ukrajini-chi-ne-pochalasja-vaktsinatsija-vid-covid-19-spisok-1536001.html
Боснія і Герцеговина

Поки невідомо, коли і які вакцини проти COVID-19 надійдуть у Боснію і Герцеговину, зазначає Radio Slobodna Evropa.

19 січня голова президії країни Мілорад Додік повідомив, що попросить президента Сербії Вучича допомогти БіГ із вакциною. За його словами, механізм COVAX "валиться" і поки ніхто не знає, коли надійде передбачена ним вакцина, повідомило Radio Slobodna Evropa. Міністерка у цивільних справах БіГ Анкіца Гудельєвич нещодавно підтвердила делегатам у Палаті народів Парламентської асамблеї БіГ, що перші дози вакцин мають прибути в БіГ наприкінці січня або лютого.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/publications/u-jakih-krajinah-jevropi-okrim-ukrajini-chi-ne-pochalasja-vaktsinatsija-vid-covid-19-spisok-1536001.html
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28.01.2021 13:30 Відповісти
Про світлі перспективи Нашої Вакцинації красномовно свідчить ось така мапа:

Київрада виділила 140 млн грн на закупівлю вакцини. Кличко веде переговори з європейськими та американськими виробниками, - заступник голови КМДА - Цензор.НЕТ 8762

Можливо, знебайдужілим та натхненим медреформою полегшає, якщо вони дізнаються, що в Україні ведуться польові випробування "гібридної" союзницько-агресорської вакцини від Зеника та Спутніка.
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28.01.2021 14:27 Відповісти
 
 