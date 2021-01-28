Київрада виділила 140 млн грн на закупівлю вакцини. Кличко веде переговори з європейськими та американськими виробниками, - заступник голови КМДА
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Постійна комісія Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики підтримала проєкт рішення про виділення 140 млн грн на закупівлю вакцин від коронавірусу, про яку домовляється Віталій Кличко.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.
У повідомленні говориться, що засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики депутати підтримали внесення змін до міської цільової програми "Здоров’я киян" на 2020-2022 роки. Відповідно до змін, місто планує виділити 140 мільйонів гривень на закупівлю вакцин від Covid-19 у 2021 році. Йдеться про можливість придбання препарату для щеплення близько 500 тисяч киян.
"Наразі мер Києва Віталій Кличко веде перемовини щодо придбання вакцини від коронавірусу з американськими та європейськими виробниками, щоб ми могли запобігти поширенню хвороби. Столиця готова закупити вакцину за кошти міського бюджету. Тому маємо закласти відповідну суму в міську цільову програму для того, щоб коли будуть досягнуті домовленості, ми могли одразу закупити препарати", - зазначила заступник голови КМДА, депутат Київради Ганна Старостенко.
Профільна комісія Київради одноголосно підтримала відповідну пропозицію. Проєкт рішення також мають розглянути на пленарному засіданні Київради.
Нагадаємо, раніше мер Києва анонсував переговори з кількома виробниками щодо закупівлі вакцини Covid-19 для столиці. Віталій Кличко переконаний, першими вакцину мають отримати уразливі категорії населення – лікарі, літні люди, працівники соціальних служб, освітяни, фахівці комунальних підприємств критичної інфраструктури – транспортники, спеціалісти сфери ЖКГ, правоохоронці, рятувальники тощо.
Будь ласка, зачекайте...
Давно на часі переформатування влади, так щоб центру залишити оборону і кілька загально державних програм, ну і функцію контролю.
Решту разом з бюджетом потрібно передати на місця. І вже хай там вирішують, ремонтувати дороги чи закупляти вакцини.
Ою этом в своем блоге пишет Алексей Давиденко, информирует UAINFO.org.
1. Вакцину поставляют по прямым контрактам между мировым производителем и правительством. Иди попробуй предложить Pfizer прогнать контракт через кипрский офшор или заложить на заводе процентик для нужд семьи украинского чиновника.
2. Вакцину транспортируют по жестким протоколам и нормативам. Пару миллиардов, конечно, скинуть куму за логистику можно - но даже тупоголовым очевидно, что кум такое через субъект предпринимательской деятельности хрен сделает.
3. Вакцинация бесплатная и делается силами государства - то есть на самой процедуре ничего точно не заработаешь.
И вот сидят все эти пацаны и думают: так а если в этой теме нет схематоза и нет бабла - зачем нам на эту х…йню вообще отвлекаться?!
А теперь представьте себе совещание у президента где-то в сентябре: "Друзья, в мире появились вакцины. У нас стоит задача через офшоры найти и завезти их для вакцинации 40 млн украинцев. Цена не важна - главное нажива. Тратим десятки миллиардов. Кто готов?"
Нажива. Думаю, очередь готовых Тузиков тянулась бы от Банковой и до Паркового. Дрались бы в очереди и боялись бы лишний раз отойти пописять.
Поверьте, если бы в цене каждой вакцины сидели 30% отката - Pfizer и Moderna лежал бы уже в каждом серванте страны. А тут - какие-то национальные интересы, какая-то национальная безопасность - смешно. Безопасность без распила никому во власти не нужна.
Алексей ДАВИДЕНКО
А если она не зарегистрирована, то официально изготовитель ее продавать не будет (ибо получается, что ее продают на черный рынок, а с черным рынком ЕС и США не работают).
Но Виталя м Мариной Порошенко как-то хотят это дело выкрутить - за счет личных гарантий, что-ли? (они люди в мире известные и авторитетные, в отличие от зебуина).
И поэтому реальные руководители - типа Кличка, Порошенка, Филатова и т.п. - САМИ, без пархатой нечисти пытаются решать проблемы.
Ты это до сих пор не увидел? - так разуй глаза.
Тобто можна сказати забив на українців.
Дивлючись на таку фігню Мер прийняв рішення вирішувати проблему самостійно хоча би для Київа. За що йому честь і хвала.
Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив про початок вакцинації у країні ще 10 січня. Сам він, як писало Associated Press, зробив щеплення 11 січня. Водночас ішлося про використання тільки 975 доз вакцини, отриманих як подарунок від "дружньої країни ЄС, котра побажала залишитися невідомою"
. За повідомленням місцевого видання Exit, ця новина викликала у країні політичні дебати
у ньому на закупівлю загалом ліків нуль цілих нуль десятих...
не лише Зе закатує бабло "в асфальт"
А що там Одеса, Луцьк, Коломия, Бучач - вони з кимось ведуть переговори?
вакцинацію не почали в Європі
Албанії,
Андоррі,
Боснії і Герцеговині,
Косові,
Молдові,
Чорногорії та
Північній Македонії.
с https://gordonua.com/ukr/publications/u-jakih-krajinah-jevropi-okrim-ukrajini-chi-ne-pochalasja-vaktsinatsija-vid-covid-19-spisok-1536001.html
Боснія і Герцеговина
Поки невідомо, коли і які вакцини проти COVID-19 надійдуть у Боснію і Герцеговину, зазначає Radio Slobodna Evropa.
19 січня голова президії країни Мілорад Додік повідомив, що попросить президента Сербії Вучича допомогти БіГ із вакциною. За його словами, механізм COVAX "валиться" і поки ніхто не знає, коли надійде передбачена ним вакцина, повідомило Radio Slobodna Evropa. Міністерка у цивільних справах БіГ Анкіца Гудельєвич нещодавно підтвердила делегатам у Палаті народів Парламентської асамблеї БіГ, що перші дози вакцин мають прибути в БіГ наприкінці січня або лютого.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/publications/u-jakih-krajinah-jevropi-okrim-ukrajini-chi-ne-pochalasja-vaktsinatsija-vid-covid-19-spisok-1536001.html
Можливо, знебайдужілим та натхненим медреформою полегшає, якщо вони дізнаються, що в Україні ведуться польові випробування "гібридної" союзницько-агресорської вакцини від Зеника та Спутніка.