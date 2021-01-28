Київрада виділила 140 млн грн на закупівлю вакцини. Кличко веде переговори з європейськими та американськими виробниками, - заступник голови КМДА

Постійна комісія Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики підтримала проєкт рішення про виділення 140 млн грн на закупівлю вакцин від коронавірусу, про яку домовляється Віталій Кличко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.

У повідомленні говориться, що засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики депутати підтримали внесення змін до міської цільової програми "Здоров’я киян" на 2020-2022 роки. Відповідно до змін, місто планує виділити 140 мільйонів гривень на закупівлю вакцин від Covid-19 у 2021 році. Йдеться про можливість придбання препарату для щеплення близько 500 тисяч киян.

"Наразі мер Києва Віталій Кличко веде перемовини щодо придбання вакцини від коронавірусу з американськими та європейськими виробниками, щоб ми могли запобігти поширенню хвороби. Столиця готова закупити вакцину за кошти міського бюджету. Тому маємо закласти відповідну суму в міську цільову програму для того, щоб коли будуть досягнуті домовленості, ми могли одразу закупити препарати", - зазначила заступник голови КМДА, депутат Київради Ганна Старостенко.

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Профільна комісія Київради одноголосно підтримала відповідну пропозицію. Проєкт рішення також мають розглянути на пленарному засіданні Київради.

Нагадаємо, раніше мер Києва анонсував переговори з кількома виробниками щодо закупівлі вакцини Covid-19 для столиці. Віталій Кличко переконаний, першими вакцину мають отримати уразливі категорії населення – лікарі, літні люди, працівники соціальних служб, освітяни, фахівці комунальних підприємств критичної інфраструктури – транспортники, спеціалісти сфери ЖКГ, правоохоронці, рятувальники тощо.