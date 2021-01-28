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Затримано керівника лісгоспу на Львівщині, який вимагав хабар за безперешкодне відпуск деревини, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Затримано керівника лісгоспу на Львівщині, який вимагав хабар за безперешкодне відпуск деревини, - Нацполіція. ФОТО

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції, слідчі обласного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури викрили злочинну схему вимагання та отримання коштів від підприємців регіону, що спеціалізуються на переробці деревини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За даними правоохоронців, до організації цієї схеми причетний керівник лісгоспу. Чиновник вимагав 70 тисяч гривень неправомірної вигоди за безперешкодний відпуск деревини.

У середу, 27 січня, поліцейські затримали керівника відразу після того, як він отримав черговий транш - 42 тисячі гривень. Раніше задокументовані два факти надання йому 28 тисяч гривень.

Керівник лісгоспу затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомленні йому підозри по ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Затримано керівника лісгоспу на Львівщині, який вимагав хабар за безперешкодне відпуск деревини, - Нацполіція 01
Затримано керівника лісгоспу на Львівщині, який вимагав хабар за безперешкодне відпуск деревини, - Нацполіція 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
И наверняка же розмовляв українською, может быть еще и вышиванку по праздникам носил, и клял проклятую власть, которая страну до ручки довела....
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28.01.2021 11:37
+4
И в церковь по воскресеньям с семьёй ходил.
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28.01.2021 11:53
+2
До того, шо большинство патрЫотов, которые кричат про Украину, независимость и не рабов, тупо грабят эту страну которую они так "любят". Но, делают это патрЫатЫчна!
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28.01.2021 11:55
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Україна, рідна мати,
не вкрадеш, не будеш мати.
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28.01.2021 11:32 Відповісти
И наверняка же розмовляв українською, может быть еще и вышиванку по праздникам носил, и клял проклятую власть, которая страну до ручки довела....
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28.01.2021 11:37 Відповісти
...і до чого це ти перднуло?
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28.01.2021 11:49 Відповісти
До того, шо большинство патрЫотов, которые кричат про Украину, независимость и не рабов, тупо грабят эту страну которую они так "любят". Но, делают это патрЫатЫчна!
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28.01.2021 11:55 Відповісти
Так і є. Наші львівські вуйки тягнуть все ,що під руку попаде, але це не заважає їм бути посполитими, ходити до церкви в вишиванках і всі біди валити на клятих москалів. Ніяка Європа при наявності такого гіпокритного контингенту нам не світить
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28.01.2021 12:07 Відповісти
К сожалению не только Львовские.... В ситуации в которой находится сейчас Украина виноваты не только чиновники и политики а и ее граждане 50/50. Что изменится от того что я на красный проеду? Я ж на Майдане аж три раза крикнул "Банду Геть!". Запаркуюсь как быдло, мне же никто парковок не построил. Мусору дам денег, учителю за свое чадо несмышленое заплачу, врачу... С налоговой зарешаю что бы меньше налогов заплатить, я ж "Слава Украине!" кричал на майдане, и мои налоги в стране ничего не решают, меня вынуждают это все делать чиновники и судьи, которые берут намного больше и потом в Дубай отдыхают. Вот именно из за такой позиции большинства граждан я не вижу будущего у этой страны....
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28.01.2021 12:15 Відповісти
Людей тре лікувати, кованим чоботом чи нагайков по хребту, але тре лікувати...Для початку, дати повноцінний голос на виборам тим хто сплачує якийсь повноцінний податок і не сидить на субсидіях (і при виході на пенсію фіксувати на цьому рівні їх голос), чи захищав країну на фронті, а всім іншим - чверть голосу на одного горлопана хватить. Тоді вибирати і керувати державої будуть ті хто цю державу утримують, а не всякі рагулі з шаріковими
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28.01.2021 12:23 Відповісти
Я все таки склоняюсь к той мысли, что все, кто более менее "дружит с головой" покинут Украину не обязательно на всегда а как минимум уедут работать. Уже сейчас найти грамотного специалиста в какой либо сфере достаточно проблематично... В какую компанию не обращаешься или не сотрудничаешь по работе, уровень у всех - дно. Молодые сотрудники элементарно грамотно писать не умеют и не владеют базовыми школьными знаниями... Я сейчас тоже делаю все, что бы мои дети любили Украину на расстоянии.... И когда в Украине останутся одни пенсионеры и диванные эксперты, которые считают что собирать клубнику в Польше за 1000 евро зазорно, а сидеть в офисе и ничего не делать за 300 евро это самое то для ылыты, гос-во поймет что этот контингент не прокормит их... И очень надеюсь что начнутся создаваться условия для того что бы люди начали возвращаться, и создаваться не на словах а на деле так как ситуация будет близка к критической. И тогда, возможно, эти люди привезут сюда европейскую культуру где не принято давать взятки и вести себя как быдло. Но это процесс ни одного десятилетия....
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28.01.2021 12:38 Відповісти
И в церковь по воскресеньям с семьёй ходил.
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28.01.2021 11:53 Відповісти
А якби не вимагав хабарі, а пропускав даремно, то і не затримали б
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28.01.2021 12:14 Відповісти
 
 