Зафіксовано 42-й летальний випадок від COVID-19 у ЗСУ, хворіють 739 осіб, - Командування Медсил

За минулу добу в ЗСУ виявили 67 нових випадків COVID-19. До закладів охорони здоров'я госпіталізовано 9 осіб.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

У Збройних силах України зареєстровано 42 летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні в Олександрівській лікарні міста Києва. Позитивний ПЛР-тест від 05.01.2021. Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

За минулу добу зареєстровано 67 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Стан здоров'я хворих задовільний.

Всього в ЗСУ на COVID-19 зараз хворіють 739 осіб. На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебуває 121 особа.

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