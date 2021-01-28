Комітет ПАРЄ відхилив усі правки, що стосувалися санкцій проти російської делегації, - ЗМІ
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Парламентська асамблея Ради Європи в четвер має ухвалити рішення про те, чи є підстави накладати на делегацію Росії обмеження за дії, що суперечать принципам організації. Однак у Асамблеї є намір ухвалити рішення в найбільш прихильній до РФ редакції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це стало відомо "Європейській правді".
До проєкту рішення, яке визнає численні порушення з боку РФ, але пропонує відмовитися від будь-яких санкцій у ПАРЄ, подали 10 поправок, більшість яких – від української делегації. Представники Росії не висловили бажання правити жодне положення документа.
У четвер вранці Моніторинговий комітет ПАРЄ розглянув пропозиції та відхилив усі проєкти правок, серед співавторів яких були депутати від України, - у тому числі ті, які не стосуються запровадження санкцій.
Єдина правка, яку рекомендували до схвалення, була внесена від імені регламентного комітету, вона підкреслює незаконність анексії Криму.
Як правило, пленарна зала асамблеї підтримує позицію Моніторингового комітету, тому, найімовірніше, повноваження РФ будуть підтверджені без обмежень.
Будь ласка, зачекайте...
Азаблокировать все счета любого россиянина и не общаться с кремлем пока он не выполнит все мировые требования и не решит все притензии к нему
Не такой это ресурс ЦН что бы вообще через него обращаться к миру.
Тут люди упражняются в трепачестве и блудословии и только.
Мне ответили и послали нах... Я ответил и послал туда же... Короче выпустил пар и стал более терпим к выбрыкам своей жены.
Если кто то считает что он ... что его услышит какой то политик - пусть так думает
Десь років з чотири тому чи навіть більше був британський документальний фільм, який суто теоретично зпрогнозував розвиток подій та дії НАТО у разі початку здається третьої світової з боку кацапів. Так от, ми ще не бачили НАТО у справжньому воєнному конфлікті. Було змодельовано, що у разі кацапської агресії, коли треба буде швидко та адекватно реагувати, НАТО це не зможе зробити оперативно. Було змодельовано, що зпочатку штаб НАТО (повторюсь - він зкладається з представників різних країн-членів) збереться на воєнну нараду, мовляв, що ж робити з агресією. Далі виявиться, що не має одностайності серед країн-членів НАТО у питанні рішучої та миттєвої відсічі кацапам (причини тіж, що і в ПАСЄ, "просто бізнес", "бажання діалогу" тощо). Було показано у фільмі, що протягом декількох днів з початку кацапської агресії ця воєнна рада НАТО не може ухвалити жодного рішення щодо агресії, бо знову ж - їхні демократичні регламенти та колегіальність у прийнятті рішень, деякі представники запросили час для консультацій зі своїми урядами тощо, ті якщо і не тягнуть час з прийнтяттям рішення, то всерівно це все не робиться швидко. В цей час з,являються перші та значні втрати живої сили самого НАТО. Розм,якла за десятиріччя миру Європа не дуже хоче воювати, люди виходять на вулиці по всій Європі з пацифістичними мітингами тощо, тиснуть на уряди, щоб ті утримались від війни. Активізуються європейські партії, що тривалий час на підсосі у *****... В цей час агресія триває, НАТО дезорієнтована, дорогоцінний час на адекватну відсіч втрачається. Тому, повторюсь, ми ще не бачили у дії НАТО, і як вона себе поведе у реальній війні, і тому НАТО то так, добре, потрібно з ними об,єднуватися, приводити у відповідність стандарти тощо але краще додатково мати ще й окремий та дієвий воєнний союз зі США (як вони з Ізраїлем) та/чи союз з Туреччиною, тобто з країною, яка не буде жувати соплі у разі кацапської агресії.
Але зараз для нас це єдиний шанс увійти до спільноти, від якої кацапів корчі крутять зі страху. Кацапи також не ідеальні та не всемогутні. Я знаю, що це за гнидник, їхня армєйка. Дійсно боєготових частин у них не так уже й багато. Та й ті отримали добрих копняків від наших голих-босих бійців у 14-15 роках та, певен, не забули цього.
Як показує світовий досвід, є тільки один рецепт отримання незалежності- створення життєвих умов, коли громадяни ладні радше покласти життя ніж втратити незалежність. Коли громадяни мають свободи, включно з економічними вони створюють фінансову можливість мати ******* армію. Помирати за голу задницю не багато знайдете бажаючих, а ось в Ізраїлі та Швейцарії люди від армії в масі своїй не ховаються, а навіть навпаки йдуть служити аби завести бізнес зв'язки. Якщо ти бачиш, яка людина на службі то, можеш уявити, яка вона і в бізнесі. Маючи розвинену економіку та сильне військо можна не зважати на чужу думку.
живучи в залізних вагончиках під пекучим сонцем вони почали війну за створення своєї країни. розвинута економіка? це була мрія й мета в майбутньому на порядку денному була виключно єврейська національна держава.
і до речі, вже тоді вони не зважали на чужу думку, а тільки на власну єврейську національну ідею.
правда ж велика різниця між вашим "матеріальним" й їхнім національним?
не можна не погодитись.
як раз вони й створювали ті самі умови для безпеки та подальшого розвитку - воюючи та помираючи (яка ж тут гарантована безпека), живучи у вагончиках (який же тут вже наявний розвиток).
до розвитку та сталої безпеки, яку вони забезпечили постійно воюючи, були ще роки й роки.
Бо, не їхали б вони з Британії, Франції та США.
але ж їхали (бачте, вам навіть важко в це повірити: поїхати з благополучних країн щоб, можливо, покласти життя заради омріяної держави).
звісно, що поїхали не всі, хто мешкав у вказаних вами країнах, але ті перші, які поїхали - поїхали саме через ту єдину але таку вагому для них причину - створення національної єврейської держави.
адже тоді, посеред пустелі, про економічний розвиток можна було тільки мріяти, а на початку треба було ціною власного життя, здоров'я та багатьох матеріальних обмежень відвойовувати собі місце в пустелі.
До сьогодні, в Ізраїлі за корупцію можуть посадити навіть прем'єра чи навіть президента але, якщо подивиться звинувачення то, українцям стане смішно. Прем'єр сів за те що, дав дозвіл на будівництво ЖК. Президент Моше Кацав сів на сім років бо, співробітницю по заду хлопнув. Єдиний міністр енергетики сів за наркоманію та продаж інформації Ірану.
Наразі триває судова процедура по прем'єру, якого звинувачують у 3 справах: в тому що, йому давали подарунки і квитки сім'ї на літак; в тому що, домовився з газетою про позитивні статті; в тому що, в минулому надавав юридичну підримку медія-агенству за позитивні відгуки! Та в Ізраїлі сиділи б усі наші чиновники.
вважаю, що саме національна ідея й була тією рушійною силою, яка поклала початок державі. щодо ні Хагана, ні тим більше Іргун не ставили питання незалежності і створення "держави прибіжеща" для всіх євреїв, ви, мабуть, маєте на увазі на початку їх існування, адже згодом й ті й інші доклалися до розбудови й стали частиною держави.
з іншого боку ідея захисту своїх одноплемінників, що це як не національна ідея?
Голова делегації РФ Пьотр Толстой заявив про це у Страсбурзі.
За словами представника Держдуми, він "покарає" асамблею, якщо запровадять навіть найменше або ж індивідуальне обмеження.
"Якщо буде ухвалене рішення про обмеження щодо будь-якого з членів делегацій - ми всі залишимо цю залу, як це зробили у 2014 році", - заявив Толстой.
Також голова російської делегації вимагав не дозволяти депутатам України висловлюватись про президента РФ Володимира Путіна так, як це часто відбувається.
"Вважаю неприпустимим ображати країну та Путіна. Це в силах головуючого - не допускати такого", - заявив він.