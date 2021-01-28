Із 17 засідань у "справах Майдану" результативними були лише чотири, - Адвокатська дорадча група

За тиждень з 18 по 22 січня із 17 призначених до розгляду засідань у "справах Майдану" результативними були лише чотири. Причини відкладення засідань: перебування суддів на лікарняному і зайнятість в інших процесах, неявка захисників обвинувачених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі "Адвокатської дорадчої групи".

Європейський суд з прав людини оприлюднив рішення у 5 справах щодо подій Майдану.

Викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка.

ЄСПЛ вирішив, що мали місце порушення статті 2 Конвенції (Право на життя), ст. 3 (Заборона катування), п.1 ст. 5 (Право на свободу та особисту недоторканність), ст. 11 (Свобода зібрань та об'єднання). В рамках цієї справи ЄСПЛ встановив, що тітушки координувались правоохоронцями - тобто державою. І вчиняли злочини фактично "за дорученням" держави.

Події з 30 листопада 2013 до 18 лютого 2014 р.

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Зокрема за скаргами заявників: Андрія Рудчика, Олександри Ковальської, Андрія Соколенка, Романа Ратушного, Федора Лапія, які постраждали від дій беркутівців в ніч на 30-те листопада Суд встановив, що мало місце порушення ст. 3 (Заборона катування), ст. 11 (Свобода зібрань та об'єднання). Аналогічно щодо подій штурму Майдану 11 грудня 2013 року, 23 січня 2014 р., 18 лютого 2014 року.

Кадура і Смалій проти України (затримання Кадура правоохоронцями 5 грудня 2013) - порушення ст. 3 (Заборона катування), п.3 ст 5 (право на свободу та особисту недоторканність), ст. 8 (Право на повагу до приватного і сімейного життя)

Дубовцев та інші проти України (арешти 26 січня 2014 в місті Дніпро) - порушення п.1 ст. 5 (право на свободу та особисту недоторканність)

Воронцов та інші (затримання в Харкові) - порушення п.1 ст. 5 (право на свободу та особисту недоторканність)

Із 17 призначених до розгляду засідань, результативними були лише 4. Прогрес в 3 епізодах.

Причини відкладення засідань: перебування суддів на лікарняному і зайнятість в інших процесах, неявка захисників обвинувачених.

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Зокрема, 18 січня Бориспільський суд дослідив матеріали справи про напад на автомайданівців і протестувальників на вул. Щорса 23 січня 2014 року. Обвинувачений у справі - Олександр Кравченко. Під час подій він був начальником кримінальної міліції - заступником тодішнього начальника управління МВС у Києві Валерія Коряка.

Крім того, 18 січня в Шевченківському суді закінчили допит свідків звинувачення. Беркутівців Віктора Ейсмонта і Володимира Мохоня звинувачують в складанні завідомо неправдивих рапортів і протидії мирним зібранням 30.11.13. У суді допитали Олексія Шинкаренка - працівника КП "Київблагоустрій". 30.11.2013 він разом з колегами розвантажував щити на Майдані Незалежності. Пізніше вночі правоохоронці використовували ці щити під час силового штурму.

Також, в Шевченківському суді знову не відбулося засідання у справі видачі вогнепальної зброї зі складів МВС цивільним особам.

Більш ніж за годину після призначеного часу початку засідання, секретар судді Павла Слободянюка, повідомила, що він зайнятий в іншому процесі. Зазначається, що це вже шосте зірване засідання.

19 січня в Подільському суді допитали Марію Хардікову - фотокореспондента з Чернігова, яка 18 лютого фіксувала події на перехресті вул. Інститутської і Шовковичної. Її побили правоохоронці під час атаки протестувальників і витіснення їх вниз по Інститутській до Майдану, розбили фототехніку.

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20 січня Печерський суд продовжив домашній арешт підозрюваному Володимиру Воронкову на 2 місяці до 21.03.21. Воронков підозрюється в участі у злочинній організації, викрадання і вбивство Василя Сергієнко.