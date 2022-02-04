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Призначення Вітренка міністром енергетики може підтримати не тільки "Слуга народу". Є обережний оптимізм, - Кравчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У "Слузі народу" очікують, що сьогодні відбудеться призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.
Про це сказала в коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"У нас є обережний оптимізм, що сьогодні його призначать. Я очікую, що не тільки "Слуга народу" підтримає, але не можу поки говорити анонсом", - сказала Кравчук.
Нардепка зазначила, що у Вітренка є досвід і воля зробити реформу, щоб вона була вигідна українцям і державі.
Раніше повідомлялося, що Шмигаль вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики.
Топ коментарі
+7 Lvbnhj
показати весь коментар28.01.2021 11:58
+5 Oleksandr Boiko
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+3 Marion Nighthall
показати весь коментар28.01.2021 12:05
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А значит Зеленский = Порошенко
Вы удивляетесь, почему везде гавно?
А почитайте комменитарии выше - и поймёте!
кончені
1 ч ·
С другой стороны, если у Ахметова свой премьер Шмыгаль, то почему Коломойский не может получить своего первого вице-премьера Витренко?
У нас же страной управляют олигархи. Вот они между собой страну и делят)))))
Дмитрий Корнейчук
1 ч ·
Шо там? Витренко сегодня проголосуют первым вице-премьером?
Любые просьбы дяди Бени зелёный шут с Банковой обязан выполнять)))))