УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12089 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 915 28
Вітренко Юрій (370) Слуга народу (2544) Кравчук Євгенія (361) Міненерго (359)

Призначення Вітренка міністром енергетики може підтримати не тільки "Слуга народу". Є обережний оптимізм, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Призначення Вітренка міністром енергетики може підтримати не тільки

У "Слузі народу" очікують, що сьогодні відбудеться призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Про це сказала в коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас є обережний оптимізм, що сьогодні його призначать. Я очікую, що не тільки "Слуга народу" підтримає, але не можу поки говорити анонсом", - сказала Кравчук.

Нардепка зазначила, що у Вітренка є досвід і воля зробити реформу, щоб вона була вигідна українцям і державі.

Раніше повідомлялося, що Шмигаль вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні може розглянути питання призначення Вітренка міністром енергетики, - "Слуга народу" Кравчук

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+7
Назначение Витренко министром энергетики может поддержать не только "Слуга народа". Есть осторожный оптимизм, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3416 Назначение Витренко министром энергетики может поддержать не только "Слуга народа". Есть осторожный оптимизм, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4268
показати весь коментар
28.01.2021 11:58
+5
Юрко - це синуля тієї самої Вітренко , любітєльніци Росії ???
показати весь коментар
28.01.2021 11:54
+3
Которых не должно быть уж как 7 лет. Если верить обещаниям одного безальтернативного проходимца
показати весь коментар
28.01.2021 12:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Юрко - це синуля тієї самої Вітренко , любітєльніци Росії ???
показати весь коментар
28.01.2021 11:54 Відповісти
Так, "обережний оптимізм" Назначение Витренко министром энергетики может поддержать не только "Слуга народа". Есть осторожный оптимизм, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3325
показати весь коментар
28.01.2021 12:01 Відповісти
И потужный реформатор Нафтогаза в бытность сывочолого гэтьмана. Когнитивный диссонанс?
показати весь коментар
28.01.2021 12:02 Відповісти
так сивочолий вже 2 роки не при владі... Чи він і дальше його продвигає в міністри??
показати весь коментар
28.01.2021 12:15 Відповісти
конотопський відьмак, син конотопської відьми
показати весь коментар
28.01.2021 12:13 Відповісти
Назначение Витренко министром энергетики может поддержать не только "Слуга народа". Есть осторожный оптимизм, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3416 Назначение Витренко министром энергетики может поддержать не только "Слуга народа". Есть осторожный оптимизм, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4268
показати весь коментар
28.01.2021 11:58 Відповісти
Постишь благодарочку себе родимому, Митенька, за свой "правильный" выбор в 2019 году? Молодец, заслужил полностью.
показати весь коментар
28.01.2021 12:18 Відповісти
Шмыгаль внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики, голосование состоится сегодня в 13.30, - РазумковЭто как же надо за народ переживать, чтобы тебя уже раз позорно прокатили, а ты всеравно лезешь.И ведь не для себя же, для народа хочется поработать. Да Юра?

11

Поделились: 1

Нравится

Комментировать

Поделиться
показати весь коментар
28.01.2021 11:59 Відповісти
Мама из москвы уже с кем нужно поговорила и договорилась протолкнув сыночка на блатное место,скоро будет ходить по московским бутикам каждый день,как мама кобли по нью-йоркским.
показати весь коментар
28.01.2021 11:59 Відповісти
Кабы Витренко - личный враг путина, потому голосов бюторастов и рабиновичей за него не ждем.
показати весь коментар
28.01.2021 12:01 Відповісти
Если он личный врах путена, значит он личный друх Порошенка (врах моего враха - мой друх)
А значит Зеленский = Порошенко
показати весь коментар
28.01.2021 12:04 Відповісти
Урок логики, учительница: - Вовочка, а теперь ты. - Маpь Иванна, вон за окном две женщины с мороженным видите? - Вижу. - Какая из них замужем, та, которая лижет мороженное, или которая сосет? - Вовочка!.. - А все же? - Наверное которая лижет. - Неправильно, Марь Иванна, - та, у которой кольцо...
показати весь коментар
28.01.2021 12:07 Відповісти
це вже пісдєц таваріщі...
показати весь коментар
28.01.2021 12:03 Відповісти
Наверное как и за закон о референдуме. Опять прикупили довиру и внефракционных.
показати весь коментар
28.01.2021 12:03 Відповісти
Которых не должно быть уж как 7 лет. Если верить обещаниям одного безальтернативного проходимца
показати весь коментар
28.01.2021 12:05 Відповісти
Ну мажоритарка покуда присутствует. Закон об императивном мандате так и не приняли. Посему и присутствует внефракционное болото политических шлюх. Для власти вполне удобный политический расклад.
показати весь коментар
28.01.2021 12:25 Відповісти
Нда....
Вы удивляетесь, почему везде гавно?
А почитайте комменитарии выше - и поймёте!
показати весь коментар
28.01.2021 12:08 Відповісти
обрання малороса на пост міністра - це для них оптимістичний сценарій
кончені
показати весь коментар
28.01.2021 12:12 Відповісти
Еще кому то денег дали?
показати весь коментар
28.01.2021 12:12 Відповісти
Погресині соціялісти разом з слугами контрреволюції синочків-плохішів пропихують у владу щоб Україна не в НАТО, а в СНГ вступила і там борсалась від голодомору до війни і Крим підняла загажений невиліковно рускім міром.
показати весь коментар
28.01.2021 12:12 Відповісти
Витренко идеолог геноцида тарифного, и его продолжать грабить ставят! Видно скупил их оптом и в розницу!
показати весь коментар
28.01.2021 12:16 Відповісти
Саме ідуть торги з Юлєю Тімашєнка. ПР уже за.
показати весь коментар
28.01.2021 12:17 Відповісти
Нашо їм тимошенко. Ось наприклад так проголосували за закон про референдум
Призначення Вітренка міністром енергетики може підтримати не тільки "Слуга народу". Є обережний оптимізм, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1961
показати весь коментар
28.01.2021 12:28 Відповісти
Медведчук тоже на Газовой трубе сидит , как и Порошенко. Но участие в бизнесе им не мешает ненавидеть друг друга. мало ли что они декларируют за народ, а карман личный важнее. А юля просто не в теме, вот и палки им в калёса ставит.
показати весь коментар
28.01.2021 12:21 Відповісти
Опезежопники тоже голосов подкинут наверное - надо ведь прямые газовые контракты со скрепной в жизнь воплощать - "хуже уж точно не будет - хоть поржать можно". Теперь жрите и ржите - думаю недолго осталось Призначення Вітренка міністром енергетики може підтримати не тільки "Слуга народу". Є обережний оптимізм, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1079
показати весь коментар
28.01.2021 12:26 Відповісти
Нардеп отметила, что у Витренко есть опыт и воля сделать реформу, чтобы она была выгодна украинцам и государству(((опыт превращения бедного народа Украины в бомжей европейских у него имеется и недавно был продемонстрирован
показати весь коментар
28.01.2021 12:32 Відповісти
А бухгалтерию Минэнерго тоже вывезут в Австрию, как Нафтогаза, без доступа проверяющих ???
показати весь коментар
28.01.2021 12:38 Відповісти
Дмитрий Корнейчук

1 ч ·

С другой стороны, если у Ахметова свой премьер Шмыгаль, то почему Коломойский не может получить своего первого вице-премьера Витренко?

У нас же страной управляют олигархи. Вот они между собой страну и делят)))))

Дмитрий Корнейчук

1 ч ·

Шо там? Витренко сегодня проголосуют первым вице-премьером?

Любые просьбы дяди Бени зелёный шут с Банковой обязан выполнять)))))
показати весь коментар
28.01.2021 12:57 Відповісти
 
 