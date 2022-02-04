Призначення Вітренка міністром енергетики може підтримати не тільки "Слуга народу". Є обережний оптимізм, - Кравчук

У "Слузі народу" очікують, що сьогодні відбудеться призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Про це сказала в коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас є обережний оптимізм, що сьогодні його призначать. Я очікую, що не тільки "Слуга народу" підтримає, але не можу поки говорити анонсом", - сказала Кравчук.

Нардепка зазначила, що у Вітренка є досвід і воля зробити реформу, щоб вона була вигідна українцям і державі.

Раніше повідомлялося, що Шмигаль вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні може розглянути питання призначення Вітренка міністром енергетики, - "Слуга народу" Кравчук