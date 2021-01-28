Затримано співробітника ГУ ДФС у Харківській області, який вимагав $20 тис. за закриття кримінального провадження, - ДБР. ФОТО

Слідчі теруправління ДБР у Полтаві затримали працівника оперативного управління ГУ ДФС України в Харківській області та цивільну особу під час одержання ними неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, оперативні працівники ДБР встановили, що співробітник ДФС вимагав у місцевого підприємця 20 тисяч доларів за закриття кримінального провадження, пов'язаного з привласненням коштів під час здійснення підприємницької діяльності.

27 січня на вимогу посадової особи, потерпілий передав зазначену суму неправомірної вигоди посереднику. Після чого обидва фігуранти були затримані в порядку ст. 208 КПК України. Проводяться обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

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