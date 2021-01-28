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хабар (3988) ДФС (2573) ДБР (2551)

Затримано співробітника ГУ ДФС у Харківській області, який вимагав $20 тис. за закриття кримінального провадження, - ДБР. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Затримано співробітника ГУ ДФС у Харківській області, який вимагав $20 тис. за закриття кримінального провадження, - ДБР. ФОТО

Слідчі теруправління ДБР у Полтаві затримали працівника оперативного управління ГУ ДФС України в Харківській області та цивільну особу під час одержання ними неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, оперативні працівники ДБР встановили, що співробітник ДФС вимагав у місцевого підприємця 20 тисяч доларів за закриття кримінального провадження, пов'язаного з привласненням коштів під час здійснення підприємницької діяльності.

27 січня на вимогу посадової особи, потерпілий передав зазначену суму неправомірної вигоди посереднику. Після чого обидва фігуранти були затримані в порядку ст. 208 КПК України. Проводяться обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

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Затримано співробітника ГУ ДФС у Харківській області, який вимагав $20 тис. за закриття кримінального провадження, - ДБР 01
Затримано співробітника ГУ ДФС у Харківській області, який вимагав $20 тис. за закриття кримінального провадження, - ДБР 02
Затримано співробітника ГУ ДФС у Харківській області, який вимагав $20 тис. за закриття кримінального провадження, - ДБР 03
Затримано співробітника ГУ ДФС у Харківській області, який вимагав $20 тис. за закриття кримінального провадження, - ДБР 04

Автор: Наталя Джума
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вот так сразу и неправомерной... просто система мер иная...
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28.01.2021 12:01 Відповісти
через пару месяцев пойдет на повышение. это была проверка. наш человек!
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28.01.2021 12:01 Відповісти
не поделилсо?...негадяй!!!)
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28.01.2021 12:03 Відповісти
полное отсутствие посадок, ведет еще к большей коррупции и отсутствии страха у берущих взятки чинуш! а, по йух , откуплюсь , если заловят, думают они. а скольких не поймали? Украина постепенно превращается в страну воров и взяточников! ты именно это обещал, а зеля?
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28.01.2021 12:04 Відповісти
на полиграф скотыняку и укол правды что бы выдал подельников.
Вообще каждого прикорытного на полиграф!
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28.01.2021 12:05 Відповісти
А де СБУ в цій розкладі, 4 кг буршину воно побачило а хабар 20 000 прозівало, адже саме політична корупція і корупція у владі, згідно з роз'сненям ООН є сама страшна , яка вбиває всю вертикаль влади.
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28.01.2021 12:18 Відповісти
Большие права проверяльщикам порождают наглое вымогательство,потрясите всех кто занимает подобные должности в других областях - все вымогатели без исключения,все должности купили,все обязаны выплачивать определенною долю начальству каждый месяц.
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28.01.2021 12:19 Відповісти
 
 