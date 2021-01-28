Нардеп "Батьківщини" Соболєв про скандал із Дубінським: Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Ми Савченко відразу виключили
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У "Батьківщині" пропонують "Слузі народу" в ситуації з Олександром Дубінським самостійно розбиратися зі своїми внутрішніми проблемами.
Про це Цензор.НЕТ розповів у коментарі народний депутат "Батьківщини" Сергій Соболєв, аналізуючи ситуацію, що склалася у фракції "Слуги народу" у зв'язку із запровадженням санкцій США проти Олександра Дубінського.
"Це їхні повноваження. Вони мають право тут робити все, що завгодно, - каже заступник голови фракції Сергій Соболєв. - Я хотів би, щоб кожна партія відповідала за тих, кого привела в парламент. Коли починають перекладати цю відповідальність або на весь депутатський корпус, або на інші фракції, це має дивний вигляд", - сказав він.
"Те, що в ситуації, яка склалася, задіяний президент, це питання до "слуг народу" і самого Зеленського. Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Я не знаю їхні відносини в середині фракції і з президентом взагалі. Оскільки він постійно заявляє, що вони - "мікроби", можливо, тоді має право втручатися в їхні внутрішні процеси, якщо вони грають за цими правилами", - додав нардеп.
"Чи можна проводити аналогію з виведенням з нашої фракції Надії Савченко в 2016 році? Ми тоді відразу ухвалили рішення, виключили її і на тому все закінчилося. А коли "слуги народу" черговий скандал, який у них виникає, намагаються перекладати або на парламент, на всю країну або ще на когось - це просто смішно", - зазначив Соболєв.
"З огляду на те, що в них відбувається після оголошення результатів опитування (КМІС. - Ред.), нічого так не зближує, як шанс вилетіти з парламенту. Отримати 11 відсотків після того, що у них було раніше, це багато про що говорить. Ніхто ще не отримував такого фіаско. Тому, як ви бачите, у них все різко змінилося. Зрозуміло, що вони триматимуться до останнього, аби не йти на вибори. Чому такі цифри? Їхній рейтинг "добила" безсовісна тарифна діяльність, коли обіцяли одне, а вийшло зовсім інакше, і беззуба економічна політика, за якої ключові реформи полягають у тому, як швидше продати землі сільгосппризначення і відкрити по країні якомога більше казино. Ось вони ухвалили закон про всеукраїнський референдум. Цей документ не має реальної можливості для його впровадження. Усі скоро зрозуміють, наскільки ця процедура неможлива. Це голосування - просто піар з боку "слуг народу", - резюмував нардеп.
Думки інших політиків читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Зеленський VS Дубінський: на чию сторону пристають депутати?".
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.
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С начала 2020 года Министерством финансов погашено 251,3 млн грн основной суммы долга "Кузницы на Рыбальскком", 33,2 млн грн в виде процентов по кредиту и 500 тыс грн - пени. Таким образом общая сумма выплаченных средств составляет 285 млн гривен.
До ноября 2018 года 73,9% акций ЧАО "Завод Кузница на Рыбальском" принадлежало пятому президенту Петру Порошенко, а 20,1% Игорю Кононенко.
https://ukranews.com/news/735652-minfin-zaplatil-285-millionov-dolga-kuznitsy-na-rybalskom
А вот Юле можно смело напомнить "ширку" 2009 года с Яныком имени "все пропало". Когда они пытались на двоих поделить страну до 2029 года.
А вот эти документы изучайте на здоровье
Так что заводите лучше песню "та када это было" и "ну и шо, один раз не..."
Неужели сразу было непонятно, что член ПР Лозинский не входит в число порядочных? Нет. Юле были нужны голоса крепостных его феода. И это мерзко
Более свежий пример. Округ, который постоянно избирал Сергея Терезина. Это был и мой голос за него (к вопросу о поддерживаемых партиях). Но в 2014-м грязными технологиями и двойниками провели через округ Рыбчинского. Плевок в Юлю, Терехина и избирателей! Что делает Юля? Берет его себе! Маладэц
Если что, то критикую ее из конструктивных соображений, чтобы избежать ошибок
Купили козу - продали козу.
Но хвастаемся))
Тому, Степане, ти - дебіл дебільний і дебілом залишишся. Йти плати комірне, дебіл, бо викинуть з твоєї конури за борги
Это как: с твоего куртка все мужики - геи. И ты только один раз.
Молись на богиню и будет тебе свинособацкий газ недорого)))
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Дебільний троль продав совість, а тепер хоче виправдатись, що совість нічого не варта і він , насправді, вдалий комерсант, а не покидьок. Десь так.
А страна своих пленных должна и будет поддерживать, если ты не зеленский
А бабе Юле нужно хайповать, иначе у корыта не удержится.
Теперь майор тебе премию не даст)))
А дело Савченко - пшик, месть папереднка.
Вся история с баржами-миномётами-гранатами-квадроциклами - оказалась, как я сразу говорил, сфабрикованной туфтой и подставой. Всё рассыпалось.
А теперь белые и пушистые. Всех садят!
ведь все баржи-гидроциклы налицо, неопровержимо.
Твое же быдло где там по шеремету присутствовало?
Это почти паралель.
Довго ти будеш пистіти, Anatoly Kondrashow, - зажоп мертвечуковий?
У вас в мозгу слуга урода?
"..., вона під тиском написала заяву про вихід, але їй пообіцяли не виключати з нардепів."
Конец предложения интересен.