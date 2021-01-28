УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12089 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Скандали в Слузі народу
8 727 87
Зеленський (17376) Савченко (1723) санкції (6827) Соболєв Сергій (101) США (14430) Слуга народу (2544) Дубінський Олександр (415)

Нардеп "Батьківщини" Соболєв про скандал із Дубінським: Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Ми Савченко відразу виключили

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп

У "Батьківщині" пропонують "Слузі народу" в ситуації з Олександром Дубінським самостійно розбиратися зі своїми внутрішніми проблемами.

Про це Цензор.НЕТ розповів у коментарі народний депутат "Батьківщини" Сергій Соболєв, аналізуючи ситуацію, що склалася у фракції "Слуги народу" у зв'язку із запровадженням санкцій США проти Олександра Дубінського.

"Це їхні повноваження. Вони мають право тут робити все, що завгодно, - каже заступник голови фракції Сергій Соболєв. - Я хотів би, щоб кожна партія відповідала за тих, кого привела в парламент. Коли починають перекладати цю відповідальність або на весь депутатський корпус, або на інші фракції, це має дивний вигляд", - сказав він.

Також читайте: Нардеп "ЄС" Ар'єв про виключення Дубінського з фракції "СН": Йде боротьба Коломойського за збереження одного зі своїх ключових "агентів впливу"

"Те, що в ситуації, яка склалася, задіяний президент, це питання до "слуг народу" і самого Зеленського. Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Я не знаю їхні відносини в середині фракції і з президентом взагалі. Оскільки він постійно заявляє, що вони - "мікроби", можливо, тоді має право втручатися в їхні внутрішні процеси, якщо вони грають за цими правилами", - додав нардеп.

"Чи можна проводити аналогію з виведенням з нашої фракції Надії Савченко в 2016 році? Ми тоді відразу ухвалили рішення, виключили її і на тому все закінчилося. А коли "слуги народу" черговий скандал, який у них виникає, намагаються перекладати або на парламент, на всю країну або ще на когось - це просто смішно", - зазначив Соболєв.

"З огляду на те, що в них відбувається після оголошення результатів опитування (КМІС. - Ред.), нічого так не зближує, як шанс вилетіти з парламенту. Отримати 11 відсотків після того, що у них було раніше, це багато про що говорить. Ніхто ще не отримував такого фіаско. Тому, як ви бачите, у них все різко змінилося. Зрозуміло, що вони триматимуться до останнього, аби не йти на вибори. Чому такі цифри? Їхній рейтинг "добила" безсовісна тарифна діяльність, коли обіцяли одне, а вийшло зовсім інакше, і беззуба економічна політика, за якої ключові реформи полягають у тому, як швидше продати землі сільгосппризначення і відкрити по країні якомога більше казино. Ось вони ухвалили закон про всеукраїнський референдум. Цей документ не має реальної можливості для його впровадження. Усі скоро зрозуміють, наскільки ця процедура неможлива. Це голосування - просто піар з боку "слуг народу", - резюмував нардеп.

Думки інших політиків читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Зеленський VS Дубінський: на чию сторону пристають депутати?".

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Нардеп "Батькивщины" Соболев о скандале с Дубинским: Надо нести ответственность за свои кадровые просчеты. Мы Савченко сразу исключили - Цензор.НЕТ 8153
показати весь коментар
28.01.2021 12:05
+12
При всем уважении к Йулии Владимировне надо отметить, что она в свое время набрала такое количество сброда в свои ряды, что Савченко на их фоне ещё круто выглядит
показати весь коментар
28.01.2021 12:08
+12
Начиная от самой бахини. Подбирала для себя. Олейник, Писаренко, Королевская, Портнов и т.д. и т.п.
показати весь коментар
28.01.2021 12:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нардеп "Батькивщины" Соболев о скандале с Дубинским: Надо нести ответственность за свои кадровые просчеты. Мы Савченко сразу исключили - Цензор.НЕТ 8153
показати весь коментар
28.01.2021 12:05 Відповісти
29 декабря 2017 года ЧАО "Завод Кузница на Рыбальском" для "повышения обороноспособности и безопасности государства Украина" получил в государственном "Укрэксимбанке" кредит на сумму 528,9 млн гривен. Государство, в лице правительства взяло на себя гарантии возврата средств в случае невозможности завода вернуть кредит.
С начала 2020 года Министерством финансов погашено 251,3 млн грн основной суммы долга "Кузницы на Рыбальскком", 33,2 млн грн в виде процентов по кредиту и 500 тыс грн - пени. Таким образом общая сумма выплаченных средств составляет 285 млн гривен.
До ноября 2018 года 73,9% акций ЧАО "Завод Кузница на Рыбальском" принадлежало пятому президенту Петру Порошенко, а 20,1% Игорю Кононенко.
https://ukranews.com/news/735652-minfin-zaplatil-285-millionov-dolga-kuznitsy-na-rybalskom
показати весь коментар
28.01.2021 12:31 Відповісти
Вообще-то это называется выполнение оборонзаказа через кредит под госгарантии. А кому принадлежит "Кузня" с ноября 2018 года? Просто интересно.
показати весь коментар
28.01.2021 12:42 Відповісти
😂😂😂😂😂
показати весь коментар
28.01.2021 12:55 Відповісти
Так то ж вы, а то дегенераты из слуг уродов
показати весь коментар
28.01.2021 12:06 Відповісти
При всем уважении к Йулии Владимировне надо отметить, что она в свое время набрала такое количество сброда в свои ряды, что Савченко на их фоне ещё круто выглядит
показати весь коментар
28.01.2021 12:08 Відповісти
Начиная от самой бахини. Подбирала для себя. Олейник, Писаренко, Королевская, Портнов и т.д. и т.п.
показати весь коментар
28.01.2021 12:22 Відповісти
Но это абсолютно не значит, что она организовывала партию регионов и состояла в СДПУ(о) заместителем Медведчука. Так шо чья б корова хрюкала
показати весь коментар
28.01.2021 12:26 Відповісти
А можно поподробнее про этот давно протухший фэйк? Перед тем как я отвечу фактами.
показати весь коментар
28.01.2021 12:32 Відповісти
Ти заперечуєш, що твій Хозяїн Пєця був серед засновників партиї ригів? Чи факт, що він разом з Медведчуком був на початках в партії СДПУ(о)?
показати весь коментар
28.01.2021 12:42 Відповісти
Ну, Ваня, лови.

Нардеп "Батьківщини" Соболєв про скандал із Дубінським: Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Ми Савченко відразу виключили - Цензор.НЕТ 3043
показати весь коментар
28.01.2021 12:47 Відповісти
Да да, Азирову можно верить как и *****. Они не сбрешут. А что там про СДПУ(о)? Тоже фейка?
показати весь коментар
28.01.2021 13:14 Відповісти
Да неужели? С 2000 года партия "Солидарность" не имеет никакого отношения к СДПу(О). От слова совсем. А еще он был комсомольцем, и на 100% пионером. А уж на 1000% октябренком. Ну и что?

А вот Юле можно смело напомнить "ширку" 2009 года с Яныком имени "все пропало". Когда они пытались на двоих поделить страну до 2029 года.
показати весь коментар
28.01.2021 13:41 Відповісти
Порошенко был заместителем Медведчука в СДПУ(о) это неоспоримый факт. А теперь вопрос. В какой период существовала ширка? Две даты плиз. Начало. Конец...Второе. Ширка подразумевает распределение министерских портфелей. Были ли в рыговских правительствах министры от Йули? Не было. А был ли Порошенко министром в правительстве Януковича? Ой ой ой. Так у кого была Ширка?
показати весь коментар
28.01.2021 13:47 Відповісти
Это тупое вранье. Он не был замом Медведчука, он был 11 в списке и членом политсовета и ушел практически сразу. Не нужно тут приплетать. Еще раз -- Ну и что?

А вот эти документы изучайте на здоровье

Нардеп "Батьківщини" Соболєв про скандал із Дубінським: Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Ми Савченко відразу виключили - Цензор.НЕТ 2375
показати весь коментар
28.01.2021 13:57 Відповісти
Нардеп "Батьківщини" Соболєв про скандал із Дубінським: Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Ми Савченко відразу виключили - Цензор.НЕТ 4625
показати весь коментар
28.01.2021 13:58 Відповісти
Нардеп "Батьківщини" Соболєв про скандал із Дубінським: Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Ми Савченко відразу виключили - Цензор.НЕТ 9010
показати весь коментар
28.01.2021 14:02 Відповісти
Нардеп "Батьківщини" Соболєв про скандал із Дубінським: Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Ми Савченко відразу виключили - Цензор.НЕТ 2502
показати весь коментар
28.01.2021 14:03 Відповісти
Зачем вывешивать портянки? Открываем портал ВР, находим заседание от 26.02.1999 года. Читаем выступление на чисто русском йазыке заместителя фракции СДПУ(о) Порошенко Петра Алексеевича, где он громил агрессивный по его мнению блок НАТО. Почистить в тырнете можно все, но до архива ВР руки коротки, слава Б-гу.
Так что заводите лучше песню "та када это было" и "ну и шо, один раз не..."
показати весь коментар
28.01.2021 14:10 Відповісти
26.03.1999 пардон. День, следующий за убийством Вячеслава Черновола
показати весь коментар
28.01.2021 14:12 Відповісти
Это не портянки. Это документы, подлинность которых признали участники переговоров о создании "ширки". "Вы все врете" уже не катит.

Нардеп "Батьківщини" Соболєв про скандал із Дубінським: Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Ми Савченко відразу виключили - Цензор.НЕТ 8473
показати весь коментар
28.01.2021 14:40 Відповісти
Вы ознакомились с выдатной речью Порошенко от 26 марта 1999 года? Увидели как его представил спикер Рады? Отож бо. А теперь тот же вопрос - когда (дата-дата) существовала ширка?
показати весь коментар
28.01.2021 14:56 Відповісти
Это когда он требовал прекращения войны в Югославии и мирного решения конфликта? Знаю давно. А как вам Юлино предательство имени "все пропало"? Уже не фейк, документы изучили? Могу еще подкинуть.
показати весь коментар
28.01.2021 15:02 Відповісти
Продажний троль Мародера з цифрами, заміть імені, починає плавати і пердіти(вибачаюсь) Нардеп "Батьківщини" Соболєв про скандал із Дубінським: Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Ми Савченко відразу виключили - Цензор.НЕТ 771
показати весь коментар
28.01.2021 16:47 Відповісти
З усією зневагою до вчинків та болтології ТЮльки, мушу зазначити, що тільки із-за "тримайте мене, бо скурвлюсь", вАна і Ко.- пролізла у ВР того скликання...
показати весь коментар
28.01.2021 12:29 Відповісти
Во власть идет минимум порядочных людей, поэтому она их фильтровала и мусор выгоняла, когда выявлялось. Что интересно, весь сброд, что она отфильтровала, осел потом в других партиях, вполне вероятно и в той, что вы поддерживаете
показати весь коментар
28.01.2021 13:54 Відповісти
Прекратите. 2 примера, что первые пришли на думку.
Неужели сразу было непонятно, что член ПР Лозинский не входит в число порядочных? Нет. Юле были нужны голоса крепостных его феода. И это мерзко
Более свежий пример. Округ, который постоянно избирал Сергея Терезина. Это был и мой голос за него (к вопросу о поддерживаемых партиях). Но в 2014-м грязными технологиями и двойниками провели через округ Рыбчинского. Плевок в Юлю, Терехина и избирателей! Что делает Юля? Берет его себе! Маладэц
Если что, то критикую ее из конструктивных соображений, чтобы избежать ошибок
показати весь коментар
28.01.2021 14:04 Відповісти
Так выстроена система, к сожалению. Сломать ее она не может пока не имеет полной власти. Чтобы быть избранной нужны деньги и влиятельные люди. Что она может с этим поделать? Я за нее голосую на всех выборах, и за кандидатов от ВОБ. Даже если они мне не нравятся, но что мне делать. Пока не вижу ей альтернативы от слова ВООБЩЕ.
показати весь коментар
28.01.2021 14:50 Відповісти
Савченко глупо было и в списки принимать - просто ЮВТ рейтинг поднимала.
Купили козу - продали козу.
Но хвастаемся))
показати весь коментар
28.01.2021 12:09 Відповісти
Насправді Савченко у російську тюрму зайшло декліка пропозицій від різних партій, зокрема і Батьківщини. Але Савченко обрала Батьківщину. Юля не запросила б Савченко в список? Була б винувата. Запросила? Теж винувата.
Тому, Степане, ти - дебіл дебільний і дебілом залишишся. Йти плати комірне, дебіл, бо викинуть з твоєї конури за борги Нардеп "Батькивщины" Соболев о скандале с Дубинским: Надо нести ответственность за свои кадровые просчеты. Мы Савченко сразу исключили - Цензор.НЕТ 657 Нардеп "Батькивщины" Соболев о скандале с Дубинским: Надо нести ответственность за свои кадровые просчеты. Мы Савченко сразу исключили - Цензор.НЕТ 2774
показати весь коментар
28.01.2021 12:17 Відповісти
Ваня, то что зашло несколько предложений от разных партий - это, мягко сказать, нехорошо.
Это как: с твоего куртка все мужики - геи. И ты только один раз.
Молись на богиню и будет тебе свинособацкий газ недорого)))
показати весь коментар
28.01.2021 12:23 Відповісти
Олейник, Писаренко, Королевская, Портнов и т.д. и т.п.
показати весь коментар
28.01.2021 12:30 Відповісти
І де Юля, і де всі ці люди зараз? Юля сіла, а вони свідчили проти неї в суді. Але ж все одно юлькавинуватая
показати весь коментар
28.01.2021 12:39 Відповісти
Это ее лично птенцы. Кто ей доктор, что она самолично подобрала такое дерьмо?
показати весь коментар
28.01.2021 12:44 Відповісти
От ти чмо продажне! Ну так суди і Ісуса, бо він собі взяв в учні Іуду з Каріота. Хто Ісусу дохтор? Це він особисто підібрав таке лайно. Суди Його! Суди ще раз! Нардеп "Батьківщини" Соболєв про скандал із Дубінським: Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Ми Савченко відразу виключили - Цензор.НЕТ 2125
_____________
Дебільний троль продав совість, а тепер хоче виправдатись, що совість нічого не варта і він , насправді, вдалий комерсант, а не покидьок. Десь так.
показати весь коментар
28.01.2021 17:01 Відповісти
Так они плоть от плоти ее, дебил. Чем недоволен. Напомнить, Ваня, кто создавал "ширку" с Яныком в 2009 году? А кто пошёл в коалицию с Зелей в конце 2020?

Нардеп "Батьківщини" Соболєв про скандал із Дубінським: Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Ми Савченко відразу виключили - Цензор.НЕТ 7291
показати весь коментар
28.01.2021 17:18 Відповісти
ваня тебя так не хватало в теме про то как бохиня сделала себе тюнинг и звала на свиданку ермака . ты не прячься от таких тем. не бросай её а то и защитить женщину кроме тебя не кому .
показати весь коментар
28.01.2021 13:17 Відповісти
для нього ТЮлька, підійде й після кожного попереднього... Залишиться шкіра, хребет та хвіст, основне є. Нардеп "Батьківщини" Соболєв про скандал із Дубінським: Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Ми Савченко відразу виключили - Цензор.НЕТ 1872
показати весь коментар
30.01.2021 20:49 Відповісти
Тоді вся країна савченко підтримувала, і тоді це вірно було. А коли виявилось що савченко це не те що ми хотіли бачити так зразу всі то не я, моя хата скраю.
показати весь коментар
28.01.2021 12:35 Відповісти
Это было не верно. Это было правильно с точки зрения хайпа на выборах бабы Юли, но это не правильно.
А страна своих пленных должна и будет поддерживать, если ты не зеленский
показати весь коментар
28.01.2021 12:40 Відповісти
Когнітивний дісонанс не турбує? В одному пості два протирічча. Чи абинеюлька?
показати весь коментар
28.01.2021 12:53 Відповісти
Никакого. Это как наркоман просящий денежку на покушать, на самом деле тратящий на наркоту.
А бабе Юле нужно хайповать, иначе у корыта не удержится.
показати весь коментар
28.01.2021 12:56 Відповісти
А не пішов би ти на хутор бабочок ловити, га? Лізе воно з порадами...
показати весь коментар
28.01.2021 17:04 Відповісти
Ваня, ты не под тем аккаунтом меня прокоментил.
Теперь майор тебе премию не даст)))
показати весь коментар
29.01.2021 00:33 Відповісти
а ваня-дурачок в цьому сенсі правий, що їй в тюрму передавали пропозиції як мінімум дві партії. Другою був опоблок...
показати весь коментар
28.01.2021 12:46 Відповісти
А не народна, БППехнута фрікція яйценюка часом...
показати весь коментар
28.01.2021 14:19 Відповісти
Так і карикатура була: гора. На вершині - трон. Перед горою стоїть Савченко, зігнувшись, а у неї на шиї - ВАНА, з лозиною...
показати весь коментар
28.01.2021 13:34 Відповісти
Не видел, но в какое-то время соответствовала))
показати весь коментар
29.01.2021 00:28 Відповісти
Вы его боитесь, как огня! С фотографами и свадебными ведущими, конечно проще!
показати весь коментар
28.01.2021 12:10 Відповісти
Надюша не стоила так дорого фрикции)))
показати весь коментар
28.01.2021 12:17 Відповісти
Бубачка знов обісралося. Нардеп "Батькивщины" Соболев о скандале с Дубинским: Надо нести ответственность за свои кадровые просчеты. Мы Савченко сразу исключили - Цензор.НЕТ 9643
показати весь коментар
28.01.2021 12:18 Відповісти
Савченко он исключили. Испугались.
А дело Савченко - пшик, месть папереднка.
Вся история с баржами-миномётами-гранатами-квадроциклами - оказалась, как я сразу говорил, сфабрикованной туфтой и подставой. Всё рассыпалось.
показати весь коментар
28.01.2021 12:20 Відповісти
Сообщи венедиктовой, она ещё одну справу рухнет))
показати весь коментар
28.01.2021 12:24 Відповісти
на кой? Луценко уже всё расследовал. И где посадка Савченко лет на 10 за терроризм госизмену? - пшик.
показати весь коментар
28.01.2021 12:26 Відповісти
розслідував Луценк. Слідсво завершене. Зараз справа знаходиться на розгляді в суді по суті обвинувачення. Суд ніяк не може обрати міру запобіжного заходу, через процедурні складноощі, портнов з твоїм мертвечуком дуже стараються, щоб гадю з рубаном не посадили.
показати весь коментар
28.01.2021 12:30 Відповісти
дада, портнов с медведчуком мешают. и не она, а лично ты гадя.
показати весь коментар
28.01.2021 12:31 Відповісти
Так тож барыги были!!!!
А теперь белые и пушистые. Всех садят!
показати весь коментар
28.01.2021 12:30 Відповісти
ну да, так чего теперь не посадят?
ведь все баржи-гидроциклы налицо, неопровержимо.
показати весь коментар
28.01.2021 12:35 Відповісти
Гидранта своего спроси)))
показати весь коментар
28.01.2021 12:37 Відповісти
Толя, мой президент в правосудие не вмешивался, как и требует того закон. Возьми к примеру дело свинарчуков, помнишь? Журналюгами в красоту для желудков обрисованое?
Твое же быдло где там по шеремету присутствовало?
Это почти паралель.
показати весь коментар
28.01.2021 12:44 Відповісти
щодо його бидла бери вище, то - ***** з мертвечуком
показати весь коментар
28.01.2021 12:47 Відповісти
Давай факты вмешательства)))
показати весь коментар
28.01.2021 12:51 Відповісти
і записані плівочки - туфта? І зброя, яку вилучили в бусі Рубана на КПВВ - також туфта?
Довго ти будеш пистіти, Anatoly Kondrashow, - зажоп мертвечуковий?
показати весь коментар
28.01.2021 12:25 Відповісти
************** ти провокатор, феесбешне брехло. Плівки там - епізодів з п'ять, підтверджені самими учасниками військовими; на КПВВ міномети підсунути неможливо, це навіть не макарови, тим більше, не патрони
показати весь коментар
28.01.2021 12:34 Відповісти
знайомий феесбешний почерк "какієващідоказатєлства" і "самтакой". Згинь, падлюка мертвечукова
показати весь коментар
28.01.2021 12:39 Відповісти
треба погуглити епізод з "виключення Савченко з фракції"; там (по-пам'яті) вона сама вийшла з фракції "за обопільною згодою". Тобто, вона під тиском написала заяву про вихід, але їй пообіцяли не виключати з нардепів.
показати весь коментар
28.01.2021 12:22 Відповісти
Из гардероба не можно исключить.
У вас в мозгу слуга урода?
показати весь коментар
28.01.2021 12:25 Відповісти
*нардепа
показати весь коментар
28.01.2021 12:26 Відповісти
в сенсі?
показати весь коментар
28.01.2021 12:26 Відповісти
В том смысле, что мне неизвестно как депутатская фракция может прекратить полномочия нардепа.
показати весь коментар
28.01.2021 12:29 Відповісти
дуже просто: якщо депутат-списочник пише власноручну заяву про вихід з фракції. Епізод з Томенком і Фірсовим прогугли.
показати весь коментар
28.01.2021 12:31 Відповісти
Та выход из фракции не проблема.
"..., вона під тиском написала заяву про вихід, але їй пообіцяли не виключати з нардепів."
Конец предложения интересен.
показати весь коментар
28.01.2021 12:36 Відповісти
ну, так договорняки - вони і в політиці договорняки. Тим більше, в політиці...
показати весь коментар
28.01.2021 12:37 Відповісти
а Жулька вроде была против, не голосовала
показати весь коментар
28.01.2021 22:14 Відповісти
Так Савченко, професіонал! Прийшла в Парламент з досвідом роботи в службі сексу по телефону, і якби тоді депутатом був Яременко і анал став табу... її дії були-б ще зрозумілішими!
показати весь коментар
28.01.2021 14:29 Відповісти
Та вы *** всех адекватных уже исключили, одни балаболы в вашей матькивщине остались!
показати весь коментар
28.01.2021 12:41 Відповісти
Выгоняя Савченко вы крепко обосрались и теперь на выборах пролетаете из за того что распорошили своих прыхыльныкив. И теперь выбрать вас смогут когда Украину поделят и продадут, а вы останетесь виноваты. И история тому свидетель. Вы надрываетесь и тянете вверх, а приходит ПР и всё пускает с молотка и зовёт Ху-ла в гости.
показати весь коментар
28.01.2021 13:06 Відповісти
так і вам покривання свинарчуків не допомогло.
показати весь коментар
28.01.2021 13:24 Відповісти
Савченко единственная правильную мысль принесла. Взорвать это кодло к е@#ям.
показати весь коментар
28.01.2021 13:39 Відповісти
 
 