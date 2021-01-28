Рада рекомендує Кабміну встановити пільговий тариф на світло до 100 кВт/год та збільшити соцнормативи для нарахування субсидій
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Верховна Рада прийняла за основу і в цілому проєкт постанови про захист населення у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги. Йдеться про проєкт постанови №4650.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"За" проголосували 337 нардепів.
Цим документом Рада надала Кабінету Міністрів низку рекомендацій, а саме:
- встановити спеціальний тариф на електроенергію за споживання до 100 кВт в місяць.
- ввести державне регулювання тарифів на теплову енергію, постачання гарячої води, електроенергії та природного газу;
- встановити окремий тариф на електроенергію для будинків за споживання до 3000 кВт/год на місяць (включно).
Також передбачено удосконалити механізм підтримки вразливих споживачів і розглянути можливість компенсації витрат, понесених споживачами, які проживають в будинках, за обсяг спожитої електроенергії до 3000 кВт/год на місяць (включно).
Крім того, уряду рекомендують встановити пільги на електроенергію населенню, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, та дитячим будинкам сімейного типу.
КМУ зобов'язали у місячний строк подати Раді пропозиції щодо змін до бюджету-2021 для збільшення видатків за бюджетною програмою "Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі".
Кабмін також має подати ВР пропозиції щодо змін до законодавства для завершення опалювального сезону 2020-2021 рр. на основі системи надання ЖК послуг населенню, яка діяла до 1 січня 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
Дайте людям нормальный уровень заработка и пусть все платят а не занимаются ерундой ....
За чем повышать пенсии и зарплаты, может попробовать остановить а потом опустить цены ?
Реально цирк и клоуны на арене !
Ну, Вы даёте! Как говорил Николя Азиров, "не треба скиглити!" Субсидии не назначаются тем семьям, на коммунальные платежи которых уходит менее 20% дохода. То есть, после уплаты коммун. платежей у них останется 80% (или чуть меньше) семейного (прописанных в доме, квартире) дохода. Но они всё равно скыглять.
А то, что они платят больше налогов, чем мнимые минимальщики, их не сильно волнует, потому, что им хватает. Да, государство не смогло победить "конверты". Оно много чего не смогло. И общество не смогло. Но не надо возмущаться несправедливостью в том духе, что это было легко сделать, а они не сделали!
Это Вы за этих людей сами решили? Т.е. вместо того, чтобы к примеру отдать больше денег на обучение своего ребенка и научить его еще чему нибудь, чтобы к примеру улучшить качество его питания, чтобы он меньше болел, чтобы выделить сумму на посещение им спорткомплекса эти люди вынуждены отдавать эти деньги на тарифы, которые даже никто не знает на основании чего формируются и почему такие. Я правильно Вас понимаю? Нашему обществу значит не нужны грамотные и здоровые граждане. Спасибо. Позиция Ваша ясна. Вот именно поэтому я сейчас сына усиленно готовлю любить Родину издалека. Радуйтесь, скоро ваши субсидии, чтобы платить, не с кого будет брать. Равно как и пенсии, равно собственно как и квалифицированный труд и т.д. и т.п. Верной дорогой идете, товарищи.
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Рубрика «Успокой лоха»
Рада приняла постановление, которым обязывает Кабмин вернуть льготный тариф на электроэнергию до 100 кВт. Причём больше всех голосовала фракция «Слуга народа».
И сегодня же «Слуга народа» проголосует за назначение первым вице-премьером и главой Минэнерго Витренко. Который и отменил льготный тариф на электроэнергию в статусе и.о. главы Минэнерго.
То есть нам, как лохам, хотят «впарить», что Витренко снизит тариф на электроэнергию. Хотя мы же и есть лохи, раз избрали президентом Голобородько, а его фейковой партии дали полную власть в Раде и в Кабмине))))))
В новости допущена ошибка: "возможность компенсации расходов, понесенных потребителями, проживающими в домах, за объем потребленной электроэнергии".
Правильно: "возможность компенсации расходов, понесенных потребителями, проживающими в домах, оборудованных отопительными электроустановками, за объем потребленной электроэнергии".
Даже в самом документе №4650 допущена ошибка: 3000 кВт/ч. Правильно: 3000 кВтч.
Или хотя бы не платить за такую услугу.
Ну, и попутно, дать дружкам нажраться за нас счет.
ответ - чтоб вам были благодарны, за то, чтобы...все осталось как было)))
купи козу, кроче ))) как в старом еврейском анекдоте...
Справедливости ради, весь этот тарифный беспредел начался при Порошенко, его менеджере Вовке в НКРЕ, его назначенцах Коболеве и Витренко в Нафтогазе.
Так что лучше ерунду не пишите - у нас из шести Президентов, последние четверо такие, что хуже и придумать невозможно. Да и первые два не очень хороши.
А потом ступеньки роста, чтобы было так - большой дом, значит цена выше и убрать нахрен всякую цену на доставку.
И не одну ступеньку роста, а несколько, чтобы разделить (например) частный сектор на дома, по обычным сегодняшним расходам НЕ УТЕПЛЕННОГО ДОМА, до 100 квадратных метров, потом 200, потом 300, потом 500, потом 1000, потом от 2000 квадратов. Тогда богатые станут делать дома энергоэффективными. Мало того, тогда ВСЕ захотят реально экономить.
На пальцах, снова таки как пример. Например, до 100 кубов газа в месяц по 3,5 грн за куб, до 200 кубов по 5,5 грн/куб, до 300 по 7 грн/куб, до 500 по 9,2 грн/куб, до 1000 кубов по 11 грн/куб, до 2000 кубов, по 15 грн, до 3000 кубов по 25 грн, до 4000 кубов, по 50 грн, до 5000 кубов по 100 грн, до 6000 кубов, по 200 грн...