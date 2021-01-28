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МЗС ініціює процедури для заборони російському пропагандисту Кеосаяну в'їзду в Україну, - Ніколенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МЗС ініціює процедури для заборони російському пропагандисту Кеосаяну в'їзду в Україну, - Ніколенко

МЗС України ініціює процедури для заборони на в'їзд в країну російському актору, журналісту Тиграну Кеосаяну, який прибув на тимчасово окуповану територію Донбасу.

Про це повідомив у твіттері речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські пропагандисти прибули до Донецька. Напевно, скрепи "русского мира" на окупованих українських територіях не такі вже непохитні. У зв'язку з діяльністю проти нацбезпеки ініціюємо процедури для заборони Кеосаяну в'їзду в Україну. Симоньян і Бабаян давно нев'їзні", - уточнив він.

Також читайте: Пропагандисти з РФ Симоньян, Кеосаян і Бабаян їдуть до Донецька проводити форум "Русский Донбасс", - Казанський

МЗС ініціює процедури для заборони російському пропагандисту Кеосаяну вїзду в Україну, - Ніколенко 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Да эту гниду нужно сразу утопить в канаве с дерьмом, инициируют они...
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28.01.2021 12:42
+6
Против этих 2-х рассейских шлюх нужно возбуждать уголовные дела, а не въезд запрещать.
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28.01.2021 12:48
+2
Нельзя же так сломя голову - подумайте ещё, взвесьте за и против, остыть хотя бы немного.

А то так резко как шашкой рубите - аж страшно...
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28.01.2021 12:43
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Да эту гниду нужно сразу утопить в канаве с дерьмом, инициируют они...
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28.01.2021 12:42 Відповісти
Хотите посмотреть, как от омерзения дерьмо выскочит из канавы, когда ватную бобриху туда бросят? МЗС ініціює процедури для заборони російському пропагандисту Кеосаяну в'їзду в Україну, - Ніколенко - Цензор.НЕТ 2776
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28.01.2021 13:17 Відповісти
Нее, не хочу, и так хватает ярких впечатлений, но мне нравится ход Ваших мыслей...
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28.01.2021 13:20 Відповісти
Нельзя же так сломя голову - подумайте ещё, взвесьте за и против, остыть хотя бы немного.

А то так резко как шашкой рубите - аж страшно...
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28.01.2021 12:43 Відповісти
Десант "бакинских комиссаров"? ... МИД инициирует процедуры для запрета российскому пропагандисту Кеосаяну въезда в Украину, - Николенко - Цензор.НЕТ 8574
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28.01.2021 12:43 Відповісти
Против этих 2-х рассейских шлюх нужно возбуждать уголовные дела, а не въезд запрещать.
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28.01.2021 12:48 Відповісти
Портнов занят...
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28.01.2021 12:50 Відповісти
Надо всем кацапам ставить запрет по умолчанию.
А пускать только лояльных Украине с обязательным ответом на "Чей Крым?"
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28.01.2021 12:58 Відповісти
Пока там в высоких кабинетах инициируют, ,,третья сторона,,пользуясь случаем визита боброедки и ее хахаля накрыть обоих мокрым рядном
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28.01.2021 12:59 Відповісти
Что за глупости? Пусть въезжает! Мы его даже на полное обеспечение поставим!
Лет, эдак, на 5 - 7... МЗС ініціює процедури для заборони російському пропагандисту Кеосаяну в'їзду в Україну, - Ніколенко - Цензор.НЕТ 3962
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28.01.2021 13:22 Відповісти
Скільки можна "дрочити"?!! Негайно вводіть жорсткий візовий режим з ***********. МЗС ініціює процедури для заборони російському пропагандисту Кеосаяну в'їзду в Україну, - Ніколенко - Цензор.НЕТ 5835
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28.01.2021 13:44 Відповісти
и не только против этой гнилой парочки, а против всех кто даже косо глянул в сторону Украины!! А самое лучшее , ввести визы для въезда всех россиян с России в Украину!!.
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28.01.2021 15:29 Відповісти
 
 