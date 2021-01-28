Чому Коломойському можна купувати електроенергію зі знижками і в гігантських обсягах, а містам не можна? - мер Дніпра Філатов
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Міста, особливо обласні центри, є найбільшими споживачами електроенергії, але їм не можна її купувати зі знижкою, а Коломойському можна.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.
"Риторичне запитання. Їду по Місту і задаю сам собі питання без відповіді:"Чому Коломойському можна купувати електроенергію зі знижками і в гігантських обсягах, а містам, наприклад, не можна?"
Насправді, тут немає ніякої спекулятивної постановки питання.
Міста, особливо обласні центри, є найбільшими споживачами, у нас є електротранспорт, ми освітлюємо вулиці тощо, міста платоспроможні, мають пристойні бюджети.
Але Коломойському можна, а нам - не можна.
Де логіка?
Гей, журналісти, експерти та інші небайдужі громадяни, не соромтеся задавати можновладцям це питання або подібні", - заявив Філатов.
Нагадаємо, "Центренерго" продає всю електроенергію фірмі Коломойського за ціною нижче собівартості.
Будь ласка, зачекайте...
там "природна монополія"
інше питання,що Антимонопольний Комітет України давно треба перевішати без ніякої пощади..
Шо ********** безмозглый клоун, шо его избиратель.
Спрашивается в городах есть службы для обслуживания этих сетей, 150 кВ это не лампочки на опорах что в горсвете
Даже если город и заберёт низковольтовые подстанции с сетями 0,4 кВ то все равно будет платить облэнерго те же деньги за потребление по 2 классу напряжения и ещё тянуть все те городские сети
Ведь для этого нужен только комп и интернет ну и банковский счёт для оплаты тех закупок
То же газ продаётся на УЭБ и дешевле чем в том же Нафтогазе
Так это заниматься нужно а не бабло косить с городских служб и звиздеть на других
Взять кредит на закупку техники, оборудования. Нанять людской воровитый сброд, иметь гембель с неплатежами... и т.п. гэ.
Ради того чтоб Лексус купить лишний?
Это тема для самоубийц!
А, следовательно, с кем "тепловикам и электрикам" заключать договор аренды, обслуживания ничейных, бесхозных сетей?
Ну и нах*р мне это всё надо?
. Полетіло шкереберть усе .
А теперь Коломойский еще и вицепремьера-энергетика своего продавил. Нам пиз..а, бубочка?
ВИ ПЛУТАЄТЕ ПРОДАВЦІВ ГАЗУ З НАПРИКЛАД,ЛЬВІВГАЗОМ ЧИ КИЇВГАЗОМ
КОЛОМОЙСЬКИЙ ТУТ ЯКРАЗ НЕ В ДОЛІ
"Центренерго" продало всю електроенергію фірмі Коломойського за ціною нижче від собівартості
Весь обсяг електроенергії придбав трейдер "Юнайтед Енерджі". - LB.ua.
А "народної власності" ж не шкода, бо народ навіть не знає скільки тої власності йому належить, не кажучи вже про те, щоб якось нею керувати.
Никопольская ферросплавный сжигает эл.энергии в месяц больше чем вся коммуналка Днепропетровской области
На рынке сутки на перед средняя цена 1,5 - 1,6 грн, ночная по 1 грн и дневная по 2 грн
Тебе сайт Украинской Энергетической Биржы подсказать, там график торгов и объемы на продаж, делай заяву вноси предоплату и с флагом в руках вперёд на аукцион покупать вдвое дешевле
Так что нечего свистеть про вдвое дешевле
ЗТМК закупил 22 января там по 1,403 за кВт час базовой нагрузки , ещё дешевле чем Беня
Сети 10 и 6 кВ являются собственностью заводов и платят они за доставку электроэнергии такие же деньги как пивной ларёк в городе по 2 классу напряжения, Облэнерго берет с заводов за передачу электроэнергии за настоянием 10 метров по 90 копеек за кВт час а не 10 копеек если бы они относились к первому классу напряжения
Мери тільки і можуть що бабло стригти з города
приБаризі з його "схемами" було те саме..
а Юлєчка -просто лише прро це пи..дить.поки не при владі..
небайдужим мерам..
ДАВНО НАЗРІЛО питання про урізання повноважень КиЄва як УНІТАРНОГО ЦЕНТРУ"АЖ ПО САМІ ЯЙЦЯ"
нарид неравнодушный задаст очередную петицию и шо?
вместо того, чтобы организовать людей "на болючий на мозоль", реальных действий облгорэнерго