"ЄС" пропонує направити 7 млрд грн на субсидії, щоб не "підсісти на російську газову голку", - Герасимов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Влада Зеленського, злякавшись обурення громадян, вирішила запозичити пропозицію "Європейської Солідарності", повернути пільговий тариф на електроенергію і збільшити субсидії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це з трибуни Верховної Ради заявив співголова фракції Артур Герасимов.
"Коли влада Зеленського необґрунтовано підвищила ціни на газ та забрала у найбідніших пільговий тариф на електроенергію – "Європейська Солідарність" розробила чіткий план допомоги населенню. А вчора з’явилась ця постанова, яка фактично повторює стратегію "Європейської Солідарності" щодо подолання тарифної кризи. В постанові пропонується збільшити субсидії і повернути пільговий тариф на електроенергію", – констатував Герасимов.
"Не знаєте, де брати гроші? Ухвалюйте законопроект "Європейської Солідарності" 4585 і спрямовуйте додаткові 7 мільярдів гривень з утримання силовиків, кортежів та державних дач Зеленського на субсидії", – закликав Герасимов.
Він наголосив – також дуже важливо заборонити купівлю російської електрики та газу.
"Якщо ми вже торкнулися газу – сьогодні з цієї трибуни про тарифи, газ та совість нам вирішила розповісти людина, яка дуже розбирається в газі. "Газова принцеса Лазаренка", через дії якої держава понесла збитки на мільярди доларів. Доказом цього є перемога України в Стокгольмському арбітражі, коли ми повернули більше 4 мільярдів доларів, які після "хі-хі" з Путіним вона переплатила Кремлю і за які Кремль купував зброю і вбивав наших воїнів", – зазначив Герасимов.
За словами нардепа, сьогодні "нас знову хочуть посадити на російську газову голку і на російські газові схеми. "Європейська Солідарність" не дасть цього зробити ані "газові принцесі", а ні її телефонним абонентам".
Будь ласка, зачекайте...
но ведь смешно - одно и то же
Лвов построил Даниил, который русню даже не видел, а вот кто видел - Сагайдачный, жаль недожег тварей.
даже поляки восхищались галицким войском - это история, "сэр"
кстати ты удивишься шо я щас делаю.... "боярку" жру, не, ну бывают же кацапы - демократы.... брешу, их нет таких. а вот украинцы шо любят "боярку" - ты прям щас его обсераешь(правда мне как соловью )
обтекай, раб.
ну я же ни разу не в прикол говорю, так и есть. на коленки встать не забудь.
Неплохо так Украина русских рабов на $4,5 млн закупила)
https://www.youtube.com/watch?v=M1qraN_b8tY&feature=emb_title
По факту мы платим налоги государству-паразиту!
Что лучше?
Ну а что в 2014-2019 годах прокатило
А кому платятся у 80% випадків кошти дивись вище.