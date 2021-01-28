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Новини Політика України
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"ЄС" пропонує направити 7 млрд грн на субсидії, щоб не "підсісти на російську газову голку", - Герасимов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Влада Зеленського, злякавшись обурення громадян, вирішила запозичити пропозицію "Європейської Солідарності", повернути пільговий тариф на електроенергію і збільшити субсидії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це з трибуни Верховної Ради заявив співголова фракції Артур Герасимов.

"Коли влада Зеленського необґрунтовано підвищила ціни на газ та забрала у найбідніших пільговий тариф на електроенергію – "Європейська Солідарність" розробила чіткий план допомоги населенню. А вчора з’явилась ця постанова, яка фактично повторює стратегію "Європейської Солідарності" щодо подолання тарифної кризи. В постанові пропонується збільшити субсидії і повернути пільговий тариф на електроенергію", – констатував Герасимов.

"Не знаєте, де брати гроші? Ухвалюйте законопроект "Європейської Солідарності" 4585 і спрямовуйте додаткові 7 мільярдів гривень з утримання силовиків, кортежів та державних дач Зеленського на субсидії", – закликав Герасимов.

Він наголосив – також дуже важливо заборонити купівлю російської електрики та газу.

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"Якщо ми вже торкнулися газу – сьогодні з цієї трибуни про тарифи, газ та совість нам вирішила розповісти людина, яка дуже розбирається в газі. "Газова принцеса Лазаренка", через дії якої держава понесла збитки на мільярди доларів. Доказом цього є перемога України в Стокгольмському арбітражі, коли ми повернули більше 4 мільярдів доларів, які після "хі-хі" з Путіним вона переплатила Кремлю і за які Кремль купував зброю і вбивав наших воїнів", – зазначив Герасимов.

За словами нардепа, сьогодні "нас знову хочуть посадити на російську газову голку і на російські газові схеми. "Європейська Солідарність" не дасть цього зробити ані "газові принцесі", а ні її телефонним абонентам".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Тирсу можливо змінити ,а параноїдальна шизофренія не лікується ,москалику !!!))
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28.01.2021 13:26
+7
Помнится "необоснованно повысила цены на газ и забрала у самых бедных льготный тариф" не Зеленский, а Порошенко, через свой карманный НКРЕ, в 2015 году, повысив цену сразу до 7.2 грн.
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28.01.2021 13:28
+6
Чтобы не подсесть на российскую газовую иглу надо не миллиарды направлять на субсидии , а продавать народу украинский газ, а субсидии это наехалово.
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28.01.2021 13:31
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Саме в кремлівському бункері сидить головний режисер та сценарист кремлівського лялькового балагана !!!!))))
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28.01.2021 13:16 Відповісти
Віслючок,це лише лялька з ганчір"я,напхана тирсою ,яка неспроможна на самостійні дії !!!Все за сценарієм та волею ляльковода !!!)))
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28.01.2021 13:22 Відповісти
Тирсу можливо змінити ,а параноїдальна шизофренія не лікується ,москалику !!!))
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28.01.2021 13:26 Відповісти
Тебе твое х.йло уже поводило по губам ? Что ты так распереживалось за нас лаптеногое
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28.01.2021 13:38 Відповісти
Ему бутылка даговская жмет, вот оно и кукарекает.
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28.01.2021 14:05 Відповісти
Історія Російської імперіі(РІ),це море крові поневоленних народів !!! РІ жила і живе за рахунок грабунку земель поневоленних народів,в самій Московіі є лише торфяні болота та криві берези !!!)))
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28.01.2021 13:46 Відповісти
А на Россию сколько?
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28.01.2021 13:17 Відповісти
На - иди(наПутина), русак
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28.01.2021 13:19 Відповісти
Стули пельку ,тампакс московський ,кишками тхне !!))
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28.01.2021 13:23 Відповісти
уважаю за старание
но ведь смешно - одно и то же
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28.01.2021 13:24 Відповісти
В спам свинособака на коленях.
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28.01.2021 13:23 Відповісти
Зелена пліснява продовжує втілення в життя кремлівського сценарія повернення України в Московію !!!)))
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28.01.2021 13:13 Відповісти
новости Сранска и Сысрани
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28.01.2021 13:17 Відповісти
не мели херню
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28.01.2021 13:20 Відповісти
не разоваривай с крестиком "ЕС" предлагает направить 7 млрд грн на субсидии, чтобы не "подсесть на российскую газовую иглу", - Герасимов - Цензор.НЕТ 7615
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28.01.2021 13:21 Відповісти
не прикольно срешь.
Лвов построил Даниил, который русню даже не видел, а вот кто видел - Сагайдачный, жаль недожег тварей.
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28.01.2021 13:21 Відповісти
А твоє в межах московсько-суздальського князівства !!))
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28.01.2021 13:24 Відповісти
Кого це нас,москалику??)))
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28.01.2021 13:28 Відповісти
Так ты почитатель карлика пидофила ? Я так и думал что вы все там извращенцы а не только ваша верхушка ((
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28.01.2021 13:41 Відповісти
нет блин, мордвином был "ЄС" пропонує направити 7 млрд грн на субсидії, щоб не "підсісти на російську газову голку", - Герасимов - Цензор.НЕТ 1609
даже поляки восхищались галицким войском - это история, "сэр"
кстати ты удивишься шо я щас делаю.... "боярку" жру, не, ну бывают же кацапы - демократы.... брешу, их нет таких. а вот украинцы шо любят "боярку" - ты прям щас его обсераешь(правда мне как соловью "ЄС" пропонує направити 7 млрд грн на субсидії, щоб не "підсісти на російську газову голку", - Герасимов - Цензор.НЕТ 5691 )
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28.01.2021 13:27 Відповісти
а посмотри Невзорова - сколько у вас "вяличия", выраженного в очковых сортирах, ты жалок просто - гордишься шо П*тин украл как никто до него в мире даже и не подумал, ибо его бы уже в любой стране повесили бы.
обтекай, раб.
ну я же ни разу не в прикол говорю, так и есть. на коленки встать не забудь. "ЄС" пропонує направити 7 млрд грн на субсидії, щоб не "підсісти на російську газову голку", - Герасимов - Цензор.НЕТ 9292
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28.01.2021 13:44 Відповісти
У нас мухоморы не растут неуч и стеклоочиститель применяют так как написано в инструкции, а не так как написано на заборе в твоей деровне
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28.01.2021 13:46 Відповісти
ты наверное коми или хакасс.
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28.01.2021 13:22 Відповісти
Ну акакже, йоршик ведь! 😁
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28.01.2021 14:02 Відповісти
До хакаса йому ще довго рости !!)))
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28.01.2021 13:27 Відповісти
Он дятел свинособачий.
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28.01.2021 13:28 Відповісти
В спам свинособака, не визжи.
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28.01.2021 13:33 Відповісти
Визжит как свиноматка под кнуром. В спам свинособака
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28.01.2021 13:36 Відповісти
Пятух обтруханый в тебе проснулся
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28.01.2021 14:04 Відповісти
Хорошо что свинособак таких как ты не закупает, а закапывает в донбасскую землю.
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28.01.2021 13:25 Відповісти
"Украина в феврале закупила у России свинину на $4,5 млн"
Неплохо так Украина русских рабов на $4,5 млн закупила)
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28.01.2021 14:12 Відповісти
на рабсии взрыв на пороховом заводе
https://www.youtube.com/watch?v=M1qraN_b8tY&feature=emb_title
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28.01.2021 13:15 Відповісти
вчера был
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28.01.2021 13:18 Відповісти
И парашу тоже просрали.Это самый удачный просер.
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28.01.2021 13:25 Відповісти
Вот сдохнет скоро твое х.йло и что ты будешь делать ? В хор кастратов к рамзану прийдется тебе наниматься .Будешь под мечетью ,,чечнякруто!" повизгивать свинопесик
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28.01.2021 13:52 Відповісти
пока вы там отношения выясняете и зима кончится ,а людям надо платить
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28.01.2021 13:16 Відповісти
зачем герасим утопил свою мыролюбную му му?
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28.01.2021 13:17 Відповісти
три часа читаю Муму , пока ни одной Коровы
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28.01.2021 13:19 Відповісти
Еще одни комуняки,какие субсидии,бедняки из малого бизнеса еле наполняют вашу кормушку называемую бюджетом,займитесь экономикой мрази,дайте свободу бизнесу что бы он создавал качественные рабочие места,ну и конечно арестуйте таких как ахметка,беня и потрох.
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28.01.2021 13:18 Відповісти
нельзя такое писать. это не по реформаторски.
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28.01.2021 13:20 Відповісти
Почему цены у нас на все такие же как в Европе а зарплаты в несколько раз ниже? По факту оллигархи в сговоре с депутатамы отказываются повышать населению зарплаты, но компенсируют это распределением наших налогов через субсидии, вместо того чтобы эти налоги пустить на образование, дороги, медицину и т.д.
По факту мы платим налоги государству-паразиту!
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28.01.2021 13:21 Відповісти
А распределение налогов через низкие тарифы для всех, - и ахметки и бабульки-пенсионерки?
Что лучше?
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28.01.2021 13:24 Відповісти
А почему в Украине цены на Мерседес и БМВ такие же как в Европе если у нас зарплаты низкие?!
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28.01.2021 13:32 Відповісти
Та не хочуть українці зарплат як у ЄС. Їм хороші такі як є. Ти коли небуть чув про якісь Майдани, демонстрації, стайки з вимогами про підвищення зарплатні. Я не чув. А наприклад, в Німеччині це звичайна справа. Якщо не вимагають то їм і не треба..
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29.01.2021 07:57 Відповісти
"...о тарифах, газе и совести нам решил рассказать человек, который очень разбирается в газе. "Газовая принцесса Лазаренко", из-за действий которой государство понесло убытки на миллиарды долларов".
"ЕС" предлагает направить 7 млрд грн на субсидии, чтобы не "подсесть на российскую газовую иглу", - Герасимов - Цензор.НЕТ 6676

"ЕС" предлагает направить 7 млрд грн на субсидии, чтобы не "подсесть на российскую газовую иглу", - Герасимов - Цензор.НЕТ 2169
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28.01.2021 13:22 Відповісти
И говорит так брынящим голосом "Жму руку". Хотя нет. Это не она и не тогда "ЄС" пропонує направити 7 млрд грн на субсидії, щоб не "підсісти на російську газову голку", - Герасимов - Цензор.НЕТ 5278
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28.01.2021 13:27 Відповісти
Короче му-му Герасимов предложил отдать Ахметову и Фирташу 7 лярдов денег из бюджета+хрен знает сколько лярдов из карманов населения.
Ну а что в 2014-2019 годах прокатило
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28.01.2021 13:28 Відповісти
Ви на рабсії не в курсі справи,що в Україні субсидії монетизовані і видаються конкретно кожному субсидіанту,а не компаніям по постачанню тепла,газу і електрики?
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28.01.2021 13:47 Відповісти
А ти отримай "монетизовану" субсідію із заборгованістю по електриці та газу.
А кому платятся у 80% випадків кошти дивись вище.
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28.01.2021 14:39 Відповісти
Помнится "необоснованно повысила цены на газ и забрала у самых бедных льготный тариф" не Зеленский, а Порошенко, через свой карманный НКРЕ, в 2015 году, повысив цену сразу до 7.2 грн.
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28.01.2021 13:28 Відповісти
О, зубожілий доїв піввареника і знову сів за комп.
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28.01.2021 13:30 Відповісти
Так нафиг тогда увеличивать субсидии, если над зубожинням скалят кариесные зубы адепты пжыття па-навому? Вы определитесь
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28.01.2021 13:34 Відповісти
К Зеленскому есть другие претензии, но надо называть вещи своими именами. Тарифные игры начал не он, а как раз босс этого балабола.
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28.01.2021 13:40 Відповісти
З"їдять ті 7 млрд., сядуть на голку і на пляшку одночасно.
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28.01.2021 13:29 Відповісти
Чтобы не подсесть на российскую газовую иглу надо не миллиарды направлять на субсидии , а продавать народу украинский газ, а субсидии это наехалово.
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28.01.2021 13:31 Відповісти
зебилы и кацапы, в новости прозвучало заявление от ЕС, слушай мою команду - "ГАВКАТЬ"!
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28.01.2021 13:31 Відповісти
Европейский Союз ничего не заявлял, это ПЕС. Так шо "гавкать" это к нему
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28.01.2021 13:36 Відповісти
Включи зомбояшик на ПепоTV или МетверчинаTV там в одну глотку кроют украинскую власть
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28.01.2021 13:39 Відповісти
Опустили перелатану бабюлю
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28.01.2021 13:35 Відповісти
Московит нещадно заспамен. Свинособакам собачья смерть.
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28.01.2021 13:39 Відповісти
Вот всегда хотел спросить у козломордых , вы за Подвального или за х.йла ? Ато мы тут в сортах вашего имперского дерьма плохо разбираемся .
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28.01.2021 13:59 Відповісти
Но дворец в геленджике тебе понравился? Как думаешь тебя хотя бы в собачью будку пустят туда пожить ? Ты ж не забывай что это на твои налоги его построили !
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28.01.2021 14:01 Відповісти
Ты чего там булькаешь, йоршык?
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28.01.2021 14:06 Відповісти
супсидії - це така несправедливість...
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28.01.2021 13:48 Відповісти
а
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28.01.2021 13:49 Відповісти
супсидії - це така несправедливість...
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28.01.2021 13:49 Відповісти
супсидії - це така несправедливість...
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28.01.2021 13:50 Відповісти
А чего он на Бабусю наехал ? Он что забыл что когда его шеф с партией рыгов тусил во всю .Бабка от наездов орды пыталась выкрутиться , тогда войны еще с кацапами не было .А еще ее конкретно щемили в Европе , мол мешает транзиту не хочет подписывать газовый договор навязанный кремлем , срывает поставки в ЕС . Этот П.Е.Сик забыл все обстоятельства при котором подписывали тот договор .Может он тогда еще не родился , или у него амнезия ?
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28.01.2021 14:09 Відповісти
Там не просто амнезія, а атрофія совісті і мізків.
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28.01.2021 15:50 Відповісти
Невіглас Гєрасімов знов отримав команду фас, але матчастини так і не вивчив. Арбітраж присудив нам перемогу, всупереч вимогам газпрому, чітко за положеннями контракту "газової принцеси".
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28.01.2021 15:49 Відповісти
Льготного тарифа не было. Был просто тариф и он был тоже конский
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28.01.2021 17:48 Відповісти
 
 