Рада відправила на доопрацювання розроблений робочою групою з виходу з конституційної кризи законопроєкт щодо КС
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Верховна Рада відправила на доопрацювання в профільний комітет для розгляду в повторному першому читанні законопроєкт №4533 про конституційну процедуру, який передбачає удосконалення процедури діяльності Конституційного Суду України (КС).
Відповідне рішення підтримали 226 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зокрема, законопроєкт пропонує привести у відповідність до статті 153 Конституції України порядок здійснення Конституційним Судом своїх повноважень при розгляді справ конституційної юрисдикції, підстави і порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ, постанови і виконання його рішень, а також надання висновків.
Законопроєкт передбачає, що КС може приймати рішення 2/3 від свого складу - це 12 суддів (на сьогоднішній день рішення може прийматися десятьма суддями). Також автори проєкту акта пропонують, щоб деяким суддям КС в процесі розгляду справ могли заявлятися відводи. У цьому випадку, з огляду на рекомендації Венеціанської комісії, необхідну для прийняття рішення кількість суддів може бути зменшено, але не менше десяти суддів повинні проголосувати за певне рішення.
Ще одна новела законопроєкту полягає в тому, що КС зможе розглядати справи, як правило, за усній формі провадження.
Разом з тим пропонується, щоб на формування порядку денного КС міг впливати не тільки глава суду, а й інші судді.
Також законопроєкт передбачає введення автоматизованого реєстру актів суду без можливості вилучення актів з цього реєстру.
Крім того, за рекомендацією Венеціанської комісії, в законопроєкті пропонується визначити, що КС не може виходити за рамки питань, порушених у конституційному поданні.
У законопроєкті наголошується на необхідності того, що всі рішення і висновки суду мають бути вмотивованими і обґрунтованими.
Разом з тим автори законопроєкту пропонують врегулювати основи дисциплінарного провадження стосовно суддів КС з можливістю врегулювання певних аспектів на рівні регламенту суду.
Законопроєкт №4533 підготувала робоча група з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності в сфері запобігання корупції та вдосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КС.
Будь ласка, зачекайте...
Що будеш робити ти, коли вдеруться до тебе й відпистять тебе й згвалтують твою дружину або доньку? Залякаєш їх своїми матюкамитак, так що вони втечуть обісцявшись від страху?
Я хочу, щоб моя... твоя нелегальна зброя, за яку можна сісти, була законною. Щоб її застосування у своєму помешканні було так само законне, як і у європейських і інших цівілізованих странах...
А що я буду робити, коли до мене вдеруться грабіжники - повбиваю... Повбиваю, бо боюся тортур, які вони вчинять надімною, щоб дізнатися де я сховав гроші.