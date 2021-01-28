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Країни європейського регіону отримали близько 25 млн доз вакцин проти COVID-19, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Країни європейського регіону отримали близько 25 млн доз вакцин проти COVID-19, - ВООЗ

Загалом 35 країн, що належать до європейського регіону, отримали вакцини від COVID-19, це близько 25 млн доз.

Про це заявив у четвер на брифінгу глава європейського підрозділу ВООЗ Ханс Клюге, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"В цілому 35 країн європейського регіону почали вакцинацію, отримавши 25 млн доз", - сказав Клюге.

За його словами, нині рівень поширення коронавірусу в Європі все ще залишається високим, і це чинить серйозний тиск на системи охорони здоров'я європейських країн. Тому, вважає Клюге, послаблювати заходи безпеки поки занадто рано.

"Нам потрібно набратися терпіння, для вакцинації потрібен час", - додав представник ВООЗ.

Також читайте: Київрада виділила 140 млн грн на закупівлю вакцини. Кличко веде переговори з європейськими та американськими виробниками, - заступник голови КМДА

Автор: Анастасія Потіха
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28.01.2021 13:34 Відповісти
Страны европейского региона получили порядка 25 млн доз вакцин против COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 573
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28.01.2021 13:36 Відповісти
Мало, только в ЕС грубо 500 млн населения а значит нужно 1 млрд ввакцин.
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28.01.2021 13:39 Відповісти
Польша закупила 85 млн. доз вакцины.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3179530-polsa-zakupila-85-miljoniv-doz-covidvakcini.html
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28.01.2021 13:50 Відповісти
не отримали а закупили..


Коня кують,а жаба(Гебреісус) ногу наставляє...(
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28.01.2021 15:34 Відповісти
скоро украинцы будут выезжать в полностью вакцинированную Европу, чтобы не заболеть коронавирусом. Впрочем, зеленая администрация на выдумки хитра, будуть вакцинировать раствором глюкозы и бодро рапортовать, о что 73% вакцинировано)
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28.01.2021 18:45 Відповісти
 
 