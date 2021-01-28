Країни європейського регіону отримали близько 25 млн доз вакцин проти COVID-19, - ВООЗ
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Загалом 35 країн, що належать до європейського регіону, отримали вакцини від COVID-19, це близько 25 млн доз.
Про це заявив у четвер на брифінгу глава європейського підрозділу ВООЗ Ханс Клюге, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"В цілому 35 країн європейського регіону почали вакцинацію, отримавши 25 млн доз", - сказав Клюге.
За його словами, нині рівень поширення коронавірусу в Європі все ще залишається високим, і це чинить серйозний тиск на системи охорони здоров'я європейських країн. Тому, вважає Клюге, послаблювати заходи безпеки поки занадто рано.
"Нам потрібно набратися терпіння, для вакцинації потрібен час", - додав представник ВООЗ.
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