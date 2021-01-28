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Зеленський (17376) освіта (1041) стипендії (132) ЗНО (314)

Зеленський заснував стипендії для найкращих учасників ЗНО, премії переможцям олімпіад і гранти на навчання за кордоном, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський заснував стипендії для найкращих учасників ЗНО, премії переможцям олімпіад і гранти на навчання за кордоном, - ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 27/2021 "Про стипендії, премії та гранти Президента України в сфері освіти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Документ передбачає заснування президентських стипендій для учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати; премій для переможців всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів; грантів на навчання за кордоном.

"Це наші найкращі учні. І ми будемо мотивувати їх старатися й надалі. Такі талановиті й цілеспрямовані діти побудують сильну та успішну Україну", – зазначив Глава держави.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів України має у двомісячний строк розробити та затвердити порядки призначення та виплати цих стипендій, премій і грантів Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив 194 стипендії молодим письменникам і діячам мистецтва

Також уряд має передбачати у державному бюджеті України видатки на відповідні виплати.

Автор: Анастасія Потіха
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Вова и флаер в покерный клуб не забудь, что бы они сразу вернули деньги в бюджет...
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28.01.2021 13:37 Відповісти
Отлично.Детям есть к чему стремиться.
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28.01.2021 13:39 Відповісти
Премии, что вы понимали, не разгуляешься, это 100 - 150 гривен. У меня ребенок в прошлом году две получил.
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28.01.2021 14:25 Відповісти
"Президент України Володимир Зеленський" - это уже смешно..
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28.01.2021 15:40 Відповісти
 
 