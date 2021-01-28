Нацрада з ТРМ за зверненням СБУ призначила позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через інтерв'ю з екс-"регіоналкою" Бондаренко

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні в четвер призначила позапланову невиїзну перевірку ТОВ "НАШ 365" (супутниковий телеканал "НАШ") за зверненням Служби безпеки України (СБУ).

Як наголошується в повідомленні на сайті регулятора, перевірка була призначена за трансляцію 15 січня 2021 року в передачі "Марафон" інтерв'ю з Оленою Бондаренко, передає Цензор.НЕТ.

" Висловлювання, що прозвучали того дня в ефірі, мають ознаки прихованого заклику до агресивних дій, елементи пропаганди розпалювання національної ворожнечі та ненависті", - підкреслюють у Нацраді.

У передачі обговорювали ситуацію на сході України, і гостя програми висловилася про військових Збройних Сил України. Її слова були провокаційними, образливими і дискримінаційними. Також О. Бондаренко заперечувала участь у збройному конфлікті на Донбасі збройних сил Російської Федерації і не згадувала про дії незаконних збройних формувань.

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Працівники телеканалу не намагалися збалансувати однобічність і упередженість висловленої позиції, телерадіоорганізація не надала альтернативної точки зору з питання, яке є актуальним і чутливим для національної безпеки України, забезпечення прав та свобод громадян України. Реакція ведучих програми була спрямована не на припинення правопорушення, а вдаваною, лише для того, щоб показати, що певна реакція була: "Ви знаєте нашу цікаву передісторію стосунків з Нацрадою телебачення і радіомовлення, я змушений зробити це застереження – те, що Ви щойно сказали, є, безумовно, Вашою думкою. Бо, як пишуть, прозвучало в ефірі те-то те-то, а ведучі на це не відреагували. От ми і відреагували".

Перевірка телеканалу буде проведена в період із 12.02.2021 по 25.02.2021. Вона стосуватиметься дотримання ТОВ "НАШ 365" вимог абзацу четвертого частини другої статті 6, пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", а також частини першої статті 28 Закону України "Про інформацію".