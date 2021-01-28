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Новини Політика України
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Бондаренко Олена (50) Нацрада_ТРМ (361) перевірка (556) ТБ (278)

Нацрада з ТРМ за зверненням СБУ призначила позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через інтерв'ю з екс-"регіоналкою" Бондаренко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нацрада з ТРМ за зверненням СБУ призначила позапланову перевірку телеканалу

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні в четвер призначила позапланову невиїзну перевірку ТОВ "НАШ 365" (супутниковий телеканал "НАШ") за зверненням Служби безпеки України (СБУ).

Як наголошується в повідомленні на сайті регулятора, перевірка була призначена за трансляцію 15 січня 2021 року в передачі "Марафон" інтерв'ю з Оленою Бондаренко, передає Цензор.НЕТ.

" Висловлювання, що прозвучали того дня в ефірі, мають ознаки прихованого заклику до агресивних дій, елементи пропаганди розпалювання національної ворожнечі та ненависті", - підкреслюють у Нацраді.

У передачі обговорювали ситуацію на сході України, і гостя програми висловилася про військових Збройних Сил України. Її слова були провокаційними, образливими і дискримінаційними. Також О. Бондаренко заперечувала участь у збройному конфлікті на Донбасі збройних сил Російської Федерації і не згадувала про дії незаконних збройних формувань.

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Працівники телеканалу не намагалися збалансувати однобічність і упередженість висловленої позиції, телерадіоорганізація не надала альтернативної точки зору з питання, яке є актуальним і чутливим для національної безпеки України, забезпечення прав та свобод громадян України. Реакція ведучих програми була спрямована не на припинення правопорушення, а вдаваною, лише для того, щоб показати, що певна реакція була: "Ви знаєте нашу цікаву передісторію стосунків з Нацрадою телебачення і радіомовлення, я змушений зробити це застереження – те, що Ви щойно сказали, є, безумовно, Вашою думкою. Бо, як пишуть, прозвучало в ефірі те-то те-то, а ведучі на це не відреагували. От ми і відреагували".

Перевірка телеканалу буде проведена в період із 12.02.2021 по 25.02.2021. Вона стосуватиметься дотримання ТОВ "НАШ 365" вимог абзацу четвертого частини другої статті 6, пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", а також частини першої статті 28 Закону України "Про інформацію".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+30
А у СБУ к самой Бондаренко вопросов нет? Только к каналу где она интервью давала?
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28.01.2021 13:39
+18
То есть пока СБУ не дали команду, Герасимючка сидела с засунутым языков в заднице. А вот на Пояркова она сразу накинулась, когда он бубачку обидел. Герасимючка тупая овца, которую поставили в Нацсовет исключительно для защиты бубачки, на страну ей насрать!
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28.01.2021 13:41
+17
Нацсовет по ТРВ по обращению СБУ назначил внеплановую проверку телеканалу "НАШ" из-за интервью с экс-"регионалкой" Бондаренко - Цензор.НЕТ 526
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28.01.2021 13:40
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А у СБУ к самой Бондаренко вопросов нет? Только к каналу где она интервью давала?
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28.01.2021 13:39 Відповісти
Это так, для отвода глаз, спустить воду плебсу...
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28.01.2021 13:54 Відповісти
каналу штраф 14000 грн. и простить... А эту ротож.пую показать на другом канале... их много..
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28.01.2021 14:54 Відповісти
Когда хочешь посмотреть на жабу - посмотри на заплывшую рожу этой твари ботоксной..
Но лучше посмотреть просто на настоящую жабу.. не такая отвратная
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28.01.2021 13:39 Відповісти
Нацсовет по ТРВ по обращению СБУ назначил внеплановую проверку телеканалу "НАШ" из-за интервью с экс-"регионалкой" Бондаренко - Цензор.НЕТ 526
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28.01.2021 13:40 Відповісти
Хто власник цього каналу?
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28.01.2021 13:40 Відповісти
якобы мураев
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28.01.2021 13:48 Відповісти
отличная новость, молодцы! Нацсовет по ТРВ по обращению СБУ назначил внеплановую проверку телеканалу "НАШ" из-за интервью с экс-"регионалкой" Бондаренко - Цензор.НЕТ 4002
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28.01.2021 13:40 Відповісти
То есть пока СБУ не дали команду, Герасимючка сидела с засунутым языков в заднице. А вот на Пояркова она сразу накинулась, когда он бубачку обидел. Герасимючка тупая овца, которую поставили в Нацсовет исключительно для защиты бубачки, на страну ей насрать!
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28.01.2021 13:41 Відповісти
У ЗЕ валиться рейтинг, а це саме страшне для нього. Тому і сказав літінанту притушити цей шкандаль.
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28.01.2021 13:45 Відповісти
ужас
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28.01.2021 13:42 Відповісти
Дивно що ця курва досих пір жива
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28.01.2021 13:42 Відповісти
Добре, що я такі канали не дивлюся, взагалі не дивлюся.
Так, з Цезора взнаю, скільки у нас гидоти Нацсовет по ТРВ по обращению СБУ назначил внеплановую проверку телеканалу "НАШ" из-за интервью с экс-"регионалкой" Бондаренко - Цензор.НЕТ 1104
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28.01.2021 13:44 Відповісти
И что толку от таких проверок?Штраф на 150 грн. назначат и пальчиком помахают?
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28.01.2021 13:45 Відповісти
Ух у неё морда лица всё раскосистей глаза и зловещее морда,все ближе показывает ее принадленжность к монголоидным,Проверка чтоб отвязались?,зная своих чертов в СБУ
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28.01.2021 13:46 Відповісти
А что там проверять, закрыть нахрен.
В конце-концов хФашисты-бЕндеровцы мы или нет
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28.01.2021 13:46 Відповісти
Нацрада з ТРМ за зверненням СБУ призначила позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через інтерв'ю з екс-"регіоналкою" Бондаренко - Цензор.НЕТ 1492
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28.01.2021 13:47 Відповісти
Свінорус візьми йоршик хоч зуби почисти собі. Нацрада з ТРМ за зверненням СБУ призначила позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через інтерв'ю з екс-"регіоналкою" Бондаренко - Цензор.НЕТ 6654
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28.01.2021 13:50 Відповісти
Слушай, а когда твоя мамка, жена и сеструха члени вашим хозяевам чеченцам отсасывают, ты кричишь "слава раисе"?
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28.01.2021 14:08 Відповісти
брись на бутилку! а то твій муж чечен тебе наругаєт!
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28.01.2021 14:11 Відповісти
с лубянкой согласовано Нацрада з ТРМ за зверненням СБУ призначила позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через інтерв'ю з екс-"регіоналкою" Бондаренко - Цензор.НЕТ 7652
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28.01.2021 13:50 Відповісти
То в нас нацсовет по ТРВ вище за рангом і повноваженнями чим СБУ?!..... Чи вони так просто стрілки один на одного переводять? Взагалі то сбу мало б подати вже давно матеріали кримінальної справи до суду, а той в свою чергу вже мав би винести звинувачувальний вирок років так на десять як мінімум з конфіскацією всього майна. А вони граються в свої закулісні ігри гниди!
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28.01.2021 13:58 Відповісти
Лично бы закатал в асфальт эту выдру вместе с каналом НАШ и 112
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28.01.2021 14:01 Відповісти
Давным-Давно надо было позакрывать всё это ВатаТВ в Украине а хозяев и ведущих на НАРЫ и на ДОЛГО !!! Нацрада з ТРМ за зверненням СБУ призначила позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через інтерв'ю з екс-"регіоналкою" Бондаренко - Цензор.НЕТ 8279 Нацрада з ТРМ за зверненням СБУ призначила позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через інтерв'ю з екс-"регіоналкою" Бондаренко - Цензор.НЕТ 8279
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28.01.2021 14:06 Відповісти
А шо...112, Зик и НьюсВан белые и пушистые?
Да я их уже несколько лет не смотрю, потому что там сплошной понос.
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28.01.2021 14:10 Відповісти
Оперативненько, однако...
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28.01.2021 14:12 Відповісти
Оперативненько, однако...
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28.01.2021 14:13 Відповісти
Буквально в марте в нашу страну возвращается РОССИЙСКИЙ СКАНДАЛЬНО ИЗВЕСТНЫЙ ПОЛИТТЕХНОЛОГ ИГОРЬ ШУВАЛОВ

Шувалов успел запомниться в первую очередь тем, что в 2004 году «делил» украинцев на три сорта, а еще он внедрял «темники» и цензуру на телевидении.
«Шувалова выдворили из Украины в 2017 году, запретив ему въезд сроком на пять лет.

Но вот при Зеленском и при содействии Левочкина Шувалов этот запрет успешно обжаловал.
И вот пропагандист возвращается
Как рассказали источники в Офисе президента, Шувалова позвали по указке Банковой.
Зеленский истерично пытается остановить падение собственного рейтинга (сейчас уже менее 20% по данным КМИС), и Левочкин, который нынче частый гость в ОП, посоветовал «зеленым» проверенного «профессионала».
Того, который одного президента уже довел до Ростова
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28.01.2021 14:15 Відповісти
Только из-за этой бондаренки и все?
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28.01.2021 14:27 Відповісти
Очікую, що в нацраду зі скаргою на оцей анал звернеться мовний омбусмен Кремінь. Той шабаш, який вони влаштували вчораз ворогом України Назаровим на чолі з приводу мовного закону - заслуговує не лише ширафу, а й закриття.
До речі, шабаш підтримали нардепи рижемразівська Гриб та матьківщинець Ніколаєнко. Про риговку (колишню омбусвумен) Лутковську і колишню нардепку (блін, забув прізвище) - вже навіть не варто нагадувати.
Але слід зазначити, що нардеп з монобільшості рівненнський мажоритарник Аліксійчук Олександр зайняв проукраїнську патріотичну позицію. На відмінну від колишнього нардепа від Удару Побера...
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28.01.2021 14:32 Відповісти
То есть это "интервью"- НЕ последняя капля, после которой пора эту рашистскую контору прикрывать? Ещё что-то "проверять" будут??? НЕТ СЛОВ...... Это- ПАРАЛИЧ ВЛАСТИ.
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28.01.2021 14:40 Відповісти
Нацрада з ТРМ за зверненням СБУ призначила позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через інтерв'ю з екс-"регіоналкою" Бондаренко - Цензор.НЕТ 303
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28.01.2021 14:40 Відповісти
Закройте уже этот ватный вражеский говнокАнал,вместе с врагом Укрины чорноротой бандаренка.
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28.01.2021 14:44 Відповісти
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ
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28.01.2021 14:46 Відповісти
Не прошло и 1,5 года, проснулись.
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28.01.2021 15:01 Відповісти
О, неужели Нацсовет заработал?
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28.01.2021 15:19 Відповісти
Эта нацрада сама состоит из нацпредателей, так что отделаются штрафом в 1000 грн.
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28.01.2021 16:08 Відповісти
Узкоглазая типична мокшанка, конающая под украинку... Ха-ха-ха. Там только половые органы развиты. Все остальное - в зачаточном и атрофированном состоянии (как у всех мокшей).
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28.01.2021 16:11 Відповісти
та ці блйаді коломойські, яки сидять в нацраді по телебаченню свої труси не міняють без команди
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28.01.2021 16:31 Відповісти
Ніяк цій чорноротій пащеку не заткунуть. Цинічна падлюка, дочка одружена з американцем, а топить за Парашу. Пам'ятаю як їй показували фотки вбитих протестувальників у 14-му, а вона так зверхньо посміхалася: "Ві чьто, міняти тролітє?". Такій потворні немає місця в цій країні.
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29.01.2021 15:46 Відповісти
 
 