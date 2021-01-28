Нацрада з ТРМ за зверненням СБУ призначила позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через інтерв'ю з екс-"регіоналкою" Бондаренко
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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні в четвер призначила позапланову невиїзну перевірку ТОВ "НАШ 365" (супутниковий телеканал "НАШ") за зверненням Служби безпеки України (СБУ).
Як наголошується в повідомленні на сайті регулятора, перевірка була призначена за трансляцію 15 січня 2021 року в передачі "Марафон" інтерв'ю з Оленою Бондаренко, передає Цензор.НЕТ.
" Висловлювання, що прозвучали того дня в ефірі, мають ознаки прихованого заклику до агресивних дій, елементи пропаганди розпалювання національної ворожнечі та ненависті", - підкреслюють у Нацраді.
У передачі обговорювали ситуацію на сході України, і гостя програми висловилася про військових Збройних Сил України. Її слова були провокаційними, образливими і дискримінаційними. Також О. Бондаренко заперечувала участь у збройному конфлікті на Донбасі збройних сил Російської Федерації і не згадувала про дії незаконних збройних формувань.
Працівники телеканалу не намагалися збалансувати однобічність і упередженість висловленої позиції, телерадіоорганізація не надала альтернативної точки зору з питання, яке є актуальним і чутливим для національної безпеки України, забезпечення прав та свобод громадян України. Реакція ведучих програми була спрямована не на припинення правопорушення, а вдаваною, лише для того, щоб показати, що певна реакція була: "Ви знаєте нашу цікаву передісторію стосунків з Нацрадою телебачення і радіомовлення, я змушений зробити це застереження – те, що Ви щойно сказали, є, безумовно, Вашою думкою. Бо, як пишуть, прозвучало в ефірі те-то те-то, а ведучі на це не відреагували. От ми і відреагували".
Перевірка телеканалу буде проведена в період із 12.02.2021 по 25.02.2021. Вона стосуватиметься дотримання ТОВ "НАШ 365" вимог абзацу четвертого частини другої статті 6, пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", а також частини першої статті 28 Закону України "Про інформацію".
Будь ласка, зачекайте...
Но лучше посмотреть просто на настоящую жабу.. не такая отвратная
Так, з Цезора взнаю, скільки у нас гидоти
В конце-концов хФашисты-бЕндеровцы мы или нет
Да я их уже несколько лет не смотрю, потому что там сплошной понос.
Шувалов успел запомниться в первую очередь тем, что в 2004 году «делил» украинцев на три сорта, а еще он внедрял «темники» и цензуру на телевидении.
«Шувалова выдворили из Украины в 2017 году, запретив ему въезд сроком на пять лет.
Но вот при Зеленском и при содействии Левочкина Шувалов этот запрет успешно обжаловал.
И вот пропагандист возвращается
Как рассказали источники в Офисе президента, Шувалова позвали по указке Банковой.
Зеленский истерично пытается остановить падение собственного рейтинга (сейчас уже менее 20% по данным КМИС), и Левочкин, который нынче частый гость в ОП, посоветовал «зеленым» проверенного «профессионала».
Того, который одного президента уже довел до Ростова
До речі, шабаш підтримали нардепи рижемразівська Гриб та матьківщинець Ніколаєнко. Про риговку (колишню омбусвумен) Лутковську і колишню нардепку (блін, забув прізвище) - вже навіть не варто нагадувати.
Але слід зазначити, що нардеп з монобільшості рівненнський мажоритарник Аліксійчук Олександр зайняв проукраїнську патріотичну позицію. На відмінну від колишнього нардепа від Удару Побера...
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ