В Україні з'явиться ще один вид державної служби: Рада прийняла законопроєкт за основу

В Україні з'явиться ще один вид державної служби - парламентська служба. Верховна Рада прийняла за основу відповідний законопроєкт №4530.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Закон визначає загальні засади діяльності парламентської служби. Впроваджується поняття парламентської служби; принципи діяльності парламентських службовців; посади парламентської служби тощо.

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Пропонується визначити такі складові системи управління парламентської службою: Верховна Рада, голова ВР, комітети Ради, голови комітетів, керівник Апарату, комісія з відбору парламентських державних службовців категорії "А", комісія з відбору парламентських державних службовців категорій "Б" і "В", служба управління персоналом апарату.

Визначаються повноваження кожного суб'єкта управління парламентської служби.

До претендентів на посади парламентської державної служби визначено загальні та спеціальні вимоги.

У законі визначені й особливості дисциплінарної відповідальності парламентських держслужбовців, а також припинення парламентської держслужби й гарантії прав парламентських держслужбовців після припинення служби.