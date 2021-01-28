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Новини Політика України
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ВР (11722) держслужбовці (227)

В Україні з'явиться ще один вид державної служби: Рада прийняла законопроєкт за основу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні з'явиться ще один вид державної служби: Рада прийняла законопроєкт за основу

В Україні з'явиться ще один вид державної служби - парламентська служба. Верховна Рада прийняла за основу відповідний законопроєкт №4530.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Закон визначає загальні засади діяльності парламентської служби. Впроваджується поняття парламентської служби; принципи діяльності парламентських службовців; посади парламентської служби тощо.

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Пропонується визначити такі складові системи управління парламентської службою: Верховна Рада, голова ВР, комітети Ради, голови комітетів, керівник Апарату, комісія з відбору парламентських державних службовців категорії "А", комісія з відбору парламентських державних службовців категорій "Б" і "В", служба управління персоналом апарату.

Визначаються повноваження кожного суб'єкта управління парламентської служби.

До претендентів на посади парламентської державної служби визначено загальні та спеціальні вимоги.

У законі визначені й особливості дисциплінарної відповідальності парламентських держслужбовців, а також припинення парламентської держслужби й гарантії прав парламентських держслужбовців після припинення служби.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Ах***ть. Теперь и детей и любовниц можно пристроить на работу. На одного тракториста сегодня 100 клерков и госслужащих. Не удивительно почему мы живем в нищите и голоде в стране с идеальным климатом и черноземами.
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28.01.2021 13:45
+9
Еще один вид дармоедов
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28.01.2021 13:54
+8
Больше чиновников - хороших и разных! В Украине появится еще один вид государственной службы: Рада приняла законопроект за основу - Цензор.НЕТ 3909
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28.01.2021 13:47
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Ах***ть. Теперь и детей и любовниц можно пристроить на работу. На одного тракториста сегодня 100 клерков и госслужащих. Не удивительно почему мы живем в нищите и голоде в стране с идеальным климатом и черноземами.
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28.01.2021 13:45 Відповісти
будете ще й без "чернозёмов" "жыть" ... але не довго
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28.01.2021 14:52 Відповісти
Больше чиновников - хороших и разных! В Украине появится еще один вид государственной службы: Рада приняла законопроект за основу - Цензор.НЕТ 3909
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28.01.2021 13:47 Відповісти
Не все еще пристроены.
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28.01.2021 13:47 Відповісти
Лохи в законе.
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28.01.2021 13:48 Відповісти
Ещё ввести звания, погоны, личное оружие
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28.01.2021 13:52 Відповісти
на погоны из бриллиантов, купола зрады, на грудь большую рубиновую кнопку на золотой цепи
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28.01.2021 13:59 Відповісти
Акуеть, а работать кто то будет в этой стране маму их!!!
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28.01.2021 13:52 Відповісти
Еще один вид дармоедов
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28.01.2021 13:54 Відповісти
нікуди гримерш та костюмерів пристроїти?.
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28.01.2021 13:56 Відповісти
А КАК У «ЗАГНИВАЮЩИХ» ?
Глава Генерального штаба вооруженных сил Испании генерал Мигель Анхель Вильярроя ушел в отставку после того, как воспользовался служебным положением и вакцинировался от COVID-19 вне очереди. (Всего-навсего)!!!! Кроме того, из-за внеочередной вакцинации в отставку подали некоторые политики, в том числе и Мануэль Вильегас, советник по вопросам здравоохранения в юго-восточном регионе Мерсии.
І в той же час, в Україні хряк сам признався, що він брав хабарі, а коли його відігнали від корита і не пускають до нього, подає в суд, щоб повернутися.
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28.01.2021 14:04 Відповісти
Во лохи, не то, что наш ЯнеЛОХ
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28.01.2021 15:10 Відповісти
А вчора ми думали, що це вже дно!
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28.01.2021 14:05 Відповісти
В Україні з'явиться ще один вид державної служби: Рада прийняла законопроєкт за основу - Цензор.НЕТ 5008 В Україні з'явиться ще один вид державної служби: Рада прийняла законопроєкт за основу - Цензор.НЕТ 2372
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28.01.2021 14:07 Відповісти
Это еще одна категория которым можно будет устанавливать заоблачные пенсии. Простым пенсионерам государственной службы установлен лимит. И с 2014 года нет даже индексации.
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28.01.2021 14:08 Відповісти
Коррупция - это религия любой украинской власти!
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28.01.2021 14:17 Відповісти
Це тіпа проХВєсСіАнальний дЄпуДятєл? В Україні з'явиться ще один вид державної служби: Рада прийняла законопроєкт за основу - Цензор.НЕТ 2887
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28.01.2021 14:18 Відповісти
Достойний послідовник Великого рехворматора, якщо порахувати скільки провелося рехворм з часу початку війни то, мабуть жодна країна не претерпіла стільки "змін" нічого не міняючи по суті.
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28.01.2021 14:21 Відповісти
В Україні з'явиться ще один вид державної служби: Рада прийняла законопроєкт за основу - Цензор.НЕТ 2915

і цих не забути включити у парламентську службу - щоби депутутів заспокоювали та виховували В Україні з'явиться ще один вид державної служби: Рада прийняла законопроєкт за основу - Цензор.НЕТ 3856 В Україні з'явиться ще один вид державної служби: Рада прийняла законопроєкт за основу - Цензор.НЕТ 3856
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28.01.2021 14:39 Відповісти
Ну наконец-то!Я вообще не мог понять,как Украина выживала без этой структуры.Больше всех обрадовались пенсионеры!
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28.01.2021 14:40 Відповісти
раніше це, була звичайна прислуга, а тут їх вирішили прирівняти до держслужбовців (типу: ЗСУ чи МВД) з усіма вислугами та пенсіями...
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28.01.2021 16:26 Відповісти
мо прислуга юридически хитрожопей гаспод, а законы дырявые надо производить
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28.01.2021 16:50 Відповісти
Короче то,что они должны выполнять сейчас они не выполняют, поэтому решили придумать что-то новое чтоб за это в новом органе могли получать оплату! В Україні з'явиться ще один вид державної служби: Рада прийняла законопроєкт за основу - Цензор.НЕТ 2122
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28.01.2021 16:45 Відповісти
 
 