В Україні з'явиться ще один вид державної служби: Рада прийняла законопроєкт за основу
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В Україні з'явиться ще один вид державної служби - парламентська служба. Верховна Рада прийняла за основу відповідний законопроєкт №4530.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Закон визначає загальні засади діяльності парламентської служби. Впроваджується поняття парламентської служби; принципи діяльності парламентських службовців; посади парламентської служби тощо.
Пропонується визначити такі складові системи управління парламентської службою: Верховна Рада, голова ВР, комітети Ради, голови комітетів, керівник Апарату, комісія з відбору парламентських державних службовців категорії "А", комісія з відбору парламентських державних службовців категорій "Б" і "В", служба управління персоналом апарату.
Визначаються повноваження кожного суб'єкта управління парламентської служби.
До претендентів на посади парламентської державної служби визначено загальні та спеціальні вимоги.
У законі визначені й особливості дисциплінарної відповідальності парламентських держслужбовців, а також припинення парламентської держслужби й гарантії прав парламентських держслужбовців після припинення служби.
Будь ласка, зачекайте...
Глава Генерального штаба вооруженных сил Испании генерал Мигель Анхель Вильярроя ушел в отставку после того, как воспользовался служебным положением и вакцинировался от COVID-19 вне очереди. (Всего-навсего)!!!! Кроме того, из-за внеочередной вакцинации в отставку подали некоторые политики, в том числе и Мануэль Вильегас, советник по вопросам здравоохранения в юго-восточном регионе Мерсии.
І в той же час, в Україні хряк сам признався, що він брав хабарі, а коли його відігнали від корита і не пускають до нього, подає в суд, щоб повернутися.
і цих не забути включити у парламентську службу - щоби депутутів заспокоювали та виховували