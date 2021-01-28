Розумні обмеження імпорту електроенергії з РФ і Білорусі мають бути просто зараз, - Вітренко

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко виступає за розумні обмеження електроенергії з РФ та Білорусі.

Про це він сказав на засіданні парламенту в четвер, на якому розглядалося питання його призначення першим віцепрем'єром-міністром енергетики, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Обмеження імпорту електроенергії мають враховувати те, що наша енергосистема ще інтегрована з енергосистемами Росії та Білорусі, але розумні обмеження імпорту мають бути просто зараз", - сказав Вітренко.

При цьому він зазначив, що стратегічною метою України залишається інтеграція з європейською енергосистемою ENTSO-Е.

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