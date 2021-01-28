2 459 31
Розумні обмеження імпорту електроенергії з РФ і Білорусі мають бути просто зараз, - Вітренко
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко виступає за розумні обмеження електроенергії з РФ та Білорусі.
Про це він сказав на засіданні парламенту в четвер, на якому розглядалося питання його призначення першим віцепрем'єром-міністром енергетики, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Обмеження імпорту електроенергії мають враховувати те, що наша енергосистема ще інтегрована з енергосистемами Росії та Білорусі, але розумні обмеження імпорту мають бути просто зараз", - сказав Вітренко.
При цьому він зазначив, що стратегічною метою України залишається інтеграція з європейською енергосистемою ENTSO-Е.
Топ коментарі
+6 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар28.01.2021 13:51
+4 Панас Стець
показати весь коментар28.01.2021 13:50
+4 ALEX SUROVV
показати весь коментар28.01.2021 13:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://ampbiz.censor.net/news/3112974/belarus_uvelichila_eksport_uglya_v_ukrainu_v_980_raz_obnovleno
Да ты, я бачу - упоратая жывелiна! Размова тады зкончана...
Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.Источник: https://biz.censor.net/n3112974
https://youtu.be/awSp0bvTMqw