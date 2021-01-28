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Новини За кордоном
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"Не хочеться просто витрачати час": у Кремлі прокоментували нове розслідування Insider та Bellingcat про отруйників із ФСБ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Кремлі не ознайомилися з розслідуванням Insider та Bellingcat про ймовірну причетність співробітників, які стежили та, імовірно, організували отруєння Олексія Навального, до трьох убивств.

Про це сказав журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дождь".

"Чим більше таких розслідувань, тим менше часу залишається на ознайомлення з ними. А найчастіше їхня якість, власне, не є підставою для цього ознайомлення. Не хочеться просто витрачати час", - сказав він.

У розслідуванні йдеться, що співробітники ФСБ, які стежили за Навальним, причетні до смертей журналіста Тимура Куашева, активіста Руслана Магомедрагімова і лідера руху "Нова Росія" Микити Ісаєва.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Отруйники Навального з ФСБ причетні до вбивств щонайменше трьох осіб, - розслідування The Insider, Bellingcat і Der Spiegel. ФОТОрепортаж

Офіційно у всіх трьох випадках причина смерті була визначена як ненасильницька. Однак Bellingcat та Insider знайшли маршрути співробітників ФСБ, які збігаються з місцеперебуванням та маршрутами загиблих.

Тіло журналіста з Нальчика Тимура Куашева виявили 1 серпня 2014 року з гематомами і слідом від шприця під пахвою. Офіційною причиною смерті була названа гостра коронарна недостатність. Руслана Магомедрагімова знайшли мертвим 24 березня 2015 року в Каспійську, офіційно він помер від задухи. Микита Ісаєв помер у поїзді 16 листопада 2019 року.

Нагадаємо, 2 січня Bellingcat оприлюднив дані про поїздки співробітників ФСБ РФ, яких ідентифікували як отруйників російського опозиціонера Олексія Навального. Журналіст Христо Грозєв пообіцяв пізніше повідомити дані інших жертв отруєнь, до яких могли бути причетні співробітники ФСБ Росії.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
а главное - правда. **** "тратить время" - уже все всем давно ясно.
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28.01.2021 13:55
+3
И правда, зачем тратить время? Оно дорогого стоит! То ли дело, мимоходом укольчик "кому-надо" всадить,- и нет проблемы!
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28.01.2021 14:07
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а главное - правда. **** "тратить время" - уже все всем давно ясно.
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28.01.2021 13:55 Відповісти
да они уже давно не заморачиваются что бы что то обьяснять своим баранам стойлового содержания.. так схавают
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28.01.2021 13:55 Відповісти
страна изгоев
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28.01.2021 13:56 Відповісти
ну тогда нефиг тратить время на переговоры с кремлевскими...
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28.01.2021 14:01 Відповісти
Им сбрехнуть что на чихнуть.
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28.01.2021 14:03 Відповісти
И правда, зачем тратить время? Оно дорогого стоит! То ли дело, мимоходом укольчик "кому-надо" всадить,- и нет проблемы!
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28.01.2021 14:07 Відповісти
Мета - привчити до стану неосудності внаслідок недієздатності. "ру.скімір попаде в рай, а усі здохнуть"(с.царь)
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28.01.2021 14:08 Відповісти
Правильно... Не треба витрачать час... Кремль діє завжди однаково, по тих самих лекалах. Їх дослідники вже вивчили. Тому те, що вони зараз пишуть - не викриття, а лише "фіксація чергового факту"...
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28.01.2021 14:16 Відповісти
А сказати щось путнє на своє виправдання кацапським ублюдкам і нічого.Хоча,яке тут може бути виправдання? Ублюдки,вони ублюдки і є...
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28.01.2021 14:27 Відповісти
Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,Источник: https://censor.net/ru/n3244629

Ну цим уже все сказано "Не хочеться просто витрачати час": у Кремлі прокоментували нове розслідування Insider та Bellingcat про отруйників із ФСБ - Цензор.НЕТ 2764
"Не хочеться просто витрачати час": у Кремлі прокоментували нове розслідування Insider та Bellingcat про отруйників із ФСБ - Цензор.НЕТ 544
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28.01.2021 14:54 Відповісти
Никиту Исаева 100% макранули.
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28.01.2021 14:59 Відповісти
По известному закону: зуб за зуб, око за око, какой мерой мерите, такой и вам отмерится - песковы со товарищи должны будут на себе испробовать и укольчик, и удавку, и "новичок".
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28.01.2021 19:47 Відповісти
 
 