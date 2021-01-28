"Не хочеться просто витрачати час": у Кремлі прокоментували нове розслідування Insider та Bellingcat про отруйників із ФСБ

У Кремлі не ознайомилися з розслідуванням Insider та Bellingcat про ймовірну причетність співробітників, які стежили та, імовірно, організували отруєння Олексія Навального, до трьох убивств.

Про це сказав журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дождь".

"Чим більше таких розслідувань, тим менше часу залишається на ознайомлення з ними. А найчастіше їхня якість, власне, не є підставою для цього ознайомлення. Не хочеться просто витрачати час", - сказав він.

У розслідуванні йдеться, що співробітники ФСБ, які стежили за Навальним, причетні до смертей журналіста Тимура Куашева, активіста Руслана Магомедрагімова і лідера руху "Нова Росія" Микити Ісаєва.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Отруйники Навального з ФСБ причетні до вбивств щонайменше трьох осіб, - розслідування The Insider, Bellingcat і Der Spiegel. ФОТОрепортаж

Офіційно у всіх трьох випадках причина смерті була визначена як ненасильницька. Однак Bellingcat та Insider знайшли маршрути співробітників ФСБ, які збігаються з місцеперебуванням та маршрутами загиблих.

Тіло журналіста з Нальчика Тимура Куашева виявили 1 серпня 2014 року з гематомами і слідом від шприця під пахвою. Офіційною причиною смерті була названа гостра коронарна недостатність. Руслана Магомедрагімова знайшли мертвим 24 березня 2015 року в Каспійську, офіційно він помер від задухи. Микита Ісаєв помер у поїзді 16 листопада 2019 року.

Нагадаємо, 2 січня Bellingcat оприлюднив дані про поїздки співробітників ФСБ РФ, яких ідентифікували як отруйників російського опозиціонера Олексія Навального. Журналіст Христо Грозєв пообіцяв пізніше повідомити дані інших жертв отруєнь, до яких могли бути причетні співробітники ФСБ Росії.