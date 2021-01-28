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Нацрада_ТРМ (361) штраф (705) 112_Україна (173)

Нацрада з ТРМ оштрафувала "112 Україна" на 114 тис. грн за поширення висловлювань, які розпалюють ворожнечу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Нацрада з ТРМ оштрафувала

Національна рада розглянула матеріали перевірки ТОВ "ТРК "112 ТВ" і застосувала до ліцензіата дві санкції - оголошення попередження і штраф в розмірі 25% суми ліцензійного збору за поширення в його ефірі висловлювань, що містять заклики до розв'язування агресивної війни або її пропаганди і/або розпалювання національної, расової або релігійної ворожнечі і ненависті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради.

Зазначається, що в ефірі "112-Україна" були зафіксовані висловлювання, що порушують вимоги частини першої статті 28 Закону України "Про інформацію"; абзаців четвертого та дев’ятого частини другої статті 6, пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Вони звучали із вуст запрошених до участі в передачах каналу гостей – В. Рабіновича, О. Лукаш, Д. Співака, Є. Червоненка, Н. Королевської, А. Пальчевського, М. Погребинського, В. Медведчука, О. Волошина.

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Опрацьовуючи матеріали перевірки ТОВ "ТРК "112-ТВ", Нацрада з телерадіомовлення вивчила досвід Європейського суду з прав людини. Зокрема, була врахована з ст. 10 Європейської конвенції з прав людини, якою встановлено право на свободу вираження поглядів, проте водночас частина друга якої передбачає, що здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві.

"Поширені в ефірі телеканалу висловлювання є прямим продовженням лінії російської пропаганди і наративами, схожими до офіційної політичної та пропагандистської позиції Російської Федерації, визнаної Верховною Радою України та міжнародною спільнотою більшості країн Європи країною-агресором. Вони мають ознаки таких, що базуються на упередженості, маніпулюванні суспільною свідомістю, зокрема шляхом поширення неповної або упередженої інформації", - йдеться в повідомленні.

Нацрада зазначила, що у виступах гостей каналу також містяться спеціальне нагнітання ситуації, спотворення фактів і залякування, маніпулювання словами про наміри вбивств людей, неодноразове використання негативно забарвлених слів, що створюють негативний образ певної соціальної групи, зокрема людей, що мають стосунок до затвердження бюджету і сфери оборони.

Всі ці висловлювання звучали не тільки в прямому ефірі, а й в повторах програм каналу.

З огляду на зазначене, Нацрада визнала порушення телеканалом законодавства України і оголосила компанії попередження. Також регуляторний орган визнав наявність закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі ліцензіата, і оштрафувала телеканал у розмірі 25% суми ліцензійного збору, що становить 114,067 тис грн.

Протягом місяця телеканал зобов'язаний привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Карманные деньги для мерветчука, да еще попробуйте получить, будут судиться лет триста...
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28.01.2021 13:58
+11
все, 3,14здец, 112-й обанкротится и теперь обязательно закроется
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28.01.2021 13:57
+11
4.000 баксов для медведчука неподьемная сумма. Боюсь разорится.
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28.01.2021 13:58
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все, 3,14здец, 112-й обанкротится и теперь обязательно закроется
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28.01.2021 13:57 Відповісти
Нацсовет по ТРВ оштрафовал "112 Украина" на 114 тыс. грн за распространение разжигающих вражду высказываний - Цензор.НЕТ 9532
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28.01.2021 14:00 Відповісти
4.000 баксов для медведчука неподьемная сумма. Боюсь разорится.
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28.01.2021 13:58 Відповісти
Карманные деньги для мерветчука, да еще попробуйте получить, будут судиться лет триста...
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28.01.2021 13:58 Відповісти
за 114 Кгрн ця рашистська кодла згодна щодня пропагувати ріській мір. Бабла вистачить. Потрібно наступного разу, як ці покидьки зберуться, підперти двері, та запалити.
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28.01.2021 13:58 Відповісти
А можна перед підпиранням дверей запустити на цей шлакоканал Попобаву. Буде весело!
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28.01.2021 14:31 Відповісти
типа плати пару копеек и неси в ефире шо хош?
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28.01.2021 13:59 Відповісти
Саме так!
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28.01.2021 14:31 Відповісти
Любий член ОПЗЖ з ВРУ на дівчат легкої поведінки в неділю більше тратить... так що посміються і заплатять))) Закривати цю ройсійсько-пропагагдонську помойку потрібно Нацсовет по ТРВ оштрафовал "112 Украина" на 114 тыс. грн за распространение разжигающих вражду высказываний - Цензор.НЕТ 7942
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28.01.2021 13:59 Відповісти
Оштрафували цілий ТВ-канал всього на одну пенсію судді середнячка Нацсовет по ТРВ оштрафовал "112 Украина" на 114 тыс. грн за распространение разжигающих вражду высказываний - Цензор.НЕТ 5507
От на 112 напевно, сміються
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28.01.2021 14:00 Відповісти
Та на одну зарплату рядової вчительки Нацсовет по ТРВ оштрафовал "112 Украина" на 114 тыс. грн за распространение разжигающих вражду высказываний - Цензор.НЕТ 56
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28.01.2021 14:02 Відповісти
Та.... Подумаєш 4000$. Он Оксанці ***** скільки НПЗ на кацапстані подарував, щоб вона під виглядом прибудтів заводила в Україну гроші на фінансування мертвечуковських телеОналів...
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28.01.2021 14:00 Відповісти
все эти прокацапские помойки нужно штрафовать каждый день, там есть за что, а деньги переводить в помощь семьям погибших украинских воинов.
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28.01.2021 14:00 Відповісти
Нацсовет имитирует бурную деятельность. Это попытка сохранить видимость беспристрастности, хотя всем ясно, что это проолигархическая,пророссийская кучка людей,не более того...
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28.01.2021 14:00 Відповісти
Живущая на налоги украинцев.
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28.01.2021 14:04 Відповісти
сєпарів 112 потрібно кожного дня на таку суму штрафувать ***** заплатить...
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28.01.2021 14:01 Відповісти
І, загалі, яке відношення до 112 має Україна? Це я стосовно назви канала "112-Україна"
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28.01.2021 14:02 Відповісти
Я, как гражданин, получил ущерб от действий(точнее, бездействия) нацсовета по ТРВ, вынуждавшего меня слушать помои, льющиеся мне в уши со 112 и подобных помоек.
Хотелось бы подать иск(лучше, коллективный) против нацсовета и оштрафовать его на гораздо более приличную сумму...
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28.01.2021 14:04 Відповісти
Это ДЕБИЛИЗМ ,канал этот ВАТНЫЙ надо ЗАКРЫТЬ а его хозяина на НАРЫ !!!Ведущих туда-же !!! Нацсовет по ТРВ оштрафовал "112 Украина" на 114 тыс. грн за распространение разжигающих вражду высказываний - Цензор.НЕТ 9035
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28.01.2021 14:04 Відповісти
Ну фсьо, справились...
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28.01.2021 14:08 Відповісти
Крахоборы! С такими ценами на комуналку они еще такие неподъемные штрафы накладывают!
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28.01.2021 14:09 Відповісти
маловато будет))) це навіть не смішно
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28.01.2021 14:11 Відповісти
Ну, что же так жестоко ?? Сумма слишком запредельная....Эдак рядовой телеоператор и пару недель не отдохнет в 3* отеле !? На смерть напугали сепарастов! Конечно,за перечисленные "нарушения" канал можно было и закрыть.......но ШТРАФ куда круче!
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28.01.2021 14:14 Відповісти
Нацрада з ТРМ оштрафувала "112 Україна" на 114 тис. грн за поширення висловлювань, які розпалюють ворожнечу - Цензор.НЕТ 5297
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28.01.2021 14:38 Відповісти
Добре , що відреагували . Тільки цей штраф- то менше комариного укусу для Мертвечука
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28.01.2021 14:43 Відповісти
Оштрафовали чисто символически , по-дружески , ведь нужно было как-то отреагировать , чтобы подозрений в продажности нацсовета не возникало ...
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28.01.2021 14:59 Відповісти
Одна українофобська мерзота збираєтся на медвечуківських і мураєвському каналах ,як нормальна людина може дивитись ту гидоту? і не треба рос.тв ворог в хаті ,закрити ті помийки проросійські.
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28.01.2021 15:09 Відповісти
Гей, нацсуки, де ваш показний демонстративний "патріотизм"???
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28.01.2021 15:18 Відповісти
Смішно аж до сліз. Пробили чергове дно. Та в нормальних державах за таке позбавляють мінімум ліцензії, а по справедливості їх треба судити по статті за зраду, ворожі дії проти держави України підчас АГРЕСІЇ.
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28.01.2021 17:02 Відповісти
Напомнить мне цену рекламы в прайм-тайм??? Там суммы исчисляются в десятках тысяч баков за 30 сек., а вы о каких-то жалких 114 кгрн. Это даже не комариный укус для телеканала.
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28.01.2021 18:46 Відповісти
Для мультимиллионера Мертвечука это сущие копейки. Даже если на 114 лимонов оштрафуют, кум моментально пдарит еще одно месторождение в Сибири - лишь бы на Украину продолжали клеветать. Хотя, с другой стороны, как четко на этом канале проявилась вся нечисть со своей дуростью и подлостью!
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28.01.2021 19:46 Відповісти
 
 