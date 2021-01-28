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Рада в 2020 році купила 111 тис. пластикових стаканчиків і 41 тонну паперу. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада в 2020 році купила 111 тис. пластикових стаканчиків і 41 тонну паперу. ІНФОГРАФІКА

Апарат Верховної Ради в 2020 році придбав 111 тис. одноразових паперових і пластикових стаканчиків на 38,50 тис. гривень, а також використав 41,4 тонни паперу на 2 270 000 гривень.

Про це руху "ЧЕСНО" повідомили у відповідь на запит в управлінні справами Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Зазвичай висота малого одноразового пластикового стаканчика - приблизно 97 мм, а паперового - приблизно 95 мм. Підйом одного пластикового стаканчика становить приблизно 0,4 см. Отже, висота "ковбаси" одноразових пластянок становить 444 метри. Висота всіх поставлених одна на одну пластянок сягатиме майже 10,55 км.

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Рада в 2020 році купила 111 тис. пластикових стаканчиків і 41 тонну паперу 01

Також Управління справами повідомило, що для забезпечення діяльності Верховної Ради в 2020 році використали 41,4 тонни паперу. На придбання паперу витратили 2,27 млн ​​гривень.

Рада в 2020 році купила 111 тис. пластикових стаканчиків і 41 тонну паперу 02

Також Апарат ВРУ на запит повідомляв, що у 2020 році було надруковано 23 примірники тексту бюджету на 2021 рік з метою опрацювання в комітетах. Крім того, у запиті повідомили, що затвердження бюджету належить до питань, які розглядаються за спеціальною процедурою.

Раніше стало відомо, що на засіданні Регламентного комітету 20 січня 2021 року відтермінували на один рік — до лютого 2022 року — повний перехід законодавчого органу на електронний документообіг (законопроєкт № 4586). Таке рішення підтримали всі дев’ять членів комітету, котрі долучилися до засідання. У сесійній залі нардепи віддали за законопроєкт 248 голосів "в цілому" вже 26 січня.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
Нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков!

Маргарет Тэтчер
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28.01.2021 14:01
+1
диджитализация мать их так.
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28.01.2021 14:03
+1
ладно стаканчики для аналізів, а нафіга стільки бумаги в епоху діджіталізації?
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28.01.2021 14:24
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Нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков!

Маргарет Тэтчер
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28.01.2021 14:01 Відповісти
А скільки туалетного паперу закупили?
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28.01.2021 14:02 Відповісти
скоро памперсы покупать будут.
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28.01.2021 14:04 Відповісти
І тампакси з прокладками !!)))
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28.01.2021 14:14 Відповісти
диджитализация мать их так.
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28.01.2021 14:03 Відповісти
Їм треба повісити одну на всіх залізну кружку на ланцюгу!
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28.01.2021 14:04 Відповісти
Не просто цепочке, а якорную цепь использовать. А то сп...здят кружку.
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28.01.2021 14:27 Відповісти
они, шо их жрут?
или кто то мастер класс дает по "кручу верчу....."
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28.01.2021 14:12 Відповісти
Во бухають потвори,як навіжені !!!))))
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28.01.2021 14:12 Відповісти
Ці пани бухати з пластику не будуть.
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28.01.2021 14:25 Відповісти
Головне не форма ,а вміст !!!))))
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28.01.2021 14:31 Відповісти
ладно стаканчики для аналізів, а нафіга стільки бумаги в епоху діджіталізації?
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28.01.2021 14:24 Відповісти
А конверты для взяток из чего делать?!
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28.01.2021 15:21 Відповісти
Мали на увазі туалетний папір
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28.01.2021 15:01 Відповісти
Краще б кондомів накупила... А, Беня вже їх всіх купив... Рада в 2020 році купила 111 тис. пластикових стаканчиків і 41 тонну паперу - Цензор.НЕТ 6534
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28.01.2021 15:20 Відповісти
 
 