Рада в 2020 році купила 111 тис. пластикових стаканчиків і 41 тонну паперу. ІНФОГРАФІКА

Апарат Верховної Ради в 2020 році придбав 111 тис. одноразових паперових і пластикових стаканчиків на 38,50 тис. гривень, а також використав 41,4 тонни паперу на 2 270 000 гривень.

Про це руху "ЧЕСНО" повідомили у відповідь на запит в управлінні справами Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Зазвичай висота малого одноразового пластикового стаканчика - приблизно 97 мм, а паперового - приблизно 95 мм. Підйом одного пластикового стаканчика становить приблизно 0,4 см. Отже, висота "ковбаси" одноразових пластянок становить 444 метри. Висота всіх поставлених одна на одну пластянок сягатиме майже 10,55 км.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві знову високий рівень забруднення повітря: показники шкідливих речовин перевищують допустимі норми в 2-7 разів

Також Управління справами повідомило, що для забезпечення діяльності Верховної Ради в 2020 році використали 41,4 тонни паперу. На придбання паперу витратили 2,27 млн ​​гривень.

Також Апарат ВРУ на запит повідомляв, що у 2020 році було надруковано 23 примірники тексту бюджету на 2021 рік з метою опрацювання в комітетах. Крім того, у запиті повідомили, що затвердження бюджету належить до питань, які розглядаються за спеціальною процедурою.

Раніше стало відомо, що на засіданні Регламентного комітету 20 січня 2021 року відтермінували на один рік — до лютого 2022 року — повний перехід законодавчого органу на електронний документообіг (законопроєкт № 4586). Таке рішення підтримали всі дев’ять членів комітету, котрі долучилися до засідання. У сесійній залі нардепи віддали за законопроєкт 248 голосів "в цілому" вже 26 січня.