У Білорусі буде політична амністія, якщо хтось покаже мені засуджених за політичними мотивами, - Лукашенко
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, розповів, у якому випадку в країні можлива політична амністія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське держагентство "БЕЛТА".
"Сьогодні деякі стогнуть і плачуть: ось, амністія ... політична амністія тощо. Завтра буде політична амністія, якщо мені хто-небудь покаже хоч одну політичну статтю в нашому Кримінальному кодексі і що вони засуджені або ж затримані, заарештовані за політичними мотивами. Я їх негайно помилую", - сказав "президент", що захопив владу.
"Навіть їм, будучи в СІЗО, я їм усім сказав, коли вони мені ставили головне питання: "Коли нас відпустять?" Я їм усім виклав своє бачення: все, що вкрадено у народу, поверни. Тоді ми будемо з вами вести розмову, і я постараюся відповісти на ваше запитання, коли. Чекаю. Досі чекаю. Тому не треба тішити себе ілюзіями: політичні в'язні, амністія і так далі. Якщо людина не хоче сидіти у в’язниці за злочин економічний, фінансовий - кримінальний злочин - віддай останнє, якщо в тебе є. Ми показали все, що є. Ні - суд вирішить. Як вирішить суд, так і буде. Ось і вся політична або інша амністія", - сказав Лукашенко.
Будь ласка, зачекайте...
Лука, точно такой же, как и Зеля -- менять ненакого и некем.
И мусора везде лютуют и беспредельничают -- работа у них такая и состояние души...
Касательно народов и протестных движений -- Украина и Беларусь совсем разные.
В Беларуси с нуля возрождаются, а в Украине до нуля деградируют...
За политические протесты 15 суток дают.
А житуха в Беларуси, конечно мутная -- но это по сравнению с Германией, а не с Украиной.
Ты сам-то, был хоть где -- в Гулаге, в Беларуси, в Германии...?
...можешь мне не отвечать ... -- а то, знаю я -- шо у тебя яхта с роялем и свой аэродром на каком-нить аттоле...*)
рашка не агрессор и окупант .Просто в Крыму ихтамнет .А на Донбассе шахтиоры и доярки восстали против киевской ,,хунты" и их мериканских хазяев . (( Аты докажи что это не так
Наш Петро не коррупционер и сооснователь партии регионов . Он патриот и спаситель отечества . (( Аты докажи противное.Что он накрал? Все миллиарды заработаны честно !
Одна школа , один стиль . Стиль лжецов , мошенников и прохиндяев