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У Білорусі буде політична амністія, якщо хтось покаже мені засуджених за політичними мотивами, - Лукашенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Білорусі буде політична амністія, якщо хтось покаже мені засуджених за політичними мотивами, - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, розповів, у якому випадку в країні можлива політична амністія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське держагентство "БЕЛТА".

"Сьогодні деякі стогнуть і плачуть: ось, амністія ... політична амністія тощо. Завтра буде політична амністія, якщо мені хто-небудь покаже хоч одну політичну статтю в нашому Кримінальному кодексі і що вони засуджені або ж затримані, заарештовані за політичними мотивами. Я їх негайно помилую", - сказав "президент", що захопив владу.

"Навіть їм, будучи в СІЗО, я їм усім сказав, коли вони мені ставили головне питання: "Коли нас відпустять?" Я їм усім виклав своє бачення: все, що вкрадено у народу, поверни. Тоді ми будемо з вами вести розмову, і я постараюся відповісти на ваше запитання, коли. Чекаю. Досі чекаю. Тому не треба тішити себе ілюзіями: політичні в'язні, амністія і так далі. Якщо людина не хоче сидіти у в’язниці за злочин економічний, фінансовий - кримінальний злочин - віддай останнє, якщо в тебе є. Ми показали все, що є. Ні - суд вирішить. Як вирішить суд, так і буде. Ось і вся політична або інша амністія", - сказав Лукашенко.

Також читайте: У Білорусі учасника акцій протесту Борушка засудили до п'яти років в'язниці

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Саня, ты дурак ?!!
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28.01.2021 14:11
+3
еще один урод... такой высер и кремлевская плешивая крыса выдаст..
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28.01.2021 14:15
+2
А что он еще скажет, что вы ждете от насильника и убийцы? Можно сколько угодно искать мир в глазах у ступина, только это пустое занятие...
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28.01.2021 14:11
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вах вах... какой лицемер!
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28.01.2021 14:09 Відповісти
Саня, ты дурак ?!!
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28.01.2021 14:11 Відповісти
нет, он просто издевается
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28.01.2021 14:12 Відповісти
Он искренне верит, что Белорусы все ему простят, и опять за него проголосуют, 96.6%...
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28.01.2021 14:31 Відповісти
А что он еще скажет, что вы ждете от насильника и убийцы? Можно сколько угодно искать мир в глазах у ступина, только это пустое занятие...
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28.01.2021 14:11 Відповісти
лУКА посмотрит в зеркало и сам себя амнистирует при этом ничего не вернет из украденного у белорусского народа.
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28.01.2021 14:12 Відповісти
еще один урод... такой высер и кремлевская плешивая крыса выдаст..
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28.01.2021 14:15 Відповісти
Тезисы, однозначно древне Совковые -- не заржавели...

Лука, точно такой же, как и Зеля -- менять ненакого и некем.
И мусора везде лютуют и беспредельничают -- работа у них такая и состояние души...
Касательно народов и протестных движений -- Украина и Беларусь совсем разные.
В Беларуси с нуля возрождаются, а в Украине до нуля деградируют...
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28.01.2021 14:16 Відповісти
Тупь твоя безгранична, где вы, а где Украина, создали новый ГУЛАГ и радуются...
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28.01.2021 14:27 Відповісти
Какой Гулаг, Серый?
За политические протесты 15 суток дают.

А житуха в Беларуси, конечно мутная -- но это по сравнению с Германией, а не с Украиной.
Ты сам-то, был хоть где -- в Гулаге, в Беларуси, в Германии...?
...можешь мне не отвечать ... -- а то, знаю я -- шо у тебя яхта с роялем и свой аэродром на каком-нить аттоле...*)
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28.01.2021 14:37 Відповісти
Бывал проездом раньше часто, крайний раз в Гомеле два года назад, совок совком. Не знаешь, а чего это в "бедной" Украине минималка выше чем у вас в раше и белораше, вы ж баагаатыее?
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28.01.2021 20:35 Відповісти
У луки в беларусском совке НЕТ и никогда не было никаких политических гонений и политзаключенных ......(( Аты докажи обратное .
рашка не агрессор и окупант .Просто в Крыму ихтамнет .А на Донбассе шахтиоры и доярки восстали против киевской ,,хунты" и их мериканских хазяев . (( Аты докажи что это не так

Наш Петро не коррупционер и сооснователь партии регионов . Он патриот и спаситель отечества . (( Аты докажи противное.Что он накрал? Все миллиарды заработаны честно !
Одна школа , один стиль . Стиль лжецов , мошенников и прохиндяев
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28.01.2021 14:34 Відповісти
Это он про банкира, который отгрохал дворец не хуже чем у Путина.
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28.01.2021 15:40 Відповісти
 
 