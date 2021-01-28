Колона мітингувальників у Києві направляється до ст. метро "Берестейська". Рух транспорту проспектом Перемоги призупинено. ФОТО

Колона мітингувальників частково перекрила рух на проспекті Перемоги в Києві і прямує до станції метро "Берестейська".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Telegram.

"Колона учасників акції рухається проспектом Перемоги до ст. м. "Берестейська". Рух транспорту призупинено", - йдеться в повідомленні.



Фото: патрульна поліція

Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, в центрі Києва відбувається акція протестів малих підприємців, ФОПів проти фіскалізації.

Також читайте: Поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії взяли під посилену охорону центр Києва через заплановані акції

Фоторепортаж та відео можна переглянути за посиланням.