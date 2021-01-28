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Дітьми жінки, яку на мітингу в Петербурзі вдарив омонівець, зацікавилися: В армії служили?

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Дітьми жінки, яку на мітингу в Петербурзі вдарив омонівець, зацікавилися: В армії служили?

Адміністрація Лузького району Ленінградської області цікавиться, чи служили сини потерпілої на мітингу в Санкт-Петербурзі Маргарити Юдіної.

Про це виданню "Підйом" повідомив глава району Юрій Намлієв, передає Цензор.НЕТ.

"В органів опіки є питання щодо умов її [дочки Юдіної] проживання, - сказав Намлієв. - Чому вона не ходила до школи і зараз не вчиться".

"Немає підстав говорити про позбавлення прав. Йдеться про контрольні заходи, те саме відбувалося неодноразово зі старшими дітьми [Юдіної]", - сказав глава району.

Намлієв додав, що його особисто також цікавить, чи планують сини Юдіної, яким 20 і 25 років, пройти строкову службу в армії: "Сім'я виїжджала у ФРН, потім повернулися, при цьому сини не стали на облік у військкомат, тому і не служили в армії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штаби Навального готують великі мітинги по всій Росії у зв'язку з його арештом

Нагадаємо, Маргариту Юдіну, яка живе в Лузі, 23 січня 2021 року на акції на підтримку політика Олексія Навального в Петербурзі вдарив ногою в живіт співробітник поліції.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
в каком полку служили ? Детьми женщины, которую на митинге в Петербурге ударил омоновец, заинтересовались: В армии служили? - Цензор.НЕТ 3104
Детьми женщины, которую на митинге в Петербурге ударил омоновец, заинтересовались: В армии служили? - Цензор.НЕТ 5832
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28.01.2021 14:14
+11
Сейчас тебя научат пупкина любить. Как с больницы выйдешь, сразу начнешь видосики записывать как ты его любишь и как благодарна ОМОНовцам!
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28.01.2021 14:14
+10
Семья уезжала в ФРГ. Ну и зачем надо было возвращаться в проклятую рашку?
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28.01.2021 14:18
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Сейчас тебя научат пупкина любить. Как с больницы выйдешь, сразу начнешь видосики записывать как ты его любишь и как благодарна ОМОНовцам!
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28.01.2021 14:14 Відповісти
если бы он в придачу её дубинкой изнасиловал, то точно бы всю жизнь за ним бегала и прощения просила !
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28.01.2021 14:26 Відповісти
не понравилось в ФРГ...дома лучше оказалось.))
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28.01.2021 14:14 Відповісти
Долбоны нигде не нужны, разве что в росармии.
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28.01.2021 14:50 Відповісти
там потрібно працювати!
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28.01.2021 15:07 Відповісти
в каком полку служили ? Детьми женщины, которую на митинге в Петербурге ударил омоновец, заинтересовались: В армии служили? - Цензор.НЕТ 3104
Детьми женщины, которую на митинге в Петербурге ударил омоновец, заинтересовались: В армии служили? - Цензор.НЕТ 5832
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28.01.2021 14:14 Відповісти
Детьми женщины, которую на митинге в Петербурге ударил омоновец, заинтересовались: В армии служили? - Цензор.НЕТ 4826
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28.01.2021 14:15 Відповісти
Мальчик мал, но быстро учится. Не показывайте это зеле.
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28.01.2021 14:16 Відповісти
пфф, всех митингующих надо прогнать по налогам, сверке доходов - расходов, службе и всему чему можно у государства много законных рычагов воздействия на граждан
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28.01.2021 15:55 Відповісти
А-то! И "научный консультант" рядом, за поребриком, и свежими идеями просто фонтанирует!
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28.01.2021 16:07 Відповісти
Семья уезжала в ФРГ. Ну и зачем надо было возвращаться в проклятую рашку?
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28.01.2021 14:18 Відповісти
Хороший вопрос Вы задаете.
Можно сказать, ключевой вопрос.
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28.01.2021 14:27 Відповісти
Нну... допускаю, что те кто в Европе реально нужен - те уже там. А те кто не нужен...
Это урок нам. Надо строить свое. Без оглядки на похвалу Европы.
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28.01.2021 14:29 Відповісти
Не витримали "конкуренції" з "хахлами" - унітази мить не вміють...
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28.01.2021 14:30 Відповісти
Може в них русскаязичная чєлюсть і мову не вивчили?
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28.01.2021 15:10 Відповісти
Ностальгия Сэр. И очень спина зачесалась по крепкой руке и дубинке гастоящего советского *правохранительного* органа. Ато в гейропе одни геи и либерасты даже почухать нормально не могут. Дітьми жінки, яку на мітингу в Петербурзі вдарив омонівець, зацікавилися: В армії служили? - Цензор.НЕТ 628
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28.01.2021 15:22 Відповісти
это все, что нужно знать о среднестатистическом рассиянине и заодно о тех, кто леху-бутерброда поддерживает
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28.01.2021 14:20 Відповісти


тётя Роза



Это не только путинский дворец в плесени, в плесени вся путинская Россия!
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28.01.2021 14:21 Відповісти
Правильно... начнем с того, что не...р майданить. И вообще, чего это ванька царю-батюшке не послужил мяском в Сирии или ЦАР. Не порядок... Видимо придется опричнику еще раз с ноги в...бать крепостную.
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28.01.2021 14:23 Відповісти
срочники в рф автомат то видят раза три за год, это просто кмб перед контрактом
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28.01.2021 15:57 Відповісти
не захотели слухить в рейхсвере значит будут служить в мордовском тумене чувашеского министерства нападения.
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28.01.2021 14:24 Відповісти
"не захотели слухить в рейхсвере"
А, кстати, да.
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28.01.2021 14:28 Відповісти
Ну це вже дно
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28.01.2021 14:29 Відповісти
Хм... Так она же еще с больницы заявила, Шо ей ёлочка уже нравиЦА и Шо к заШШитникам родины претензий нет, и ужо цвЯты от заШШитников приняла и всем уже дАвольная Детьми женщины, которую на митинге в Петербурге ударил омоновец, заинтересовались: В армии служили? - Цензор.НЕТ 3082
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28.01.2021 14:29 Відповісти
если дети не служили в армии - значит, маманю можно пи...ть сапогами?...
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28.01.2021 14:30 Відповісти
Если бы служили, сами бы мамку отбуцкали. Без вопросов.
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28.01.2021 14:38 Відповісти
Сегодня слушаешь ты джаз, а завтра Родину продашь.
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28.01.2021 19:31 Відповісти
классика па рашного жанра. как гаваривали тамошние диды - попала как кура в ощип!
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28.01.2021 14:31 Відповісти
в стойло ватник служи в якутиии там и повесишься))
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28.01.2021 14:35 Відповісти
Їде кацап на возику, коника поганяє... Тут, з-за повороту вилітає "Джип". Бабах!!! Возик у друзки, кінь у судорогах б"ється, кацапа в канаву відкинуло. Вилазять "братки" з машини. Один другому каже:
- Смотри, коню ноги переломало! Пристрели, чтоб не мучился!...
Бабах!... Пістолет в руці, підходить до кацапа:
- Дед, как себя чувствуешь? Всё в порядке?
- Ой, ребята всё нормально, здоровье - лучше, чем до аварии...
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28.01.2021 14:37 Відповісти
Я бы заодно спросил Чей Крым ?
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28.01.2021 14:38 Відповісти
Воно,звісно,треба було б поспівчувати цій побитій жінці. Але я не буду цього робити...
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28.01.2021 14:38 Відповісти
Родственники на оккупированной территории были???))
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28.01.2021 14:39 Відповісти
сыновьям юдиной: я дам вам парабеллум!
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28.01.2021 14:50 Відповісти
А если бы сапог был НАТОвский, говна забрызгали бы весь московский вокзал?!
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28.01.2021 15:05 Відповісти
Вообще-то правильно. Надо тех сыновей показательно расстрелять. А то как-то несправедливо получается.
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28.01.2021 16:08 Відповісти
Гражданина Беларуси, которого ОМОНовец изнасиловал дубинкой, приговорили к 5-и годам тюрьмы.
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28.01.2021 16:31 Відповісти
Принуждение к любви.
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28.01.2021 17:17 Відповісти
Дітьми жінки, яку на мітингу в Петербурзі вдарив омонівець, зацікавилися: В армії служили? - Цензор.НЕТ 2420
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28.01.2021 18:09 Відповісти
 
 