Дітьми жінки, яку на мітингу в Петербурзі вдарив омонівець, зацікавилися: В армії служили?
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Адміністрація Лузького району Ленінградської області цікавиться, чи служили сини потерпілої на мітингу в Санкт-Петербурзі Маргарити Юдіної.
Про це виданню "Підйом" повідомив глава району Юрій Намлієв, передає Цензор.НЕТ.
"В органів опіки є питання щодо умов її [дочки Юдіної] проживання, - сказав Намлієв. - Чому вона не ходила до школи і зараз не вчиться".
"Немає підстав говорити про позбавлення прав. Йдеться про контрольні заходи, те саме відбувалося неодноразово зі старшими дітьми [Юдіної]", - сказав глава району.
Намлієв додав, що його особисто також цікавить, чи планують сини Юдіної, яким 20 і 25 років, пройти строкову службу в армії: "Сім'я виїжджала у ФРН, потім повернулися, при цьому сини не стали на облік у військкомат, тому і не служили в армії".
Нагадаємо, Маргариту Юдіну, яка живе в Лузі, 23 січня 2021 року на акції на підтримку політика Олексія Навального в Петербурзі вдарив ногою в живіт співробітник поліції.
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Можно сказать, ключевой вопрос.
Это урок нам. Надо строить свое. Без оглядки на похвалу Европы.
тётя Роза
Это не только путинский дворец в плесени, в плесени вся путинская Россия!
А, кстати, да.
- Смотри, коню ноги переломало! Пристрели, чтоб не мучился!...
Бабах!... Пістолет в руці, підходить до кацапа:
- Дед, как себя чувствуешь? Всё в порядке?
- Ой, ребята всё нормально, здоровье - лучше, чем до аварии...