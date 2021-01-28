Дітьми жінки, яку на мітингу в Петербурзі вдарив омонівець, зацікавилися: В армії служили?

Адміністрація Лузького району Ленінградської області цікавиться, чи служили сини потерпілої на мітингу в Санкт-Петербурзі Маргарити Юдіної.

Про це виданню "Підйом" повідомив глава району Юрій Намлієв, передає Цензор.НЕТ.

"В органів опіки є питання щодо умов її [дочки Юдіної] проживання, - сказав Намлієв. - Чому вона не ходила до школи і зараз не вчиться".

"Немає підстав говорити про позбавлення прав. Йдеться про контрольні заходи, те саме відбувалося неодноразово зі старшими дітьми [Юдіної]", - сказав глава району.

Намлієв додав, що його особисто також цікавить, чи планують сини Юдіної, яким 20 і 25 років, пройти строкову службу в армії: "Сім'я виїжджала у ФРН, потім повернулися, при цьому сини не стали на облік у військкомат, тому і не служили в армії".

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Нагадаємо, Маргариту Юдіну, яка живе в Лузі, 23 січня 2021 року на акції на підтримку політика Олексія Навального в Петербурзі вдарив ногою в живіт співробітник поліції.