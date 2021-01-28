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Новини Політика України
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Велика Британія (3645) Зеленський (17376) безвізовий режим (994) Офіс Президента (1743)

Зеленський продовжив безвізовий режим для громадян Великої Британії до 30 січня 2022 року, - указ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський продовжив безвізовий режим для громадян Великої Британії до 30 січня 2022 року, - указ

Президент Володимир Зеленський підписав указ №28/2021, яким продовжено безвізовий режим в'їзду в Україну і транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії до 30 січня 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Скористатися безвізовим режимом зможуть іноземні громадяни, якщо строк їхнього перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Відповідні зміни внесено до Указу Президента від 29 січня 2020 року № 28 "Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії". Згідно з цим документом, безвізовий режим було запроваджено з 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року з метою розвитку та практичної реалізації принципів партнерства між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Промисловий безвіз із Євросоюзом потрібно підписати в найближчі два роки, - Зеленський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
островитяне благодарно прорыдались...
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28.01.2021 14:28
+4
В одностороннем порядке,сколько Вовка не подлизывай Джонсону и с выздоровлениям от ковид писал в твиттере на английском даже шоб наверняка заметил,а он не соизволил тебя с днем рожденья поздравить даже
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28.01.2021 14:28
+3
О, давай сюди агліцького штаму, та побільше, побільше Зеленский продлил безвизовый режим для граждан Великобритании до 30 января 2022, - указ - Цензор.НЕТ 4199
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28.01.2021 14:31
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островитяне благодарно прорыдались...
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28.01.2021 14:28 Відповісти
Вова ты профан! ......Более идиотского решения и трудно было себе представить .В дипломатии есть такое положение как взаимность .Это как в личной жизни .То же самое . Если ее нет , так ее НЕ должно быть обоюдно .НО тебе этого Вова не понять .
Это как если бы ты Вова сделал предложение девушке которая тебе нравится , принес ей цветы , все такое , говоришь ей мол будь моей женой , а она в благодарность подарила тебе свои несвежие трусы и даже старую фоточку со своим автографом ...на добрую память....
И пошла жить к твоему лучшему другу одногрупнику .
Ведь вроде она же НЕ послала тебя ? Ведь нет ? Вы же остались друзьями и есть небольшая НО надежда на сближение .....в будущем .
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28.01.2021 15:00 Відповісти
В одностороннем порядке,сколько Вовка не подлизывай Джонсону и с выздоровлениям от ковид писал в твиттере на английском даже шоб наверняка заметил,а он не соизволил тебя с днем рожденья поздравить даже
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28.01.2021 14:28 Відповісти
О, давай сюди агліцького штаму, та побільше, побільше Зеленский продлил безвизовый режим для граждан Великобритании до 30 января 2022, - указ - Цензор.НЕТ 4199
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28.01.2021 14:31 Відповісти
Хочет титул лорда получить Зеленский продлил безвизовый режим для граждан Великобритании до 30 января 2022, - указ - Цензор.НЕТ 5946 сэр Шмаркля Зе Гундос
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28.01.2021 14:34 Відповісти
а что там с безвизом для украинцев в Британии ???
скорей всего НИЧЕГО
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28.01.2021 14:36 Відповісти
кто тебе в Британии даст безвиз для украинцев,окстись )
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28.01.2021 14:41 Відповісти
Так и есть.То есть НИЧЕГО .
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28.01.2021 15:02 Відповісти
ну и зачем нам-то это нужно? логичнее зеркально ввести визы
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28.01.2021 14:38 Відповісти
Янелох піариться де тільки може, а рейтинг всеодно падає.
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28.01.2021 14:42 Відповісти


tZE inform
@tZEinform
·1 чПервой европейской страной удивленно заявивше "А король то голый" о Зеленском стала ... Франция ... Le Mond
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/26/en-ukraine-le-desenchantement-mine-la-presidence-zelensky_6067584_3210.html?fbclid=IwAR1VnAFgjrNL67-VpLBOIjbfuVCGLbatRLc2BIrexmFyJ4sd0daUm7Z6b54
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28.01.2021 14:52 Відповісти
Все от Англии наоборот закрываются а этот опять пиарится как во время начала пандемии
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28.01.2021 14:57 Відповісти
 
 