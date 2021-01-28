Зеленський продовжив безвізовий режим для громадян Великої Британії до 30 січня 2022 року, - указ
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Президент Володимир Зеленський підписав указ №28/2021, яким продовжено безвізовий режим в'їзду в Україну і транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії до 30 січня 2022 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Скористатися безвізовим режимом зможуть іноземні громадяни, якщо строк їхнього перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів.
Відповідні зміни внесено до Указу Президента від 29 січня 2020 року № 28 "Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії". Згідно з цим документом, безвізовий режим було запроваджено з 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року з метою розвитку та практичної реалізації принципів партнерства між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.
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Это как если бы ты Вова сделал предложение девушке которая тебе нравится , принес ей цветы , все такое , говоришь ей мол будь моей женой , а она в благодарность подарила тебе свои несвежие трусы и даже старую фоточку со своим автографом ...на добрую память....
И пошла жить к твоему лучшему другу одногрупнику .
Ведь вроде она же НЕ послала тебя ? Ведь нет ? Вы же остались друзьями и есть небольшая НО надежда на сближение .....в будущем .
скорей всего НИЧЕГО
tZE inform
@tZEinform
·1 чПервой европейской страной удивленно заявивше "А король то голый" о Зеленском стала ... Франция ... Le Mond
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/26/en-ukraine-le-desenchantement-mine-la-presidence-zelensky_6067584_3210.html?fbclid=IwAR1VnAFgjrNL67-VpLBOIjbfuVCGLbatRLc2BIrexmFyJ4sd0daUm7Z6b54