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Понад 57% українців не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту, - опитування

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Понад 57% українців не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту, - опитування

Понад 57% українців не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) із 4 по 8 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані КМІСу.

За даними досліджень, частка тих, хто стверджує, що не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту, протягом 2019-2020 рр. змінилася із 49% в 2019 р. на 57% у 2020 р.

Так, у грудні 2020 року в акціях протесту готові брати участь 38% дорослих жителів України. Зазначається, що порівняно із попередніми роками рівень готовності до участі в акціях соціального протесту відчутно знизився (на 10 відсоткових пунктів порівняно з 2019 р.).

Згідно з опитуванням, більшість українців не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту (57,1%), але готові вдатися до таких форм соціального протесту, як участь у виборчій кампанії (15,8%), збір підписів під колективними відозвами (12,7%), санкціоновані мітинги і демонстрації (10%).

Водночас готовність населення взяти участь у санкціонованих мітингах і демонстраціях коливається з 11% у 2018 до 10% у 2020 році, а у несанкціонованих мітингах і демонстраціях зменшилася з 4% у 2018 до 2% у 2019, натомість у 2020 становить 3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 51% українців підтримує введення січневого локдауну, 55% вважають, що це не зменшить рівень захворюваності, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Понад 57% українців не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту, - опитування 01

Зазначається, що найнижчий рівень готовності до участі в акціях протесту спостерігається в південному регіоні (62,6% не готові до протестів), найвищий - у центральному (52,2% не готові до протестів). У західному і східному регіонах ситуація майже не відрізняється (не готові до протестів 57,3% і 59,3% відповідно).

Згідно з дослідженням, більш як половина опитаних жінок не готові брати участь у протестах (61,4%), серед чоловіків таких менше (51,9%). Також спостерігається, що рівень готовності до протестів у міського населення вищий, ніж у сільського (39,3% проти 36,3%.)

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. У ході опитування проведено 2001 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1.1) не перевищує 2.4% для показників, близьких до 50%, 2.1% для показників, близьких до 25%, 1.5% - для показників, близьких до 10%, 1.1% - для показників, близьких до 5%.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
Столько и не нужно, всегда хватит процентов 10 - 15...
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28.01.2021 14:28
+20
Свыше 57% украинцев не готовы участвовать в каких-либо акциях массового протеста, - опрос - Цензор.НЕТ 7485
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28.01.2021 14:32
+14
Странно, как минимум должны быть готовы 73% протестовать. Я бы сильно расстроился если бы меня так позорно кинули....
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28.01.2021 14:27
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В 2004 верили, в 2014 ещё раз поверили, но всё оказалось напрасно --:

"Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи." - Томас Карлейль, 1795-1881, британский писатель, историк и философ ,.. шотландец
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28.01.2021 15:09 Відповісти
Проблема не в готовності тої чи іншої кількості людей вийти на акції. Вони завжди виникають по мірі необхідності. Статистика говорить про те що, наразі немає жодної ідеї, яку готові підтримати широкі маси.
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28.01.2021 15:12 Відповісти
Freedom!!! До речі мрія Уолласа як ніколи близька. Шотландія буде незалежною!
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28.01.2021 15:23 Відповісти
А они хоть когда нибудь были к чему-то готовы? Ну, кроме пожрать, поспать, поср...ть?
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28.01.2021 15:09 Відповісти
Якщо проаналізувати всі попередні Майдани то, вони збиралися виключно коаліційними силами. Жодна політсила і раніше не мала достатньої кількості активних прихильників для самостійної дії. Тож, поки серед основних політсил немає консенсусу не буде його і в масах.
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28.01.2021 15:09 Відповісти
.. та эти 57% и раньше не готовы были отходить дальше кухни от голубого очка с "Г+Г".. это нормально, вообще-то думал - будет больше.. где-то 73%
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28.01.2021 15:21 Відповісти
В конце заголовка надо добавить " Бесплатно "
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28.01.2021 15:27 Відповісти
что не готовы участвовать в любых акциях массового протеста в течение 2019-2020 гг. изменилась с 49% в 2019р. на 57% в 2020г.Источник: https://censor.net/ru/n3244644

Времена массовых протестов не актуальны, ковид рулит. Интересно что бы ответили в опросе на предмет Партизанской войны, если не хотят на массовые протесты. А то, бабушки с молотками и сковородками выйдут и Слуг подрехтуют, где поймают, им то терять уже нечего, ограбили по полной. По 40лет стажа, построили всё, что 30лет деребанят, а тут пришли вообще беспринципные Слуги, и корень государства выкорчёвывают. А сковородкой проще по зажиревшим ряхам попадать.
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28.01.2021 15:34 Відповісти
Ніяких реально масових протестів як у 2013 році,вже навряд чи буде.
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28.01.2021 15:55 Відповісти
Ще рано. Потрібен тріггер. "Чорний лебідь".
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28.01.2021 16:01 Відповісти
Как-то попалась в руки совдеповская книжка "Криминальная психология" и я даже начал её читать. Так вот, если пропустить первый раздел, в котором обосновывалось, что бандюганы такие мудаки потому, что не изучают материалы съездов КПСС и пленумов ЦК, то дальше в общем-то всё было весьма познавательно и убедлительно. Единственное, что я точно запомнил, так это то, что правоохранительная система способна поддерживать правопорядок и государственную управляемость, если законопослушные граждане составят не менее 95% населения, соответственно, совершающих активные противоправные действия правонарушителей - не более 5%. Так речь же шла не об одновременных, а о разрозненных правонарушениях! Если предположить, что в стране 30 миллионов населения, то 5% - это 1,5 миллиона. А если на Майдане соберётся более 100 тысяч протестующих и они прибегнут к решительным активным действиям по захвату административных зданий государственных учреждений, то их уже никто не остановит. Социальный запрос на это дело имеет место быть, но надо, чтобы кто-то это дело профинансировал и возглавил.
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28.01.2021 16:05 Відповісти
Достатньо активних і тренованих 20 000 аби поліції вже важко було розігнати мирним шляхом. Ну, там треба знати, як протистояти тактиці бройлерів.
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28.01.2021 16:24 Відповісти
По телевизору видел или боевой опыт?
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28.01.2021 16:26 Відповісти
Ментівська методичка. Ти ж кажеш що, мене там не бачив, отже звідки мені знати.
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28.01.2021 16:56 Відповісти
Тебе? Только из телевизора.

Поэтому давай о вкусе устриц будут говорить те, кто их пробовал.

А ты, любознательный телезритель, иди нах..й.
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28.01.2021 17:05 Відповісти
Ну, як тут вже всім відомо, ви вірите в особисту ексклюзивну поінформованість.
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29.01.2021 08:39 Відповісти
Для того, щоб серед протестувальників з'явилися "активні і треновані" у достатній кількості, і потрібен той, хто це діло профінансує і очолить.
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28.01.2021 17:05 Відповісти
А давайте, дорогие интернет-борцы, о Майданах и протестах будут говорить те, кто на них был, а не подставки под флажки и боты БЮТ и ОПЗЖ.
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28.01.2021 16:26 Відповісти
"Готовы ли Вы кушать какую-либо еду?"
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28.01.2021 16:28 Відповісти
большинство украинцев не готовы участвовать в любых акциях массового протеста (57,1%)

Ключевое слово ЛЮБЫХ
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28.01.2021 16:37 Відповісти
Если платят, то почему не поучаствовать в каком-нить антимайдане, пикетировании НБУ, борьбе с свинарчуками, хождении за тарифами? Понад 57% українців не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту, - опитування - Цензор.НЕТ 2290 Это ж не под дубинки на Майдане лезть бесплатно.

- На что Вы готовы за деньги?
- За деньги я готов на все!!!
"Человек с бульвара Капуцинов"
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28.01.2021 16:42 Відповісти
Ссут зеленые, опросы проводят Понад 57% українців не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту, - опитування - Цензор.НЕТ 1074 А тем временем, в Киеве акции чуть ли не каждый день! так что очень может быть, что ваши данные, это просто брехня! Понад 57% українців не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту, - опитування - Цензор.НЕТ 1074
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28.01.2021 16:34 Відповісти
Весной-летом 2013 оппозиционные силы проводили митинги против Януковича и ПР. Они жаловались, что Украина зацементирована, народ - в спячке, даже во Львове пришло мало людей. Соцопросы тоже показывали совсем малую готовность населения к протестам.
Тогда никто не мог представить, что всего через несколько месяцев миллионы выйдут на протесты и Украина взорвется революцией.
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28.01.2021 16:45 Відповісти
они специально это пишут, вон сегодня Киев парализовало, ходят ФОПы завтра Юля своих студентов выведет, а послезавтра Нет капитуляции какая-то и всё, у Авакова людей не хватит
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28.01.2021 18:27 Відповісти
Такий опрос це наочний приклад маніпуляції. В акціях протесту приймають участь пасіонарії, яких в суспільстві не більше 10%, а решта роблять, "як всі".
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28.01.2021 19:24 Відповісти
Это не украинцы,а зеленые человечки,тогда-да.
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28.01.2021 20:32 Відповісти
Для Революции достаточно 3-5% процентов активных)))
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29.01.2021 01:21 Відповісти
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