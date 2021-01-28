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позов (368) Нефьодов (212) Окружний адмінсуд Києва (377) Державна митна служба (158)

ОАСК відмовив Нефьодову в задоволенні позову про поновлення його на посаді голови Держмитниці

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ОАСК відмовив Нефьодову в задоволенні позову про поновлення його на посаді голови Держмитниці

Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув по суті справу за позовом Максима Нефьодова про поновлення його на посаді Голови Державної митної служби України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що розгляд справи тривав із травня 2020 року.

Так, рішенням суду від 28 січня 2021 р. позивачеві - Максиму Нефьодову, було відмовлено в задоволенні позовних вимог.

Підставою для ухвалення такого рішення стало встановлення судом дотримання Кабінетом Міністрів України процедури під час звільнення позивача з посади.

Нагадаємо, позивач просив визнати протиправним та скасувати Розпорядження Кабінету Міністрів України, датоване 24 квітня 2020 р. "Про звільнення Нефьодова Максима Євгеновича з посади Голови Державної митної служби України" та просив поновити його на цій посаді. Також позивач просив ОАСК стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу, з урахуванням розміру його середньоденної (годинної) заробітної плати.

Також читайте: Нефьодов про карантин вихідного дня: Замість закупівель кисню, компенсації зарплати хворим і податкових канікул - ці безглузді кроки

Автор: Наталя Джума
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ЗЕ-кормушка не резиновая!!!!
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28.01.2021 14:32 Відповісти
Слышал, все то ворье, что ЗЕля с помпой выгонял, восстановилось, получает деньги исправно, и компенсацию отсудили...
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28.01.2021 14:33 Відповісти
нетрадиционное охренело....
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28.01.2021 14:34 Відповісти
а что *прозоро*уже не в состоянии прокормить молодое бородатое чмо?
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28.01.2021 14:37 Відповісти
Хіпстер так гордо пішов з посади, пресконференцію давав, а тепер хвоста притягнув, через суд відновлюється, їсти мабуть хочеться.
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28.01.2021 14:43 Відповісти
пользованный зеленый гандон в руки брать брезгуют...

логично.
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28.01.2021 14:44 Відповісти
Отмените суды и Портянка со своимы подручными (тройка) пусть судит. Будем экономить на з/п суддям.
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28.01.2021 16:39 Відповісти
ОАСК ОАСК закон как дышло, куда повернул туда и вышло. Совершенно очевидно, что судьи ОАСК берут взятки, неужели только НАБУ до этого есть дело? у нас что, кроме НАБУ с коррупцией никто не борется?
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28.01.2021 18:29 Відповісти
Они восстанавливают воров,зрадникiв и остальной непотрiб!
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28.01.2021 20:38 Відповісти
 
 