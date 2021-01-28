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Новини Політика України
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ПАРЄ (806) Росія (47115) Єлизавета Ясько (79)

"Слуга народу" про рішення ПАРЄ: "Є певний страх, що якщо ми втратимо Росію тут, то не буде взагалі жодного діалогу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Народна депутатка "Слуги народу" Єлизавета Ясько розповіла деталі, як російську делегацію не позбавили права участі в ПАРЄ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"На жаль, це доволі передбачувано. Можу сказати, що настрої тут такі, що емоційно багато європейців розуміють, що Росія нічого не виконує і треба з цим щось робити. Але стратегії щодо Росії немає, а є певний страх, що якщо ми втратимо Росію тут, то не буде взагалі ніякого діалогу. У Європи немає стратегії щодо Росії, тому тут роль української делегації дуже важлива. Нам треба думати, як вибудовувати нашу коаліцію ширше, і це має стосуватися не лише питань, пов’язаних з Росією", – заявила нардепка.

Водночас, наголосила вона, німецька і французька делегації критично висловлюються щодо Росії, наприклад, у питанні отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

"Якщо проаналізувати доповіді, які робили німці та французи, які як правило виступають за повернення Росії для продовження діалогу, можна побачити досить емоційний градус щодо таких питань, як отруєння Навального, бо це просто вже повне свавілля. У дискусії звучало те, що нам потрібні правила. Якщо Росія не виконує ніяких правил, то встановлюймо хоча б якісь обмеження, дедлайни. Бо немає ніяких санкцій – Росія відчуває, що вона може і гроші не платити, і продовжувати робити те, що вона хоче. Я думаю, це сильно дратує багатьох, але просто немає стратегічного рішення на високому європейському рівні", - зазначила Ясько.

Нагадаємо, сьогодні ПАРЄ ухвалила резолюцію про підтвердження повноважень російської делегації, не запроваджуючи проти неї жодних обмежень.

Також читайте: "Ця ПАРЄ давно зламалася, нову так і не принесли", - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Ой ржу не могу.......
Иди со своими страхами к психиатру!
А ШО? Есть вообще какой то ДИАЛОГ?
Вот 7 лет его не было..... а вот тут бац и появился?
ИДИОТЫ!
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28.01.2021 14:41
+6
Террорашку в ПАСЕ вернули после того, когда 73% выбрали ЗеДегенерата? Что по этому поводу вещает "слуга народа" Ясько?
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28.01.2021 14:42
+5
Ну да, отруєння Навального, "это просто уже полный беспредел". А вбивство більше 10 тисяч українців, то до лампочки.
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28.01.2021 14:42
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Ой ржу не могу.......
Иди со своими страхами к психиатру!
А ШО? Есть вообще какой то ДИАЛОГ?
Вот 7 лет его не было..... а вот тут бац и появился?
ИДИОТЫ!
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28.01.2021 14:41 Відповісти
Потрібно офіційно визнати росію в ЄС країною міжнародним терористом і припинити з росією всі види співпраці і закрити з росією кордони для країн ЄС. росіяни мають отримувати візи для в'їзду і доказувати що вони не терористи і не мають відношення до російських терористичних організацій - армії, поліції, росгвардії, ФСБ, митниці, податкової, суду, адміністрації президента та інших правоохороних та владних структур. Всі правоохоронці та представники виконавчої влади в росії мають бути автоматично оголошені терористами і їм має бути автоматично бути заборонений в'їзд в країни ЄС. Саме таку стратегію має запропонувати Україна для ПАРЕ.
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28.01.2021 14:54 Відповісти
Вы потеряли не все, но к этому уверенно идете.
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28.01.2021 14:41 Відповісти
Ну да, отруєння Навального, "это просто уже полный беспредел". А вбивство більше 10 тисяч українців, то до лампочки.
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28.01.2021 14:42 Відповісти
Террорашку в ПАСЕ вернули после того, когда 73% выбрали ЗеДегенерата? Что по этому поводу вещает "слуга народа" Ясько?
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28.01.2021 14:42 Відповісти
какая связь?
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28.01.2021 15:08 Відповісти
Давайте потеряем . Может это будет лучше ?
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28.01.2021 14:42 Відповісти
Здесь некорректный заголовок! Боятся потерять рашку для диалога евротолерасты, а Ясько этим возмущена!
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28.01.2021 15:11 Відповісти
если удасца потерять парашу, то ситуация в мире всё больше и больше будет стабилизироваться.
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28.01.2021 14:42 Відповісти
Какой может быть диалог с обезьянами кидающимися во всех какашками "Слуга народа" о решении ПАСЕ: "Есть определенный страх, что если мы потеряем Россию здесь, то не будет вообще никакого диалога" - Цензор.НЕТ 7554
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28.01.2021 14:43 Відповісти
А кому вообще с ними диалог нужен? С ними уже давно не о чем разговаривать.
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28.01.2021 14:43 Відповісти
но евротолерасты почему-то так не считают... ***** видать и там прикормил уродов или они полные деграданты!
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28.01.2021 15:14 Відповісти
если у орды нет симметричного страха - то этот диалог ни о чем
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28.01.2021 14:43 Відповісти
тупий малорос... ніякого діалогу не було і не буде лошара ти, точніше, як бубнить твій гундосний вождь, янелох(
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28.01.2021 14:43 Відповісти
"Диалог" с терро-страной? Серьёзно??? "Слуга народа" о решении ПАСЕ: "Есть определенный страх, что если мы потеряем Россию здесь, то не будет вообще никакого диалога" - Цензор.НЕТ 1656
Есть "страх" потерять денежные поступления за поддержку таких "решений"! И вам- ПОЗОР за то, что вы об этом молчите и с этим миритесь!
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28.01.2021 14:45 Відповісти
Поки США не визнають РФ державою - спонсором тероризму, доти стара Європа буде водити хороводи навколо відмороженої Московії
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28.01.2021 14:49 Відповісти
Террористы захватили заложников и начинают по одному убивать угрожая при этом расстрелять всех если им не дадут еще заложников, взамен убитых и тут выходит Ясько и обьявляет - "Если террористов вышвырнуть прочь то вообще не будет никакого диалога" )))
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28.01.2021 14:54 Відповісти
*Слуга народа* = слуга расеи.
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28.01.2021 14:54 Відповісти
То демонстративно вийдіть з цієї богодільні. Голосно стукнувши дверима.
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28.01.2021 14:54 Відповісти
а в чем заключается диалог сейчас - что парашка все блокирует и перекручивает...
с ними не говорить их по наглой морде тряпкой нужно
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28.01.2021 14:55 Відповісти
На мацковском улусе приняли ЗАКОН о том ,что международные законы им до лампочки и плевать они хотели на всех сытых буржуа. ЕВРОпейские болтуны заняты поиском компромисса : как сохранить лицо борцов за все хорошее и шкурные интересы. А на ордынские подачки живет много депутатов.....
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28.01.2021 14:57 Відповісти
Ага. В ПАСЕ любят поговорить с террористами и маньяками? А зачем тогда было Гитлера, Чаушеску, Усаму-Бен-Ладена и Каддафи убивать? Продолжали бы лучше с ними говорить. Так же как на Игил зачем было нападать? Они просто хотят пагаварить
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28.01.2021 14:57 Відповісти
Да,якщо росеї не буде то довго при владі ви напевно не втримаєтесь.
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28.01.2021 15:13 Відповісти
А зачем вам диалог с заведомо бесполезным содержанием? Какой смысл в диалоге? Чтобы был просто диалог?
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28.01.2021 15:22 Відповісти
Європейці жахаються ізоляції ********** бо ассоціюють ***** з Асадом. Ізоляція може призвести до натовпів біженців, а хто такі "кацапські біженці" вони вже знають... А 100 років назад встановили б якусь "лінію мажіно" і розстрілювали б як скажених собак... Європейську цивілізацію спаплюжила імпотентна толерастія французів і розйобана "холокостом" гідність німців...
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28.01.2021 15:23 Відповісти
поедь на фронт и там там такой у тебя "диалог" будет. устанешь ...
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28.01.2021 16:09 Відповісти
Все дело в деньгах. рюсся плотит приличные взносы в ПАСЕ, десятки миллионов евро. А там любят шиковать.На эту тему раньше уже был разговор.
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28.01.2021 16:37 Відповісти
Есть страх потерять наРФию! "Слуга народу" про рішення ПАРЄ: "Є певний страх, що якщо ми втратимо Росію тут, то не буде взагалі жодного діалогу" - Цензор.НЕТ 5146
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28.01.2021 18:01 Відповісти
Какой к черту диалог? Путин их крутит на средном пальце. Давить его и давить. Когда/если его серьезно припечет, Россия сама "найдется" (имеется в виду "мы потеряем Россию"). А до этого разговаривать и пытаться не стоит. С таким же успехом можете уговаривать КОВИД 19.
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28.01.2021 20:51 Відповісти
 
 