УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13476 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 607 9
апеляція (441) зтмк (15) Антикорупційний суд (1100)

Апеляція ВАКС залишила чинним виправдувальний вирок ексдиректору ЗТМК Сиваку, обвинуваченому в розтраті 0,5 млрд грн

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Апеляція ВАКС залишила чинним виправдувальний вирок ексдиректору ЗТМК Сиваку, обвинуваченому в розтраті 0,5 млрд грн

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін виправдувальний вирок Заводського районного суду Запоріжжя щодо колишнього директора Запорізького титано-магнієвого комбінату Володимира Сивака, який керував підприємством в інтересах олігарха Дмитра Фірташа і завдав йому збитків у розмірі 0,5 млрд гривень.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

Рішення ухвалили головуюча суддя Інна Калугіна, судді Даниїла Чорненька і Олександр Семенников.

"Чесно кажучи, ми дуже занепокоєні таким рішенням. Суд щонайменше міг відправити справу на новий розгляд у першій інстанції, але вже Антикорсуду. Натомість судді просто залишили чинним "оправдос", який запорізькі судді ухвалили із кричущими порушеннями", - зазначили в ЦПК.

Нагадаємо, директора ЗТМК Сивака звинувачували в розтраті 492 мільйонів гривень держпідприємства, виділених компанією олігарха Дмитра Фірташа на модернізацію ЗТМК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільший український титановий завод може опинитися під контролем РФ, - розслідування

Апеляція ВАКС залишила чинним виправдувальний вирок ексдиректору ЗТМК Сиваку, обвинуваченому в розтраті 0,5 млрд грн 01

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗТМК ще працює? Странна, аднака.
показати весь коментар
28.01.2021 14:45 Відповісти
Судді мають нести кримінальну відповідальність за неправосудні вироки. Мають сидіти довічно з конфіскацією всього майна, або краще виключна міра покарання.
показати весь коментар
28.01.2021 14:47 Відповісти
Так ему еще и Героя надо дать. Борец с олигархами.
показати весь коментар
28.01.2021 14:46 Відповісти
Ці "судді" вже добивають Україну! Апелляция ВАКС оставила в силе оправдательный приговор экс-директору ЗТМК Сиваку, обвиняемому в растрате 0,5 млрд грн - Цензор.НЕТ 2579
показати весь коментар
28.01.2021 14:52 Відповісти
Так я не поняв, ХВірташу наньос убиток чи заводові? Якщо ХВірташу то прєдствіть к наградє, а ящо заводу то в буцугарню...
показати весь коментар
28.01.2021 14:55 Відповісти
Йому - це підприємству. Просто тут кострубато написано.
показати весь коментар
28.01.2021 15:14 Відповісти
Значить в буцугарню Апеляція ВАКС залишила чинним виправдувальний вирок ексдиректору ЗТМК Сиваку, обвинуваченому в розтраті 0,5 млрд грн - Цензор.НЕТ 8209
показати весь коментар
28.01.2021 15:15 Відповісти
Судова влада в Україні є головним внутрішнім ворогом країни.
показати весь коментар
28.01.2021 15:10 Відповісти
Папа-Кучма таким чином побудував в Україні клептократично-олігархічний устрій (в якому СБУ, міліція-поліція, прокурори та судді стали гарантією його непохитності). На жаль, без революції (тобто без силового варіанту і без допомоги США, Канади , В.Британії на першому етапі становлення Нової Держави) - об"єктивно вже не обійдемось...
показати весь коментар
28.01.2021 15:26 Відповісти
 
 