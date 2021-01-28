УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13045 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
48 435 341
День Незалежності (607) Зеленський (17376) деокупація (926) Кримська платформа (314)

Зеленський: "Дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року і до мого приходу до влади"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський:

Кримська платформа стане майданчиком, що згуртує міжнародних партнерів, які підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив під час наради з підготовки до святкування 30-ї річниці незалежності України.

Під час наради було детально обговорено план проведення урочистостей з нагоди 30-ї річниці незалежності України та запуск "Кримської платформи".

Зеленський зазначив, що досі не було жодного майданчика для визначення шляхів повернення окупованого Криму.

"Ми не здамо наших територій. Ця страшна помилка сталася не за нас, але нам її виправляти. Це дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року й до мого приходу до влади. "Кримська платформа" стане майданчиком, який згуртує наших міжнародних партнерів, котрі підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах. Це для мене не порожні слова. За ними стоять чіткі дії", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, "Кримська платформа" - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, а також досягнення деокупації Криму та повернення його Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина візьме участь у саміті Кримської платформи, - МЗС

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+149
"Очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1737
показати весь коментар
28.01.2021 14:46
+101
Зеленский: "Очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти" - Цензор.НЕТ 4577
показати весь коментар
28.01.2021 14:54
+96
"Очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1600
показати весь коментар
28.01.2021 14:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Главнокомандующий при котором впервые за всю войну на Донбассе было отдано больше территорий, чем деоккупировано - теперь заявляет, что «до него никто и не думал об освобождении Крыма».

Валерий Прозапас отмечает, то, что Зеленский бессовестный, было понятно задолго до президентства, но так нагло обнулять пятилетние усилия дипломатии и всего украинского государства по созданию международной коалиции и организации санкционного давления на оккупанта за захват Крыма, может только действительно неадекватный человек.

Ветеран АТО пишет, пройдет еще немного времени, и Владимир Зеленский заявит, что это под его командованием было освобождено две трети оккупированных городов и поселков, хотя в то время этот уклонист в Москве ногами дрыгал и кино делал для русскоговорящих жителей бывших стран СССР. «Что касается Крыма, то «усилия» Зеленского точно ограничатся разве что очередным «смотрением в глаза» или созданием «штаба простых решений» - как он «войну заканчивает» мы все видим», - написал Валерий Прозапас.
показати весь коментар
29.01.2021 01:07 Відповісти
Зеленський: "Дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року і до мого приходу до влади" - Цензор.НЕТ 4668
показати весь коментар
29.01.2021 01:09 Відповісти
****** наш призедент
показати весь коментар
29.01.2021 01:09 Відповісти
Этот кретин уже совсем докурился...или донюхался...или уже докололся!?
Тварь подх.йловская ты, урод, .лять!
показати весь коментар
29.01.2021 01:17 Відповісти
Вернуть Крым силой мысли - это не каждому дано. Маг из Хогвардса какой-то.
показати весь коментар
29.01.2021 01:23 Відповісти
комплекс Наполеона Зеленський: "Дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року і до мого приходу до влади" - Цензор.НЕТ 5690
показати весь коментар
29.01.2021 01:24 Відповісти
Да, когда же это криворагульное чмо от передоза загнется?!
показати весь коментар
29.01.2021 05:17 Відповісти
На повестке дня колхозного собрания два вопроса: Строительство сарая и строительство коммунизма. Ввиду отсутствия досок сразу перешли ко второму вопросу.
показати весь коментар
29.01.2021 05:28 Відповісти
..эта страшная ошибка .. и вырок всем нам . что тебя ничтожество -- подстилку козломойского выбрали в президенты --- хоть бы раз **** сказал кто пошел необьявленной войной на УКРАИНУ --- хоть бы раз назвал ***** агрессором ---- ты не глава государства --- ты просто зеленое чмо в кресле президента --- что бы осталось от УКРАИНЫ если бы ты тварь был президентом в 14 году --- сколько там твоя зеленая блевотина настрогала дел против ПОРОХА --- строгай побольше --- народ прозреет может до досрочных выборов
показати весь коментар
29.01.2021 05:47 Відповісти
Ну шо ви так серьезно до импровизаций Кловуна относитесь? Мы же в цирке. Ржите по приколу и все.
показати весь коментар
29.01.2021 07:18 Відповісти
Очень неправильно, что никто не думал(членограй)... Прiсь ейбочки, хотел ограничиться только этим, мол, тиць, та й розвиднiлось, но есть одно "НО", нужно более обширно... Через пару месяцев будет 2 года как зебуин у власти. И вот тока ща отелився, бо уклонист(этому еще будет сделана правовая оценка)... Та разве насчет Крыма, багато еще о чем зебики и не подозревают, я не говорю , что думают... СЛИВ засчитан, да это уже не поможет. Сматывай -те удочки, Вова, пока не поздно, хотя уже все, спекся голубок.
показати весь коментар
29.01.2021 07:30 Відповісти
Зато теперь ясно, почему членограй не отреагировал на повестки) Думал как же ж Крым освобождать будет)))
показати весь коментар
29.01.2021 13:30 Відповісти
Зеленський: "Дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року і до мого приходу до влади" - Цензор.НЕТ 4729
Нічого собі тля знахабніла ...
показати весь коментар
29.01.2021 07:27 Відповісти
вы маете на увазi, шо отримав на горiхи от бахини. То ж то рядом лежать , и мечтать, как бы о фа-но зачленограить.
показати весь коментар
29.01.2021 07:35 Відповісти
Він хворий. Та на додаток розумово неповноцінний. Суцільний жах!
показати весь коментар
29.01.2021 07:35 Відповісти
Смiх - смiхом, але ж бо е дiагноз. Ви тiльки но погляньте як вiн розмовляе, очi витрiщае з кожною фразою , ще й , наче б то маятник, робе всим тiлом нахили вперед, як бiля стiни плачу... А в 42 рочки глупостями , по-плагiатськи, бо сцена вiд фрiкi браткiв, ялозити по фортепiано, хiбо то не дiагноз.
показати весь коментар
29.01.2021 07:44 Відповісти
Вася готовится к игре на фортепиано... Зеленський: "Дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року і до мого приходу до влади" - Цензор.НЕТ 8243
показати весь коментар
29.01.2021 07:54 Відповісти
Скоро, ну совсем скоро, пыня склеит ласты... Много прихлебаев улетят под панфары... Так что, думай-те, Вова.
показати весь коментар
29.01.2021 07:38 Відповісти
Скорей бы! И одного пыни мало будет, у нас они целыми блоками кучкуются.
показати весь коментар
29.01.2021 07:50 Відповісти
Циничный подонок. Наркоман за свою каденцию сдал земель больше, чем вернул
показати весь коментар
29.01.2021 07:42 Відповісти
А що він повернув?
показати весь коментар
29.01.2021 09:09 Відповісти
До развода войск было пару небольших продвижений в сторону противника. В заслуги бубочки не входит, но это было уже при его каденции.
показати весь коментар
29.01.2021 13:43 Відповісти
Зе еще и тормоз? На второй год презеденства вспомнил что ничего не говорил об оккупации украинского Крыма!
На каком году до него дойдет что россия не "та сторона", а фашист вероломно напавшая на наш дом без объявления войны, планомерно убивающая украинцев на украинской земле, подрывающая основы нашегт государства как внутри так и на мировой арене!
показати весь коментар
29.01.2021 07:48 Відповісти
Вовчик, полудурок, конечно же тебе было некогда, ты с 2014 года перед рашистами и малоросами по сцене с голой жо..пой скакал! Зеленський: "Дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року і до мого приходу до влади" - Цензор.НЕТ 2847
показати весь коментар
29.01.2021 07:56 Відповісти
малоПИД,,,роское, менино, нарко-Ничтожество у которого война с "другой стороной", ПИД,,,рашенские наемники-обДроченцы и все окружение агенты кремля начиная с ермака и т.д "думает" как вернуть Крым))) реальный неадекват у тебя главная цель как дать армии Фекалистана воду, что бы рашка не забрала "бизнес и офшоры и при этом остаться в кресле....
показати весь коментар
29.01.2021 08:18 Відповісти
Лучше-бы молчал этот зебанутый приписдент. Каждый его высер или видосик любого человека убедит, что бубочка - неизлечимый идиот, и кукарекает только то, что прикажет ему Дерьмак или Беня.
показати весь коментар
29.01.2021 08:22 Відповісти
Вова ты дебил?
показати весь коментар
29.01.2021 08:34 Відповісти
Нашли шо спросить у шлепера-2... здесь же ответ - априори, бо с рождения...
показати весь коментар
29.01.2021 08:46 Відповісти
бубочка был бы людиною, то и на дурачка бы лобы любо-дорого посмотреть , как в данном случаеЗеленський: "Дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року і до мого приходу до влади" - Цензор.НЕТ 8947 - Mr Bean on the Town! | Full Episodes | Classic Mr Bean
показати весь коментар
29.01.2021 08:55 Відповісти
Боанопартий снова нюхнул.
показати весь коментар
29.01.2021 10:36 Відповісти
Человек не просто играет роль презедента , не просто плохо играет эту роль, а такое ощущение , что это не его хреновые актерские способности, это так ему пишут сценарий , это именно так было задумано гибридненько разрушать страну. Шнобель буратино просто вылазит изо всех дыр и прорех его невыполненных обещаний, нарочито наполеоновских поведенческих картинок - а рулят и ведут его к камерам с идиотскими речами и обещалками совсем другие .
показати весь коментар
29.01.2021 12:16 Відповісти
Ну если реакцию власти Украины на мировые события озвучивает МИША ПОДОЛЯК ...
показати весь коментар
29.01.2021 12:19 Відповісти
Зеленський: "Дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року і до мого приходу до влади" - Цензор.НЕТ 1138 А как по другому, если у нарида в голове колбаса по 2.20
показати весь коментар
29.01.2021 12:46 Відповісти
Поменяли ему смотрящего от повисшего на ухо служаку Бени Андрюху на откровенно ПРорашистского служаку широкого спектра олигархов Ермака.
показати весь коментар
29.01.2021 12:27 Відповісти
"Зеленский: "Очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти"
А может лучше не "моего прихода к власти" а "моего избрания" ???
показати весь коментар
29.01.2021 13:03 Відповісти
О чем клоун говорит? Он донбас уже освободил...
показати весь коментар
29.01.2021 13:17 Відповісти
"Головнокомандувач", за якого вперше за всю війну на Донбасі було віддано більше території, ніж деокуповано - тепер заявляє, що "до нього ніхто не думав про звільнення Криму".

Те, що воно безсовісне, було зрозуміло задовго до президенства, але так нахабно обнуляти п'ятирічні зусилля дипломатії та всієї української держави зі створення міжнародної коаліції і організації санкційного тиску на окупанта за захоплення Криму, може тільки дійсно неадекватна людина.

Ще трохи, і Зеленський заявить, що це під його командуванням було звільнено 2/3 окупованих міст та селищ в 2014, хоча в той час цей уклоніст на Москві ногами дригав.

Щодо Криму, то його "зусилля" точно обмежаться хіба що черговим "смотрєнієм в глаза" або створенням "штабу простих рішень" - як він "війну закінчує" ми всі бачимо.

Задовбав. Тє.
Валерій Прозапас, ветеран АТО
показати весь коментар
29.01.2021 15:28 Відповісти
Ниче не понял.... ну создаст условно Зеленский какуюто площадку для обсуждения и?... ну будут там выражать обеспокоенность условно говоря, заявлять о том что Крым это Украина и другие правильные вещи, и?... ну так есть нормадский формат = таже говорильня как оказалось, и?... или этот опус только ради падающих рейтингов? ибо от говорильни толку мало, нужны санкции, много санкций, "юольше и полезней".
Какой толк в этой площадке я не понимаю пока и еще меньше понимаю зачем в этой говорильне к примеру участвовать Макрону, Меркель, Джонсону или Байдену. Что бы что? Озабоченность Макрон и из Версаля обьявлять может к примеру
пока чистой воды популизм
показати весь коментар
29.01.2021 16:18 Відповісти
Зеленский, как всегда косит под придурка, надеясь, что такие же придурки как он будут и дальше радостно подпрыгивать и подскакивать на радостях, что страной руководит ОН - "величайший из величайших" ... АФЕРИСТОВ. Истерическая реакция на последний результат рейтингового опроса заставляет его кукловодов впадать в форменный кретинизм и от того становится еще смешнее но и трагичнее, потому что волею 73% этот урод президент страны. И таки до сих пор находится значительная часть откровенных недоумков, которая с радостью отдает предпочтение этому БАЛАГАННОМУ ФИГЛЯРУ, единственное достоинство которого - безумная жадность. Из-за БАБЛА этот клоун ВООБЩЕ ПОТЕРЯЛ ЧУВСТВО САМОСОХРАНЕНИЯ.
показати весь коментар
04.02.2021 08:52 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 