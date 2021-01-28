Зеленський: "Дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року і до мого приходу до влади"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кримська платформа стане майданчиком, що згуртує міжнародних партнерів, які підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив під час наради з підготовки до святкування 30-ї річниці незалежності України.
Під час наради було детально обговорено план проведення урочистостей з нагоди 30-ї річниці незалежності України та запуск "Кримської платформи".
Зеленський зазначив, що досі не було жодного майданчика для визначення шляхів повернення окупованого Криму.
"Ми не здамо наших територій. Ця страшна помилка сталася не за нас, але нам її виправляти. Це дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року й до мого приходу до влади. "Кримська платформа" стане майданчиком, який згуртує наших міжнародних партнерів, котрі підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах. Це для мене не порожні слова. За ними стоять чіткі дії", – наголосив Зеленський.
Нагадаємо, "Кримська платформа" - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, а також досягнення деокупації Криму та повернення його Україні.
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Валерий Прозапас отмечает, то, что Зеленский бессовестный, было понятно задолго до президентства, но так нагло обнулять пятилетние усилия дипломатии и всего украинского государства по созданию международной коалиции и организации санкционного давления на оккупанта за захват Крыма, может только действительно неадекватный человек.
Ветеран АТО пишет, пройдет еще немного времени, и Владимир Зеленский заявит, что это под его командованием было освобождено две трети оккупированных городов и поселков, хотя в то время этот уклонист в Москве ногами дрыгал и кино делал для русскоговорящих жителей бывших стран СССР. «Что касается Крыма, то «усилия» Зеленского точно ограничатся разве что очередным «смотрением в глаза» или созданием «штаба простых решений» - как он «войну заканчивает» мы все видим», - написал Валерий Прозапас.
Тварь подх.йловская ты, урод, .лять!
Нічого собі тля знахабніла ...
На каком году до него дойдет что россия не "та сторона", а фашист вероломно напавшая на наш дом без объявления войны, планомерно убивающая украинцев на украинской земле, подрывающая основы нашегт государства как внутри так и на мировой арене!
А может лучше не "моего прихода к власти" а "моего избрания" ???
Те, що воно безсовісне, було зрозуміло задовго до президенства, але так нахабно обнуляти п'ятирічні зусилля дипломатії та всієї української держави зі створення міжнародної коаліції і організації санкційного тиску на окупанта за захоплення Криму, може тільки дійсно неадекватна людина.
Ще трохи, і Зеленський заявить, що це під його командуванням було звільнено 2/3 окупованих міст та селищ в 2014, хоча в той час цей уклоніст на Москві ногами дригав.
Щодо Криму, то його "зусилля" точно обмежаться хіба що черговим "смотрєнієм в глаза" або створенням "штабу простих рішень" - як він "війну закінчує" ми всі бачимо.
Задовбав. Тє.
Валерій Прозапас, ветеран АТО
Какой толк в этой площадке я не понимаю пока и еще меньше понимаю зачем в этой говорильне к примеру участвовать Макрону, Меркель, Джонсону или Байдену. Что бы что? Озабоченность Макрон и из Версаля обьявлять может к примеру
пока чистой воды популизм