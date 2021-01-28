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дороги (1505) негода (689) затори (88) снігопад (397) ДСНС (4457)

Снігопади в Україні: 100 вантажівок застрягли в чотирикілометровому заторі в Одеській області, ще 50 - у двокілометровому

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Снігопади в Україні: 100 вантажівок застрягли в чотирикілометровому заторі в Одеській області, ще 50 - у двокілометровому

В Одеській області на автодорозі М-05 Київ-Одеса через ускладнення погодних умов утворився затор із приблизно ста вантажівок. Дорожники задіяли снігоприбиральну техніку.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, на трасі міжнародного значення біля села Петровірівка Ширяївського району через перемети та ожеледиці утворився затор з великогабаритних транспортних засобів протяжністю майже 4 км. Для її ліквідації та розчищення дороги було залучено 8 одиниць техніки Служби автомобільних доріг.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Одеській і Миколаївській областях для розчищення снігу заборонили або обмежили рух транспорту. ВIДЕО

"Поблизу с. Маяки Біляївського району на автодорозі М-15 Одеса – Рені (на відстані приблизно 15 км від м. Одеса) через перемети та ожеледицю утворився затор з великогабаритних транспортних засобів (до 50 од., майже 2 км) )", - додали у відомстві.

Зазначається, що рух на автодорозі перекрили підрозділи Національної поліції.

Через негоду у 8 населених пунктах в Одеському, Білгород-Дністровському та Березівському районах Одеської області відсутні проїзди.

Обмеження руху існують на автодорогах в Одеській і Миколаївській областях.

Автор: Наталя Джума
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Странная зима . В Днепре +5.5 . Иногда небо писает дождем .
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28.01.2021 15:03 Відповісти
Ну тепер нехай стоять. Вже четвертий день про це йде мова по всіх радіо та теле каналам. Попереджали ж... Нехай курять бамбук якшо такі умні... Снегопады в Украине: 100 грузовиков застряли в четырехкилометровой пробке в Одесской области, еще 50 - в двухкилометровой - Цензор.НЕТ 5060
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28.01.2021 15:06 Відповісти
ясно одно - никто из перевозчиков не захотел переобуваться на зимнюю резину в целях экономии...в Скандинавии такой трак со двора не выехал бы из-за диких штрафов.
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28.01.2021 15:14 Відповісти
Мало того, что на летней, так еще и на лысой, как правило) Они ездят, пока корд наружу не вылезет и колесо не порвет. Вечно вся трасса в ошметках грузовой резины
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28.01.2021 15:21 Відповісти
а ты вообще в курсе милейший, сколько стоит колесо на фуру у нас и на пример в польше? у нас почему то раза в три дороже, как и авто бу.
а почему так? да потому, что государство обдирает всех и вся. таможня берёт добро, менты берут добро, сбу берёт, судьи берут и прочие чинуши. а за всё платит кто?
и получается, что где взять деньги на новую резину, если концы с концами еле сходяся? расценки на перевозки у нас ведь не такие как в европе, тем более покупая резину в три дорога.
но в такой снегопад постоять на фуре - это нормальное дело. никакая зимняя резина не поможет. тут разве что цепи могут чуть спасти ситуацию , но тоже не всегда.
так что не надо гнать волну. это новости. на то они и новости, чтобы таких как ты хомячков заставить сглотнуть, прерваться от жевания.
те дядьки знают куда едут. там квартира на колёсах. постоять пару дней - это не тебе в жигулях сопли морозить в поле.
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28.01.2021 16:34 Відповісти
Ну, так пусть в Польше покупают, если у нас якобы в 3 раза дороже. Про концы с концами - мягко говоря, преувеличение, у меня есть знакомые дальнобои. В любом случае, это не оправдывает эксплуатацию фактически неисправного транспортного средства и потенциальное причинение вреда жизни и здоровью других участников ПДД.
По поводу постоять - пусть стоят, всяко лучше, чем лежать на боку)
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01.02.2021 23:01 Відповісти
дак и покупают те, кто туда ездит. но это далеко не все из дальнобоев.
по поводу концов с концами - возможно что есть разные дальнобои. но большинство не в состоянии покупать новые колёса как время придёт.
это простая математика. европейцы покупают только новые грузовики. у них ставка за один километр 1 эвро. им не выгодно иметь старое авто и ремонтировать его. это простой - потеря денег.
у нас старые корчи на лысой резине. почему? почему не покупают новые грузовики? а потому что с нашими ставками за километр ты будешь отбивать вложенные деньги 30 лет. и только потом ты начнёшь работать на себя. в стерднем за месяц накатывают 10 тыщ км. за год 120тыщ, за 30ть лет мильёна 600 тыщ км. мотор умрёт 2 раза за это время))
так что ненадо тут ля ля. надо наводить порядок в стране. тогда и будет порядок и в грузоперевозках и везде.
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02.02.2021 15:55 Відповісти
Логично. если у ста грузовиков пробка в четыре километра, то у пятидесяти грузовиков ну никак не может быть больше двух километров.
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28.01.2021 15:20 Відповісти
Грузовики виноваты, что поехали в обычный снег, получается. Снігопади в Україні: 100 вантажівок застрягли в чотирикілометровому заторі в Одеській області, ще 50 - у двокілометровому - Цензор.НЕТ 4032
Во всем мире такое происходит, или только на трассе Киев-Одесса?
Новость из года в год одинаковая, а люди разные.
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28.01.2021 17:53 Відповісти
 
 