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Захист Навального звернеться до Європейського суду з прав людини через арешт опозиціонера, - адвокати

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Захист Навального звернеться до Європейського суду з прав людини через арешт опозиціонера, - адвокати

Захист російського опозиціонера Олексія Навального продовжить домагатися його звільнення.

Про це повідомив його адвокат Вадим Кобзєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Підемо і в касацію, і ЄСПЛ, всюди підемо", - сказав він, відповідаючи на відповідне запитання агентства.

У четвер Мособлсуд визнав законним взяття Навального під варту до 15 лютого.

Сам Навальний заявив, що не здивований цим рішенням. "Мені ще до суду все було зрозуміло", - сказав він, відповідаючи на запитання судді, чи зрозуміло йому рішення апеляційної інстанції.

За словами адвокатки Ольги Михайлової, "особливих сподівань на звільнення Навального ніхто не мав". При цьому адвокатка сподівається, що Європейський суд стане на їхній бік, оскільки вважає, що стосовно її підзахисного було порушено цілу низку статей Європейської Конвенції із захисту прав людини та основних свобод, зокрема право на свободу і на справедливий судовий розгляд.

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Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спроби отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Автор: Наталя Джума
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защита навального будет играть защиту каро-канн?
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28.01.2021 15:04 Відповісти
Какой смысл теребить их "обеспокоенность" ?
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28.01.2021 15:04 Відповісти
Ага. ПАСЕ уже сказало что нужно дать ***** 30 дней на ваше перевоспитание и что с ****** будет только вести диалог а не наказывать. Так что пишите письма хоть в ООН.
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28.01.2021 15:11 Відповісти
Навальный сделал ошибку, что вернулся в эрефию.
Они его не отпустят...
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28.01.2021 15:16 Відповісти
Пускай направляет в суды,там свои черти рлиссю не изгонят санцкий не было максимум глубокая озабоченность,раз ПАСЕ какаяразница с демократией в Мордоре и он является полнопоавным членом,после всего
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28.01.2021 15:50 Відповісти
 
 