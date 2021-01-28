Єрмак про призначення Татарова: Влаштував його професіоналізм, Портнов тут ні до чого

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував низку призначень у держорганах і свою участь у їхній кадровій політиці.

Про це він розповів в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

Єрмак зазначив, що "професійні кадри є основою будь-якої держави" та визнав, що справді бере участь у співбесідах з потенційними кандидатами на високі державні посади. Однак зазначив, що якщо в ОП він має вплив, то Кабміну може лише висловити свої рекомендації.

"Ніде правди діти, що я 24 години на добу (особливо все, що стосується кадрової політики в Офісі) зустрічаюся, шукаю, дивлюся. Якщо в ОП я впливаю, то в уряді - це просто моя думка", - заявив Єрмак.

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Він спростував твердження про те, що відповідає за кадрову політику в багатьох державних органах, крім ОП. "Не зовсім погоджуся з вашою позицією. На сьогодні думку Офісу під час визначення кадрової політики можуть запитати. Але насправді Офіс Президента не впливає на кадрову політику. Це було б неправильно", - зазначив глава ОП.

Андрій Єрмак також прокоментував призначення свого скандального заступника Олега Татарова, який продовжує працювати на Банковій.

"У мене є кадровий департамент, який підбирає людей, періодично дає кандидатури, проводить співбесіди. На той момент, коли ми відкривали вакансію, було запропоновано кілька кандидатур, проведено співбесіду і професійний рівень цієї людини [Татарова] нас влаштував. Це стало підставою для ухвалення рішення", - пояснив Єрмак, додавши, що в у випадку Татарова "це точно не була рекомендація Андрія Портнова".