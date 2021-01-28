Єрмак про призначення Татарова: Влаштував його професіоналізм, Портнов тут ні до чого
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував низку призначень у держорганах і свою участь у їхній кадровій політиці.
Про це він розповів в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.
Єрмак зазначив, що "професійні кадри є основою будь-якої держави" та визнав, що справді бере участь у співбесідах з потенційними кандидатами на високі державні посади. Однак зазначив, що якщо в ОП він має вплив, то Кабміну може лише висловити свої рекомендації.
"Ніде правди діти, що я 24 години на добу (особливо все, що стосується кадрової політики в Офісі) зустрічаюся, шукаю, дивлюся. Якщо в ОП я впливаю, то в уряді - це просто моя думка", - заявив Єрмак.
Він спростував твердження про те, що відповідає за кадрову політику в багатьох державних органах, крім ОП. "Не зовсім погоджуся з вашою позицією. На сьогодні думку Офісу під час визначення кадрової політики можуть запитати. Але насправді Офіс Президента не впливає на кадрову політику. Це було б неправильно", - зазначив глава ОП.
Андрій Єрмак також прокоментував призначення свого скандального заступника Олега Татарова, який продовжує працювати на Банковій.
"У мене є кадровий департамент, який підбирає людей, періодично дає кандидатури, проводить співбесіди. На той момент, коли ми відкривали вакансію, було запропоновано кілька кандидатур, проведено співбесіду і професійний рівень цієї людини [Татарова] нас влаштував. Це стало підставою для ухвалення рішення", - пояснив Єрмак, додавши, що в у випадку Татарова "це точно не була рекомендація Андрія Портнова".
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"ЕРМАКИ БРАЗЕРС"
епт !!!!
Я рад за зебилов- лучших эта биомасса не заслуживает.
Разве слуги нас хоть раз обманывали?
Тим більше, там кілька тачок були по довіреності перепродані, але позбавили прав тих, хто їх продав, причому деякі з цих людей у момент мітингу були або не в Києві, або навіть не в Україні!
От такий-от професіанал-ригіанал!
схемщик-дерибанщик - цінний кадр..
Теж влаштував його професіоналізм ?
І скажете, що фуйло тут ні до чого ?
Я= А