УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12425 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
7 235 54
Єрмак Андрій (1226) Офіс Президента (1743) Татаров Олег (357)

Єрмак про призначення Татарова: Влаштував його професіоналізм, Портнов тут ні до чого

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Єрмак про призначення Татарова: Влаштував його професіоналізм, Портнов тут ні до чого

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував низку призначень у держорганах і свою участь у їхній кадровій політиці.

Про це він розповів в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

Єрмак зазначив, що "професійні кадри є основою будь-якої держави" та визнав, що справді бере участь у співбесідах з потенційними кандидатами на високі державні посади. Однак зазначив, що якщо в ОП він має вплив, то Кабміну може лише висловити свої рекомендації.

"Ніде правди діти, що я 24 години на добу (особливо все, що стосується кадрової політики в Офісі) зустрічаюся, шукаю, дивлюся. Якщо в ОП я впливаю, то в уряді - це просто моя думка", - заявив Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оточення Татарова захоплює імперію Микитася під прикриттям ОП, - Bihus.info. ВIДЕО

Він спростував твердження про те, що відповідає за кадрову політику в багатьох державних органах, крім ОП. "Не зовсім погоджуся з вашою позицією. На сьогодні думку Офісу під час визначення кадрової політики можуть запитати. Але насправді Офіс Президента не впливає на кадрову політику. Це було б неправильно", - зазначив глава ОП.

Андрій Єрмак також прокоментував призначення свого скандального заступника Олега Татарова, який продовжує працювати на Банковій.

"У мене є кадровий департамент, який підбирає людей, періодично дає кандидатури, проводить співбесіди. На той момент, коли ми відкривали вакансію, було запропоновано кілька кандидатур, проведено співбесіду і професійний рівень цієї людини [Татарова] нас влаштував. Це стало підставою для ухвалення рішення", - пояснив Єрмак, додавши, що в у випадку Татарова "це точно не була рекомендація Андрія Портнова".

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
Он такой же профессионал, как и Ермак.И главное в той же отрасли.
показати весь коментар
28.01.2021 15:07
+23
Портнов, Татаров, Ермак -- три сапога пара.
показати весь коментар
28.01.2021 15:09
+22
Мусорской решала - это профессионал?! Жванию ещё возьмите советником Ермак о назначении Татарова: Устроил его профессионализм, Портнов тут ни при чем - Цензор.НЕТ 3980
показати весь коментар
28.01.2021 15:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Єрмак обвалив рейтинг Зеленського такими кримінальними "фахівцями" від минулої влади. Чим скорше Зеленський позбудеться Єрмаків-Татарових та інших "ефективних" нікчем, тим на довший час збереже свій маленький рейтинг.
показати весь коментар
28.01.2021 15:17 Відповісти
буде краще, якщо він позбудеться самого себе
показати весь коментар
28.01.2021 15:21 Відповісти
Умные к ЗЕбанутым не идут, это будет клеймо на всю жизнь. Поэтому подбирают всякий непотриб, которые забашлял Дерьмаку-младшему.
показати весь коментар
28.01.2021 15:26 Відповісти
Розумні патріоти підуть працювати в будь який уряд і навіть йшли працювати до януковича, бо від непрофесіоналів у владі страждає вся Україна. Тільки сам Зеленський має пропонувати, а не завгоспи і сам Зеленський має брати на себе зобов'язання по проведенню реформ а не їх фальсифікації.
показати весь коментар
28.01.2021 15:29 Відповісти
Он такой же профессионал, как и Ермак.И главное в той же отрасли.
показати весь коментар
28.01.2021 15:07 Відповісти
компания "охотников за головами" (и бабками)

"ЕРМАКИ БРАЗЕРС" Ермак о назначении Татарова: Устроил его профессионализм, Портнов тут ни при чем - Цензор.НЕТ 6364

епт !!!!
показати весь коментар
28.01.2021 15:11 Відповісти
"это точно не была рекомендация Андрея Портнова" . А она таки была ?
показати весь коментар
28.01.2021 15:07 Відповісти
Дядюшка Фрейд....
показати весь коментар
28.01.2021 15:08 Відповісти
То есть бекграунд кандидатов Ермак не проверяет? Или специально таких ищет?
показати весь коментар
28.01.2021 15:08 Відповісти
Портнов, Татаров, Ермак -- три сапога пара.
показати весь коментар
28.01.2021 15:09 Відповісти
Мусорской решала - это профессионал?! Жванию ещё возьмите советником Ермак о назначении Татарова: Устроил его профессионализм, Портнов тут ни при чем - Цензор.НЕТ 3980
показати весь коментар
28.01.2021 15:09 Відповісти
Саака уже год как реформы нагора выдает в своем оффиссе за народные немалые деньги Ермак о назначении Татарова: Устроил его профессионализм, Портнов тут ни при чем - Цензор.НЕТ 5501
показати весь коментар
28.01.2021 15:13 Відповісти
а кстати...шото этот реформатор тихо бздит ! не хило пригрелся !
показати весь коментар
28.01.2021 15:18 Відповісти
тоже с подачи Ермака
показати весь коментар
28.01.2021 15:18 Відповісти
Два кремлевских урода, большие спыцыалисты и супер прохфессионалы по продаже Родины и мегаворовству бюджета.
Я рад за зебилов- лучших эта биомасса не заслуживает.
показати весь коментар
28.01.2021 15:10 Відповісти
ларечный решала увидел уровень в его глазах)
показати весь коментар
28.01.2021 15:11 Відповісти
"прохвесианалы","проффэссора" - при владе "молодые регионалы", а песни все старые.
показати весь коментар
28.01.2021 15:12 Відповісти
Тут он искренен ! Поговорил и понял: кандидат из правильных пацанов ..Такой и нужен.
показати весь коментар
28.01.2021 15:12 Відповісти
Ну, мы конечно ж верим! Ермак о назначении Татарова: Устроил его профессионализм, Портнов тут ни при чем - Цензор.НЕТ 3411
Разве слуги нас хоть раз обманывали?
показати весь коментар
28.01.2021 15:13 Відповісти
прикладів в історії безліч, і Україна на жаль не виняток, навіть навпаки у нас це традиція, виродок на високій посаді ментально оточує себе ще більшими виродками. і ніколи для країни користі в цьому не було. а тут відверта, цинічна, можливо непоправна шкода.
показати весь коментар
28.01.2021 15:13 Відповісти
Проффессор в отжатии и дерибане предприятия,проще говоря , рейдерском захвате.
показати весь коментар
28.01.2021 15:13 Відповісти
у всех троих трудовые на лубянке Ермак о назначении Татарова: Устроил его профессионализм, Портнов тут ни при чем - Цензор.НЕТ 3184
показати весь коментар
28.01.2021 15:14 Відповісти
государству с такими профи , и врагов не надо
показати весь коментар
28.01.2021 15:16 Відповісти
да просто внучка фокина его брату ермака порекомендовала, как некоего проффесионала ))
показати весь коментар
28.01.2021 15:16 Відповісти
с точки зрения невигласа Ермака кто-то угодно выглядит "прохвесионалом"
показати весь коментар
28.01.2021 15:18 Відповісти
ну да ну да... погибший братец ермак-мл. - тоже кадровик знатный... сбрехать не даст!
показати весь коментар
28.01.2021 15:19 Відповісти
берём тебя (Татарова) на работу как профессионала , поэтому с тебя в два раза дороже Ермак о назначении Татарова: Устроил его профессионализм, Портнов тут ни при чем - Цензор.НЕТ 8275
показати весь коментар
28.01.2021 15:20 Відповісти
"ПроФФесионалізм" у розгоні Майдану і переслідуванні патріотів, мабуть.
показати весь коментар
28.01.2021 15:20 Відповісти
"Професіоналізм" Татарова полягає в тому, що він шив справи автомайданівцям - про позбавлення їх водійських прав за мітинг у Межигір'ї? Чи як? Так тут професіоналізму немає, справи незаконні, бо там немає порушень, за які можна права забрати!
Тим більше, там кілька тачок були по довіреності перепродані, але позбавили прав тих, хто їх продав, причому деякі з цих людей у момент мітингу були або не в Києві, або навіть не в Україні!

От такий-от професіанал-ригіанал!
показати весь коментар
28.01.2021 15:21 Відповісти
ты не . банулся часом Юрко дописувач? шо трудно в программе киррилицу найти если тебя так рвёт? и кто сейчас твой бред на латинице читать будет?
показати весь коментар
28.01.2021 16:57 Відповісти
У ***** ,все козыри на руках в Украине.
показати весь коментар
28.01.2021 15:25 Відповісти
це якесь дно..
схемщик-дерибанщик - цінний кадр..
показати весь коментар
28.01.2021 15:29 Відповісти
Я портнов яким боком у вас підпрацьовує ?
Теж влаштував його професіоналізм ?
І скажете, що фуйло тут ні до чого ?
показати весь коментар
28.01.2021 15:32 Відповісти
Я = А
показати весь коментар
28.01.2021 15:33 Відповісти
Одне нікчемність розповідає про професіоналізм іншого нікчеми.
показати весь коментар
28.01.2021 15:35 Відповісти
ну зє43лошара є предметом народної ганьби - муй з ним. А ви, рєбята йєрмакі та інші пальч, дуб, ....скиє, ви хто, хто вас звал? "...ідітє нахєр...(с)
показати весь коментар
28.01.2021 15:35 Відповісти
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛЖЕЦ. Такой уровень был нужен в органах власти в 2013-м и в 2020-м.
показати весь коментар
28.01.2021 15:42 Відповісти
Я повірив, бо Єрмак ніде ні разу не палився і ніде ні разу не було внучок Фокіних.
показати весь коментар
28.01.2021 15:46 Відповісти
В нас вже був праффессор, праффесіанал, а цей з його інституту.
показати весь коментар
28.01.2021 15:50 Відповісти
лживый подонок!как и зеля
показати весь коментар
28.01.2021 15:57 Відповісти
Пороха візьміть..кращий професіонал тільки Саакашвілі. Тільки не давайте пороху красти.
показати весь коментар
28.01.2021 16:00 Відповісти
и иной причины просто быть не могло - Татаров мусорюга по ментальности, к тому же проФФесиональный мошенник и вымогатель, такой талантище не должен был зря пропадать
показати весь коментар
28.01.2021 16:11 Відповісти
найди в программе кирилицу юрко! неужели так трудно? ну кто тебя читать в латинице будет? у нас ведь не молдова и не азербайджан!
показати весь коментар
28.01.2021 17:00 Відповісти
да, профессионализм татарову передался от беркутовцев Єрмак про призначення Татарова: Влаштував його професіоналізм, Портнов тут ні до чого - Цензор.НЕТ 7365
показати весь коментар
28.01.2021 16:44 Відповісти
ермак в чем состоит профессианализм татарова? может ты сразу еще и портнова к себе заберешь и лукаш и ганю и черноротую не забудь..... а может сразу зэка из ростова и колю бимбу из рублёвки выпишешь? они ведь тоже профи..... будем опять все вместе коммунизм строить!
показати весь коментар
28.01.2021 17:04 Відповісти
Ефект Данінга-Крюгера в дії - обмежена людина підбирає подібних собі
показати весь коментар
28.01.2021 17:50 Відповісти
профессионально ездит зеленым лохам по ушам)))
показати весь коментар
28.01.2021 18:37 Відповісти
"Безцінний кадр" тримає марку зезашкварів!
показати весь коментар
28.01.2021 21:02 Відповісти
Одним словом - зепроффесіоналізм.
показати весь коментар
28.01.2021 21:04 Відповісти
 
 