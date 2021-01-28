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Вимагати від учнів носити шкільну форму - незаконно, - освітній омбудсмен Горбачов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вимагати від учнів носити шкільну форму - незаконно, - освітній омбудсмен Горбачов

Вимоги носити шкільну форму порушують права учнів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це освітній омбудсмен Сергій Горбачов написав у фейсбуці.

"Локдаун завершився - і знову загострилася давня проблема у школах - примус до обов’язкового носіння шкільної форми. Служба освітнього омбудсмена отримує звернення від здобувачів освіти та їхніх батьків про те, що педагоги чи адміністрація закладу освіти примушують учнів носити обов’язкову шкільну форму (ще й відповідного фасону і кольору)… Одяг для школи - це вільний вибір дитини та/або її батьків. Єдиними вимогами до такого одягу є охайність, зручність, відповідність сезону. Все. Будь-які вимоги щодо стилю, кольору чи інших атрибутів шкільного одягу неприпустимі та незаконні", - написав освітній омбудсмен.

Горбачов зазначив, що потрібно розрізняти терміни "шкільний одяг (одяг для школи)" і "обов'язкова шкільна форма".

Так, обов'язкова шкільна форма - це принципово інше. Це - однострій (уніформа), однаковий для всіх (хлопців та дівчат відповідно) зразок одягу. Найсуттєвіше те, що за "недотримання форми одягу" можуть бути застосовані санкції, покарання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Примушування носіння шкільної форми порушує права дітей, - освітній омбудсмен Горбачов

За словами Горбачова, обов'язкова шкільна форма дуже часто стає приводом для булінгу, дискримінації, знущань і принижень.

"А це вже - дуже небезпечно, оскільки обов'язкова шкільна форма не лише позбавляє дитину права на індивідуальність та самовираження, але й санкції за її "недотримання" завдають дитині серйозних моральних травм, які можуть залишитися на все життя", - заявив Горбачов.

Він нагадав, що в 2019 році Президент України скасував Указ №417 / 96 від 12 червня 1996 року "Про шкільну форму для учнів середніх навчальних закладів", який встановлював обов'язковість шкільної форми для учнів установ загальної середньої освіти, а також ухвалював, що Кабмін повинен вибрати і затвердити зразки шкільної форми.

Також діє Постанова Кабінету Міністрів "Про введення шкільної форми для учнів середніх навчальних закладів" від 22 серпня 1996 року, оскільки вона розроблена на виконання скасованого указу, який зараз втратив чинність.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Давайте розберемось, чи законна вимога ходити в школу і отримувати освіту?
Ці плісняві імбИцили вирішили знищити ВСЕ, чого торкнуться, а торкнулись вони всього.
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28.01.2021 15:34
+5
требовать от генералов носить лампасы незаконно Требовать от учеников носить школьную форму - незаконно, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 7498
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28.01.2021 15:20
+2
Да пусть они , хотя бы, в школу пойдут . Какая разница в чём ?
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28.01.2021 15:20
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это очень серьезная тема
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28.01.2021 15:19 Відповісти
Да пусть они , хотя бы, в школу пойдут . Какая разница в чём ?
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28.01.2021 15:20 Відповісти
бардак в державе начинается именно с "да какая разница..."
- какая разница мочиться в унитаз или мимо
- какая разница в чем ходить
- какая разница Бандера или Сталин.....

философия ЗЕльоного "пофигизма"
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28.01.2021 15:24 Відповісти
какая разница - быть как Китай, или Канада?
или это неплохо шоп дети с самого начала не были тупым скотом?
какая разница - управлять ли БПЛА, или тысячами бежать под пулеметы?
какая разница?
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28.01.2021 16:09 Відповісти
А шо, низзя было? Моя вот дочь ходила...
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28.01.2021 16:04 Відповісти
Правильно, а у дядь Васи прадед хавал своего ребенка, а шо, низзя было?
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28.01.2021 16:10 Відповісти
Ну ты сравнил. Каннибализм и получение гарантированного Конституцией и законами образования в очной форме.
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28.01.2021 17:51 Відповісти
не, сравнил вынуждение.
че дядь Вася должен хавать детей, а школьница Юля - ходить в юбочке в школу?
то же самое - какое-то уб*жество кого-то к чему-то принуждает.
давай я вас прину... ну короче заставлю ходить через дорогу прыгая на правой ноге, даже если ее нету?
а чо, чо не так то?
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28.01.2021 18:01 Відповісти
требовать от генералов носить лампасы незаконно Требовать от учеников носить школьную форму - незаконно, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 7498
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28.01.2021 15:20 Відповісти
Некорректное сравнение. Для генералов на форму с лампасами государство выделяет деньги. Посему имеет полное право требовать соблюдать дресс-код. Чего нельзя сказать в отношении учащихся.
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28.01.2021 16:05 Відповісти
Конечно нарушение, пусть в трусиках ходят.
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28.01.2021 15:21 Відповісти
или без трусиков

ходить в трусиках - нарушение прав малолетних натуралистов ! Требовать от учеников носить школьную форму - незаконно, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 2944
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28.01.2021 15:25 Відповісти
...с нетерпением ждем икспердного мнения Игарешки Л Ляшенко, как скажет - так и будет Требовать от учеников носить школьную форму - незаконно, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 3570
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28.01.2021 15:22 Відповісти
у меня в школе рядом ученики начальных классов ходят в форме..
не уверен правильно это или нет, НО никакого "буллинга, дискриминации, издевательств и униженийИсточник: https://censor.net/ru/n3244666" нет!
И не слышал что бы было...
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28.01.2021 15:24 Відповісти
Так Вы из окошка видите это? Т.е. Вы не ходите в форме и не сидите на уроках? О чем Вы тогда рассуждаете, давая оценки???
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28.01.2021 15:34 Відповісти
не хотел, ну да ладно..
моя дочь ходит в эту школы и соседские дети..
в других школах моего городка формы нет, а в этой единственной осталась еще - школа считается лучшей в моем городке.
мне бы лично было бы удобней что бы без формы конечно, НО еще раз - никаких унижений, дискриминаций или насмешек нет!!
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28.01.2021 16:09 Відповісти
В вышиванке. Такой не может ошибаться или говорить неправду.
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28.01.2021 15:32 Відповісти
Ходите с Флагом хвездно-полосатым и не 3,14здите! Требовать от учеников носить школьную форму - незаконно, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 6759
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28.01.2021 15:36 Відповісти
там скорее с бутылкой.... и не в руках Вимагати від учнів носити шкільну форму - незаконно, - освітній омбудсмен Горбачов - Цензор.НЕТ 7594
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28.01.2021 16:12 Відповісти
Давайте розберемось, чи законна вимога ходити в школу і отримувати освіту?
Ці плісняві імбИцили вирішили знищити ВСЕ, чого торкнуться, а торкнулись вони всього.
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28.01.2021 15:34 Відповісти
Щас начнут друг перед дружкой и перед мальчиками модницы-школьницы денежных родителей выпендриваться кто во что горазд. А незажиточные мамы страдать за своих девочек, на которых будут модницы смотреть с многозначительными ухмылочками. Мое личное мнение.
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28.01.2021 15:56 Відповісти
Правильно. Поэтому заставим незажиточных мамочек еще искать деньги и на школьную форму. А то что модницы потом в классе из портфеля достанут айфон или айпед и незажиточная девочка также будет продолжать себя чувствовать ущербной то такое.
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28.01.2021 16:08 Відповісти
Маячню не неси, шкільну форму купляється 1 раз на рік, а якщо ходити в цивільному то треба набагато більше одягу і витрат відповідно,щоб не сказали що ходить в одному і тому самому.
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28.01.2021 17:03 Відповісти
Несете маячню Ви самі. Ні для кого не секрет, що багато хто з малозабезпечених (та й не тільки вони, якщо чесно казати) купляють речі дітям в секонді. Тому платять зовсім інші кошти ніж за нову форму в магазині. Там можна цілий гардероб купити за ті гроші що коштує форма. До того ж, частіше за все, ті речі кращої якості і їх можна носити і в школу і у повсякденні. Тому трати на одяг зменьшуються досить суттєво. До того ж, зауважте, що дитина росте протягом року нерівномірно і є досить великий шанс, що на весь рік однієї форми може не вистачити. Та й можна також зіпсувати форму, хоча це і рідко трапляється.
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28.01.2021 17:28 Відповісти
Школьная форма заменяла кучу одежды на целый год, о чем дополнительном ты шепчешь?
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28.01.2021 17:26 Відповісти
Что тут сказать. Искренне могу только посочувствовать. Значит то что ребенок будет играть с подружками во дворе в школьной форме и в ней же ходить в школу Вас нисколько не смущает и ущербным ребенок себя чувствовать не будет, как я понимаю.
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28.01.2021 17:31 Відповісти
Дети будут думать не о учебе, а о том как выпендриться друг перед другом,
само собой дети чьи родители не могут много себе позволить, будут предметом насмешек
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28.01.2021 16:22 Відповісти
Не применяйте Ваши критерии оценки благополучия к критериям детей. Сейчас больше на гаджеты, а не на шмотки смотрят.
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28.01.2021 17:32 Відповісти
Япония ..... ну да, жить бы там, просто форма уже дело десятое, сначала надо обезопасить себя от Фукусимы, ну, шоб сакура на голову не упала в Токио Вимагати від учнів носити шкільну форму - незаконно, - освітній омбудсмен Горбачов - Цензор.НЕТ 2454
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28.01.2021 16:14 Відповісти
Моя дочь живет в Австралии. дети в начальную школу ходят в форме. И у каждой школе она своя
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28.01.2021 16:52 Відповісти
Расскажите об этом детям, которые учатся в частных школах по всему миру. Вимагати від учнів носити шкільну форму - незаконно, - освітній омбудсмен Горбачов - Цензор.НЕТ 5650 Собственно говоря, никто и не требует у нас обязательного ношения формы.
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28.01.2021 16:55 Відповісти
Любопытно, что в Японии и форма школьная есть и в классах убирают учащиеся и при этом никто не говорит что это права школьников нарушает.
Собственно и в многих частных школах Европы есть школьная форма!
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28.01.2021 17:36 Відповісти
Какого уровня доход родителей позволяет им учить детей в частной школе?
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28.01.2021 18:04 Відповісти
 
 