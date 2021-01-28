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Особи, що перехворіли на COVID-19, не отримають вакцину в першій хвилі: у них вже є захист на 3-6 місяців, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Особи, що перехворіли на COVID-19, не отримають вакцину в першій хвилі: у них вже є захист на 3-6 місяців, - Ляшко

Громадяни, які перехворіли на коронавірус, не отримають щеплення від хвороби в першій хвилі. Усе через обмежений доступ до вакцин.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що ВООЗ рекомендує не включати осіб, що перехворіли на коронавірус, у першу хвилю вакцинації, оскільки у таких пацієнтів може залишатися ще імунітет. Також немає чіткого розуміння, як працює вакцина у тих, хто вже перехворів.

Також читайте: Країни європейського регіону отримали близько 25 млн доз вакцин проти COVID-19, - ВООЗ

"Може бути вакцинація тих, хто перехворів, відстрочена на 3-6 місяців, як рекомендує ВООЗ, так як обмежений досвід до вакцин у людини, яка перехворіла. У неї є захист на 3-6 місяців. Ми краще захистимо того, хто не перехворів, а потрапляє в групу ризику, що може призвести до ускладнень, не сумісних з життям", - зазначив Ляшко.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Не вводи Ляшко в ступор , а то опять объявят лохдаун .
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28.01.2021 15:24
+4
а если они переболели в апреле 2020?
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28.01.2021 15:23
+4
При оманском ЗеМародере вакцины в Украине не будет. Для тех, кто еще не понял... все ушло в асфальт.
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28.01.2021 15:23
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Везёт же ...
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28.01.2021 15:22 Відповісти
YES!!!
В мене не будуть колоти цього шмурдяку, а до другої хвилі ще треба дожити. )))
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28.01.2021 15:24 Відповісти
3-6 місяців-
це треба буде при таких темпах повторноколоти "першу хвилю" Особи, що перехворіли на COVID-19, не отримають вакцину в першій хвилі: у них вже є захист на 3-6 місяців, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9763
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28.01.2021 21:13 Відповісти
Пока ЗеДегенерат у власти в Украине - никого нет защиты. Сколько раз этот ***** уже Ковидный фонд распилил в своих оманских офшорах?
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28.01.2021 15:22 Відповісти
Краще нехай пиляє, нуж накупить на ці кошти якогось шмурдяку, від якого шкоди буде більше. )))
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28.01.2021 15:26 Відповісти
русский, ты с бутылки снова строчишь?
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28.01.2021 15:33 Відповісти
а если они переболели в апреле 2020?
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28.01.2021 15:23 Відповісти
Не вводи Ляшко в ступор , а то опять объявят лохдаун .
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28.01.2021 15:24 Відповісти
Хорошо бы перед прививками сделать тест на антитела, и станет ясно, нужно прививать человека или нет.
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28.01.2021 15:51 Відповісти
це в якійсь іншій країні. Але я думаю що переживати за "вакцину" з імунітетом не треба. Бо то буде водичка адже цю вакцину буде доставляти конторка Раиси Богатирьової. А вони по старій памяті "лоши лохов" їх розводять водичкою.
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28.01.2021 18:28 Відповісти
При оманском ЗеМародере вакцины в Украине не будет. Для тех, кто еще не понял... все ушло в асфальт.
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28.01.2021 15:23 Відповісти
Снег сойдёт, увидим, был ли там асфальт.
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28.01.2021 15:27 Відповісти
Уверен, что и во второй, и в третье, и даже четвёртой, пятой и шестой волне не получат. Бесплатно не получат.
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28.01.2021 15:26 Відповісти
А якщо влітку перехворів ? Не кажучи вже про хворіших весною.
Шість місяців якраз спливло.
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28.01.2021 15:31 Відповісти
Оце бізнес , всю країну на голку .
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28.01.2021 15:36 Відповісти
Якщо природній імунітет(найкращій) тримається тільки 3-6 місяців то скільки тоді може триматися імунітет від щеплення? 🤪
Здається хтось звиздить.
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28.01.2021 15:38 Відповісти
Нет, люди деньги зарабатывают.
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28.01.2021 16:02 Відповісти
Тобто планують ширяти народ щомісяця...
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28.01.2021 16:04 Відповісти
по -різному..Природній-до 9-ти місяців.. поки що важко сказати..
купа мутацій,вакцинування лише почалось...
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28.01.2021 21:16 Відповісти
то як вакцина(и), враховуючи безліч мутацій вірусу, може захистити? Особи, що перехворіли на COVID-19, не отримають вакцину в першій хвилі: у них вже є захист на 3-6 місяців, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9484
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28.01.2021 21:20 Відповісти
Здається, що це тайна. А якщо по дорослому, то має бути чітка інструкція, від якої хвороби і на який термін гарантується імунітет певною вакциною. Все інше - величезна афера, розвод і клоунада. Який сенс вакцинуватися на декілька днів, чи кожні 3 місяці і мати ще більші ризики, ніж без такої вакцинації?
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28.01.2021 22:38 Відповісти
****8 ***88****88!!111
(проследуйте туда, ...... Ляшко и лучше не ******, идиот)
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28.01.2021 15:59 Відповісти
А можно таким ветеринарный паспорт с печатью выдать? Ну как у вакцинированных щтоб.
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28.01.2021 16:01 Відповісти
Мне кажется, что быстрее у нас выработается коллективный иммунитет, чем мы начнем вакцинацию.
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29.01.2021 09:07 Відповісти
 
 