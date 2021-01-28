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Pfizer і BioNTech заявляють про ефективність їхньої вакцини проти мутованих штамів COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Pfizer і BioNTech заявляють про ефективність їхньої вакцини проти мутованих штамів COVID-19

Вакцина від коронавірусу американської компанії Pfizer і німецької BioNTech ефективна проти штамів, виявлених у Великій Британії і ПАР.

Про це йдеться в заяві двох компаній, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами досліджень in vitro, плазма крові людей, вакцинованих цим препаратом, нейтралізувала штами коронавірусу з Великої Британії і ПАР. У дослідженні використовували плазму 20 добровольців і три варіанти коронавірусу: з мутацією з Великої Британії, з ПАР і з обома мутаціями.

Дослідження показало, що поки немає необхідності в новій вакцині від коронавірусу, зазначається в повідомленні.

Регулятор ЄС схвалив використання вакцини на території союзу 21 грудня 2020 року. За результатами третього етапу випробувань вакцини її ефективність оцінюється в 95%. 2 грудня препарат BioNTech і Pfizer отримав тимчасовий дозвіл на використання в Великій Британії, 12 грудня - в США. У цих країнах вже почалася масова вакцинація населення від коронавірусу.

Також читайте: Особи, що перехворіли на COVID-19, не отримають вакцину в першій хвилі: у них вже є захист на 3-6 місяців, - Ляшко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Может Pfizer и BioNTech для Украины особую вакцину создадут для прививок 73% от ЗеВируса? Уверен дешевле будет, чем содержание ЗеМародера и "сук народа"
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28.01.2021 15:29
+2
Pfizer и BioNTech заявляют об эффективности их вакцины

Вакцины в основном помогают тем, кто их продает!...
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28.01.2021 16:45
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Может Pfizer и BioNTech для Украины особую вакцину создадут для прививок 73% от ЗеВируса? Уверен дешевле будет, чем содержание ЗеМародера и "сук народа"
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28.01.2021 15:29 Відповісти
Не верю я этим туркам. Их вакцина всегда подозрительно лучше всех.
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28.01.2021 15:30 Відповісти
А нам какое дело до эффективности?
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28.01.2021 15:33 Відповісти
Исследование показало, что пока нет необходимости в новой вакцине от коронавируса, отмечается в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3244669

Но это пока! Масочники готовят дупы для укольчиков.
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28.01.2021 15:41 Відповісти
Исследование показало, что пока нет необходимости в новой вакцине от коронавируса,

Как по мне, необходимости небыло с самого начала. Швеция и РБ вам для примера.
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28.01.2021 16:46 Відповісти
Там вон уже о "бразильской" мутации трубят...
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28.01.2021 16:02 Відповісти
Pfizer и BioNTech заявляют об эффективности их вакцины

Вакцины в основном помогают тем, кто их продает!...
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28.01.2021 16:45 Відповісти
Раша активно распостраняет по всем средствам массовой информации дезу о вреде прививок от короны.
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28.01.2021 19:10 Відповісти
 
 