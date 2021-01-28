Американці захопили в Лівії російський комплекс протиповітряної оборони "Панцир-С1", - ЗМІ

Американські військові захопили в Лівії російський комплекс протиповітряної оборони "Панцир-С1". Американці вивезли його на базу Рамштайн у Німеччині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила британська газета The Times.

Видання пише, що ця операція була здійснена через занепокоєння американської сторони тим, що "Панцир" може опинитися в контрабандистів і використовуватися проти цивільних літаків.

Спецоперація відбулася ще в червні минулого року. Для транспортування зенітної системи було використано вантажний літак ВПС США C-17A, який забрав техніку на аеродромі під Тріполі і доставив її на американську базу Рамштайн у ФРН.

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