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Американці захопили в Лівії російський комплекс протиповітряної оборони "Панцир-С1", - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Американські військові захопили в Лівії російський комплекс протиповітряної оборони "Панцир-С1". Американці вивезли його на базу Рамштайн у Німеччині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила британська газета The Times.
Видання пише, що ця операція була здійснена через занепокоєння американської сторони тим, що "Панцир" може опинитися в контрабандистів і використовуватися проти цивільних літаків.
Спецоперація відбулася ще в червні минулого року. Для транспортування зенітної системи було використано вантажний літак ВПС США C-17A, який забрав техніку на аеродромі під Тріполі і доставив її на американську базу Рамштайн у ФРН.
Топ коментарі
+55 Tank Driver
показати весь коментар28.01.2021 15:41
+42 Привет
показати весь коментар28.01.2021 15:42
+31 alexandr shamov
показати весь коментар28.01.2021 15:42
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Будь ласка, зачекайте...
Спецоперация состоялась еще в июне прошлого года.
Источник: https://censor.net/ru/n3244675
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Плєшивий вже владу здає.
Це лише модернізована ЗПРК "Тунгуска", реалізована на автомобільному шасі заради зменшення собівартості комплексу.
Єдине, що суттєво виділяє "Панцирь" від її родоначальниці "Тунгуски", це значно більша дальність ураження цілей ракетним озброєнням з 8 до 20км.
В нас на озброєнні МОУ стоїть велика кількість звичайних "Тунгусок", реалізовних на більш досконалішому гусеничному шасі
И самое главное громкий вой винторого скота в паРаше...что это чудо оружие...и ему аналоговнет...
а теперь перечитай свой первый пост...если забыл о чем писал...
Пушечное вооружение осталось тем же. Автомобильное шасси комплекса намного хуже изначального гусеничного. Улучшено только ракетное вооружение.
Что для тебя, идиота, там непонятного?
Та да , в Донбассе Боинг сбили, теперь с Пацера будуть пробовать...
россиянтеррористов?
с чем у русни проблема
А что, американские военные есть в Ливии?
Их там нет!
В 1976 году за 3 дня разобрали МИГ-25П.
18.05.20 В Ливии проправительственные войска захватили российский ЗРК "Панцирь". ВИДЕО+ФОТО