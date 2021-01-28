УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12367 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
30 410 70
армія РФ (13421) Лівія (83) ППО (1811) США (14430)

Американці захопили в Лівії російський комплекс протиповітряної оборони "Панцир-С1", - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Американці захопили в Лівії російський комплекс протиповітряної оборони

Американські військові захопили в Лівії російський комплекс протиповітряної оборони "Панцир-С1". Американці вивезли його на базу Рамштайн у Німеччині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила британська газета The Times.

Видання пише, що ця операція була здійснена через занепокоєння американської сторони тим, що "Панцир" може опинитися в контрабандистів і використовуватися проти цивільних літаків.

Спецоперація відбулася ще в червні минулого року. Для транспортування зенітної системи було використано вантажний літак ВПС США C-17A, який забрав техніку на аеродромі під Тріполі і доставив її на американську базу Рамштайн у ФРН.

Також читайте: Літаки РФ скидали бомби на житлові квартали, залишаючи після себе гори каміння, перемішані з людськими тілами, - український морський піхотинець, британець Рідлі про війну в Сирії

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+55
Шла неделя полномочий Байдена
показати весь коментар
28.01.2021 15:41
+42
Наверное посмеялись от души когда разобрали этот анаговнет... Американцы захватили в Ливии российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1", - СМИ - Цензор.НЕТ 3016
показати весь коментар
28.01.2021 15:42
+31
Ого , целый год кокцапы молчат , шо рыба об лед...не возмущаццо. Да , саавсем плаахой муйлуша стал, а так гоношился, а так гоношился...
показати весь коментар
28.01.2021 15:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шла неделя полномочий Байдена
показати весь коментар
28.01.2021 15:41 Відповісти
Спецоперация состоялась еще в июне прошлого годаИсточник: https://censor.net/ru/n3244675
показати весь коментар
28.01.2021 15:43 Відповісти
но тока щяс всплыло...
показати весь коментар
28.01.2021 15:48 Відповісти
спецслужбы США терь работает в нормальном режиме.
показати весь коментар
28.01.2021 17:13 Відповісти
Небось разбирают ее там и ржут до коликов.
показати весь коментар
28.01.2021 18:27 Відповісти
Ду хаст ,ду хаст миш, а сообщили только сейчас ,потому что этот навоз и нах никому не нужен ,Сирия и Карабах тому подтверждения
показати весь коментар
28.01.2021 19:45 Відповісти
Не думаю, что тут что-то от президента вобще зависело.

Спецоперация состоялась еще в июне прошлого года.
показати весь коментар
28.01.2021 15:43 Відповісти
"Спецоперация состоялась еще в июне прошлого года"(с)

Источник: https://censor.net/ru/n3244675
показати весь коментар
28.01.2021 15:49 Відповісти
Американские военные захватили в Ливии российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1"

=============================
Американці захопили в Лівії російський комплекс протиповітряної оборони "Панцир-С1", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9615
показати весь коментар
28.01.2021 19:49 Відповісти
Супер ! Браво ! Американцы захватили в Ливии российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1", - СМИ - Цензор.НЕТ 2730
показати весь коментар
28.01.2021 15:41 Відповісти
Ого , целый год кокцапы молчат , шо рыба об лед...не возмущаццо. Да , саавсем плаахой муйлуша стал, а так гоношился, а так гоношился...
показати весь коментар
28.01.2021 15:42 Відповісти
Возсущаться - эот присзнать то, что они просрали.
показати весь коментар
28.01.2021 15:44 Відповісти
та не перший раз вже!
показати весь коментар
28.01.2021 17:14 Відповісти
А що москалі зроблять...
Плєшивий вже владу здає.
показати весь коментар
28.01.2021 15:42 Відповісти
ну разве что плешивый прикажет давить бульдозерами Американские ноутбуки Американці захопили в Лівії російський комплекс протиповітряної оборони "Панцир-С1", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5474
показати весь коментар
28.01.2021 19:06 Відповісти
Наверное посмеялись от души когда разобрали этот анаговнет... Американцы захватили в Ливии российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1", - СМИ - Цензор.НЕТ 3016
показати весь коментар
28.01.2021 15:42 Відповісти
Гравицапу нашли ? Американцы захватили в Ливии российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1", - СМИ - Цензор.НЕТ 9119
показати весь коментар
28.01.2021 15:44 Відповісти
Ну так ламповая электроника же
показати весь коментар
28.01.2021 15:48 Відповісти
Не помітив нічого особливого в цій новині.
Це лише модернізована ЗПРК "Тунгуска", реалізована на автомобільному шасі заради зменшення собівартості комплексу.
Єдине, що суттєво виділяє "Панцирь" від її родоначальниці "Тунгуски", це значно більша дальність ураження цілей ракетним озброєнням з 8 до 20км.

В нас на озброєнні МОУ стоїть велика кількість звичайних "Тунгусок", реалізовних на більш досконалішому гусеничному шасі
показати весь коментар
28.01.2021 16:27 Відповісти
Абсолютно другая РЛС...абсолютно другие ракеты...
И самое главное громкий вой винторого скота в паРаше...что это чудо оружие...и ему аналоговнет...
показати весь коментар
28.01.2021 16:35 Відповісти
Так. Швидже за все "Панцирь" з самого початку, ще на етапі розробки технічного завдання, проектувався як комплекс з суттєво збільшеною дальністю ураження цілей порівняно з "Тунгускою", що стало можливим тільки за умови використання нових ракет та встановлення більш досконалої РЛС
показати весь коментар
28.01.2021 17:14 Відповісти
Ну и?? ТЕперь то ты хоть поняло что с тунгуско у этого анаговнетного комплекса общего только две 30мм пушки...и все...?
а теперь перечитай свой первый пост...если забыл о чем писал...
показати весь коментар
28.01.2021 17:17 Відповісти
В своем первом посте я высказал мнение, что "Панцырь" не слишком далеко ушел от "Тунгуски", коих есть у нас на вооружении достаточное количество.
Пушечное вооружение осталось тем же. Автомобильное шасси комплекса намного хуже изначального гусеничного. Улучшено только ракетное вооружение.
Что для тебя, идиота, там непонятного?
показати весь коментар
28.01.2021 17:35 Відповісти
Мне непонятно ты таким тупым родился или сожрал что то?? Обьясняю тебе идоту еще раз...общего между тунгуской и панцирем только пушки...во всем остальном это разные вещи...и у нас на вооружении дерьма под названием панцирь нет....
показати весь коментар
28.01.2021 17:39 Відповісти
Понятие модернизации почитайте, а потом рассказывайте про смену шасси.
показати весь коментар
28.01.2021 19:27 Відповісти
Стосовно модернізації погоджусь: не варто було з мого боку застосовувати цей термін в даному випадку. Та я не зовсім зрозумів, що саме вас не влаштувало в частині заміни шасі?
показати весь коментар
28.01.2021 20:07 Відповісти
Собственно ничего, кроме терминологии. Если у нового оборудования процентов -10 от предыдущего поколения плюс изменена концепция, это уже не модернизация, а новое поколение. На что вам и указал оппонент.
показати весь коментар
28.01.2021 21:05 Відповісти
сральню в нем передвижную устроят!!! Американцы захватили в Ливии российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1", - СМИ - Цензор.НЕТ 5131
показати весь коментар
28.01.2021 15:43 Відповісти
там и до американцев не фиалками пахло
показати весь коментар
28.01.2021 15:47 Відповісти
Даже если он не окажется в руках контрабандистов,он может быть применён против гражданской авиации
показати весь коментар
28.01.2021 15:45 Відповісти
он может быть применён против гражданской авиации

Та да , в Донбассе Боинг сбили, теперь с Пацера будуть пробовать...
показати весь коментар
28.01.2021 16:26 Відповісти
Вы таки думаете, что контрабандисты, хуже россиян террористов?
показати весь коментар
28.01.2021 16:33 Відповісти
Ну якщо ті контрабандисти на кшалт донецьких шахтарів-трактористів, то все може бути.
показати весь коментар
28.01.2021 20:10 Відповісти
это же мечта *****: зенитки на базе НАТО. Мечты сбываются
показати весь коментар
28.01.2021 15:49 Відповісти
это ЗРК, как ракеты, так и вроде 2Х30мм пушки. ракет может выпустить вроде с 12, пушки тоже немало снаарядов выпускать, но есть одно "но" - не так важен комплекс сам по себе, а важны диды которые в нем не в карты играют, а воюют.
с чем у русни проблема
показати весь коментар
28.01.2021 15:56 Відповісти
ото сторожу нефиг было наливать Американці захопили в Лівії російський комплекс протиповітряної оборони "Панцир-С1", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1771
показати весь коментар
28.01.2021 15:50 Відповісти
та без особой разницы, главное - кому в итоге досталось, и те и те НАТО))
показати весь коментар
28.01.2021 16:07 Відповісти
Американцам нужно быть осторожными с этим куском говна, его лаптеногие лепили с говна и палок, короче главное чтоб люди не пострадали Американці захопили в Лівії російський комплекс протиповітряної оборони "Панцир-С1", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 559
показати весь коментар
28.01.2021 15:53 Відповісти
ермаков пукинских там небыло , потому и получилось ..
показати весь коментар
28.01.2021 15:54 Відповісти
Хорошее начало. Ещё бы хло где нибудь захватить
показати весь коментар
28.01.2021 15:54 Відповісти
може ,Бог даст и сам ***** скоро лапти откинет Американці захопили в Лівії російський комплекс протиповітряної оборони "Панцир-С1", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8450
показати весь коментар
28.01.2021 19:09 Відповісти
Предполагаю, что дело не в *****, а в клане интересы которого оно лоббирует. Возможно ***** уже нет в живых. Рулит двойник.
показати весь коментар
28.01.2021 21:02 Відповісти
Своевременный новости))))
показати весь коментар
28.01.2021 15:56 Відповісти
хорошо, переплавят в нормальную зенитку
показати весь коментар
28.01.2021 16:02 Відповісти
я думаю, они его разберут, посмотрят из чего оно сделано, а потом соберут и вернут назад за ненадобностью)))
показати весь коментар
28.01.2021 16:05 Відповісти
Коли вони його уважно роздивляться, то навіть розбирати не стануть ))
показати весь коментар
28.01.2021 16:36 Відповісти
теперь смогут ликвидировать свое отставание от анало говнет
показати весь коментар
28.01.2021 16:06 Відповісти
Ну какой у клопа может быть панцирь? Американці захопили в Лівії російський комплекс протиповітряної оборони "Панцир-С1", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5549
показати весь коментар
28.01.2021 16:08 Відповісти
Я думаю, вышли на командира расчета и предложили сумму, от которой тот с товарищами не смогли отказаться! А панцирь списали!
показати весь коментар
28.01.2021 16:15 Відповісти
Тепер кацапня впевнено буде доводити, що цей Панцир с1 на Донбас притягли американці, а расєя ніпрічьом))
показати весь коментар
28.01.2021 16:19 Відповісти
Виктор Мураховский заявил, что комплекс показал серьезные недостатки и изъяны, прикрывая от воздушных атак авиабазу Хмеймим в Сирии. По его словам, эффективность «Панциря» составила всего 19%, в отличие от него, эффективность ЗРК Тор-М2 составляла 80%
показати весь коментар
28.01.2021 16:32 Відповісти
"Американские военные захватили в Ливии......"
А что, американские военные есть в Ливии?
Их там нет!
показати весь коментар
28.01.2021 16:40 Відповісти
Мельчает разведка США !
В 1976 году за 3 дня разобрали МИГ-25П.
показати весь коментар
28.01.2021 16:42 Відповісти
Да, ватан , США мельчают, а мишкины-******** -бошировы ,не имеющие анала говнет растут над собой ,заслоняя солнце...
показати весь коментар
28.01.2021 19:56 Відповісти
"операція була здійснена через занепокоєння американської сторони тим, що "Панцир" може опинитися в контрабандистів і використовуватися проти цивільних літаків"... Так кацапи і є ті контрабандисти і терорсити, що скрізь використовують свій металобрухт для знищення цивільних.
показати весь коментар
28.01.2021 16:43 Відповісти
Как бы кто так о Путине побеспокоился .....попадет в плохие руки!!
показати весь коментар
28.01.2021 17:08 Відповісти
Теперь американские морпехи узнают что такое электроника на радиолампах!
Американці захопили в Лівії російський комплекс протиповітряної оборони "Панцир-С1", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6388
показати весь коментар
28.01.2021 17:29 Відповісти
думаю, следующая венесуела
показати весь коментар
28.01.2021 18:17 Відповісти
России в Ливии нет, говорю вам точно. А комплекс мы подарили Украине в рамках братской помощи. А подлые хохлы и, особенно, укропы спровадили комплекс в Ливию. Против Украины нужно срочно ввести санкции.
показати весь коментар
28.01.2021 19:37 Відповісти
Ах, ты ж тварь паскудная рашистская, целых 20 минут провисел на ЦН
показати весь коментар
28.01.2021 19:57 Відповісти
Та никто не молчал. Эта новость сразу распространилась, и на цензоре тоже.
18.05.20 В Ливии проправительственные войска захватили российский ЗРК "Панцирь". ВИДЕО+ФОТО
показати весь коментар
28.01.2021 21:30 Відповісти
Зачем этот муссор еще и возить?!
показати весь коментар
28.01.2021 23:37 Відповісти
 
 