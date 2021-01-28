Спроби багатьох сил зіпсувати відносини України і США не увінчалися успіхом, - Єрмак
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Спроби багатьох сил як всередині країни, так і ззовні зіпсувати відносини України зі Сполученими Штатами Америки не увінчалися успіхом, двопартійна підтримка у нас була і залишається.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив глава ОП Андрій Єрмак в інтерв'ю "НВ".
"Наша позиція тут принципова, і весь світ побачив, яка вона, на протязі цих уже майже двох років. Ми категоричні противники втручання у справи будь-якої держави, у тому числі противники втручання у внутрішні справи України", – сказав Єрмак.
Глава ОП додав, що за дорученням Президента України державні органи зроблять усе від них залежне, щоб ті, хто організовував або брав участь у подібному втручанні, були притягнуті до відповідальності, незалежно від того, які позиції займають.
Єрмак Єрмак уточнив, що Офіс Президента у межах своїх повноважень може координувати державну політику та взаємодію між різними гілками влади.
"Держбюро розслідувань (ДБР) порушило кримінальну справу. Триває слідство, і ми чекаємо на його результати, слідство повинне дати відповіді на дуже багато запитань", – сказав керівник Офісу Президента України.
За словами Андрія Єрмака, він хотів би, щоб співпраця з новою адміністрацією Сполучених Штатів Америки вийшла на абсолютно новий якісний рівень.
Коментуючи розгляд всередині фракції партії "Слуга Народу" питання про запровадження США санкцій щодо народного депутата Олександра Дубінського, Андрій Єрмак сказав: "Я знаю, що відбулася зустріч тимчасового повіреного у справах США Крістіни Квін з ядром фракції. Мене радує, що політична зрілість більшості депутатів зростає. Вони не приймають поспішних рішень, вони хочуть розібратися в цьому. Знаю, що була детальна розмова".
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.
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Одного голоса не хватило для приёма Канады в Совет Безопасности - Украина не проголосовала. Хотя обещала, хотя Канада столько нам помогала. Сволочи маланские, вас к дипломатии подпускать нельзя. Занимайтесь отношениями со своим ненаглядным Израилем.
Ермаккремлівський агент Козир.
Кстати, о "не испортившихся отношениях Украины и США" - а почему до сих пор нет никакого контакта между
клоуномпрезидентом Зеленским с новой американской администрацией, я уж не говорю о самом Байдене? Более того, не видно никаких предпосылок к таким контактам.
1. м.
1) Карта одной какой-л. масти, объявляемая по правилам игры старшей, бьющей
карты всех других мастей.
2) перен. То, что может дать кому-л. в нужный момент преимущество, перевес в
чем-л.
2. м. местн.
То же, что: козырёк (1).
3. м. разг.
1) Богатый, знатный, важный человек.
2) Красивый, видный, статный человек.
4. м. устар.
Высокий стоячий воротник, закрывающий весь затылок.
Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка.
государственные органы сделают все от них зависящее, чтобы те, кто организовывал или участвовал в подобном вмешательстве, были привлечены к ответственности, независимо от того, какие позиции занимают.
Он имеет в виду, что Байден будет привлечен к ответственности? Или как это понимать?
згідний замість пива виставити друзякам віскаря!
"Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться,
Ну, так и лезет в драку с ним.
«Соседка, перестань срамиться»,
Ей шавка говорит: «тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает».-
«Эх, эх!» ей Моська отвечает:
«Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки".
Це він про себе каже, не вийшло зіпсувати стосунки між Україною і США цієй гієнє ?
що начебто дермак вже отримав люлей від посла,
чи ще в нетерплячому очікуванні обіцяного покарання
Андрій Єрмак під час зустрічі з адвокатом президента США Руді Джуліані дійсно пообіцяв сприяти дискредитації Байдена. Цю інформацію підтвердили наші американські партнери після її публікації деякими українськими ЗМІ.
Якщо спецслужби США встановлять факти «сприяння» Єрмака, зокрема знайдуть його слід у відкритих справах проти Байдена по плівках Деркача, - очільник Офісу президента України поповнить ряди «дубінських» і стане токсичним навіть для власної родини.
До речі, допомога Єрмака Трампу заграла новими фарбами після публікації в The Guardian матеріалу про те, як 45-го президента США вербували впродовж 40 років радянські, а згодом російські спецслужби.
Виходить, підозрюваний у співпраці з російськими спецслужбами Єрмак сприяв підозрюваному у співпраці з російськими спецслужбами Трампу через фейковий «компромат» підозрюваного у співпраці з російськими спецслужбами Деркача.
Олег Пономар