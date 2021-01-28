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Новини Політика України
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Спроби багатьох сил зіпсувати відносини України і США не увінчалися успіхом, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Спроби багатьох сил зіпсувати відносини України і США не увінчалися успіхом, - Єрмак

Спроби багатьох сил як всередині країни, так і ззовні зіпсувати відносини України зі Сполученими Штатами Америки не увінчалися успіхом, двопартійна підтримка у нас була і залишається.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив глава ОП Андрій Єрмак в інтерв'ю "НВ".

"Наша позиція тут принципова, і весь світ побачив, яка вона, на протязі цих уже майже двох років. Ми категоричні противники втручання у справи будь-якої держави, у тому числі противники втручання у внутрішні справи України", – сказав Єрмак.

Глава ОП додав, що за дорученням Президента України державні органи зроблять усе від них залежне, щоб ті, хто організовував або брав участь у подібному втручанні, були притягнуті до відповідальності, незалежно від того, які позиції займають.

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Єрмак Єрмак уточнив, що Офіс Президента у межах своїх повноважень може координувати державну політику та взаємодію між різними гілками влади.

"Держбюро розслідувань (ДБР) порушило кримінальну справу. Триває слідство, і ми чекаємо на його результати, слідство повинне дати відповіді на дуже багато запитань", – сказав керівник Офісу Президента України.

За словами Андрія Єрмака, він хотів би, щоб співпраця з новою адміністрацією Сполучених Штатів Америки вийшла на абсолютно новий якісний рівень.

Коментуючи розгляд всередині фракції партії "Слуга Народу" питання про запровадження США санкцій щодо народного депутата Олександра Дубінського, Андрій Єрмак сказав: "Я знаю, що відбулася зустріч тимчасового повіреного у справах США Крістіни Квін з ядром фракції. Мене радує, що політична зрілість більшості депутатів зростає. Вони не приймають поспішних рішень, вони хочуть розібратися в цьому. Знаю, що була детальна розмова".

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
Уголовное дело против Байдена Венедиктова не посоветовавшись с ЗЕ открыла?
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28.01.2021 15:45
+18
Зато вы, мудаки, испортили отношения с Канадой.
Одного голоса не хватило для приёма Канады в Совет Безопасности - Украина не проголосовала. Хотя обещала, хотя Канада столько нам помогала. Сволочи маланские, вас к дипломатии подпускать нельзя. Занимайтесь отношениями со своим ненаглядным Израилем.
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28.01.2021 15:51
+15
Или это внешние силы не дают ЗЕ и СН выгнать российского агента Дубинского из депутатов?
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28.01.2021 15:46
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это оно сожалеет....
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28.01.2021 15:44 Відповісти
Уголовное дело против Байдена Венедиктова не посоветовавшись с ЗЕ открыла?
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28.01.2021 15:45 Відповісти
конечно.. теперь ее сделают крайней)
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28.01.2021 15:58 Відповісти
Это существо кается в содеянном?
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28.01.2021 15:45 Відповісти
Он и каяться? Это разные вещи. Просто придется отгребать. Вот и пытается спрыгнуть.
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28.01.2021 15:47 Відповісти
Или это внешние силы не дают ЗЕ и СН выгнать российского агента Дубинского из депутатов?
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28.01.2021 15:46 Відповісти
дерьмака тоже сегодня понесло. Той дичи, шо он несет, может позавидовать сам зеленский.
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28.01.2021 15:46 Відповісти
Это Ермак об уголовном деле на Байдена?
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28.01.2021 15:46 Відповісти
А может это внешние силы вместо ЗЕ звонили Трампу и обещали ему компромат на Байдена?
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28.01.2021 15:47 Відповісти
Заводимо дві кримінальні справи на цілого діючого Президента США. Якщо він і від цього не ***** і не подзвонить, то навіть і не знаю як ще привернути увагу...
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28.01.2021 15:48 Відповісти
расписался в собственной беспомощности? Попытки многих сил испортить отношения Украины и США не увенчались успехом, - Ермак - Цензор.НЕТ 2654
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28.01.2021 15:48 Відповісти
Ваших сил, Бл@ди зелёные????????? Попытки многих сил испортить отношения Украины и США не увенчались успехом, - Ермак - Цензор.НЕТ 2705
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28.01.2021 15:50 Відповісти
Зато вы, мудаки, испортили отношения с Канадой.
Одного голоса не хватило для приёма Канады в Совет Безопасности - Украина не проголосовала. Хотя обещала, хотя Канада столько нам помогала. Сволочи маланские, вас к дипломатии подпускать нельзя. Занимайтесь отношениями со своим ненаглядным Израилем.
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28.01.2021 15:51 Відповісти
І після того голосування Трюдо перестав спілкуватись з Бубочкою, а у своїх заявах Україну не згадує, хоч події у багатьох інших країнах активно коментує. Клоун для канадського прем'єра став нерукопожатий.
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28.01.2021 15:58 Відповісти
Канада - постоянный и самый последовательный союзник Украины. Московская агентура во власти системно разрушает союз с Западом. Цель - оставить Украину один на один с РФ.
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29.01.2021 10:04 Відповісти
Попытки многих сил испортить отношения Украины и США не увенчались успехом, - сказав Ермак кремлівський агент Козир.
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28.01.2021 15:52 Відповісти
Та, пророссийский гадёныш, эти отношения и портишь больше всех.
Кстати, о "не испортившихся отношениях Украины и США" - а почему до сих пор нет никакого контакта между клоуном президентом Зеленским с новой американской администрацией, я уж не говорю о самом Байдене? Более того, не видно никаких предпосылок к таким контактам.
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28.01.2021 15:54 Відповісти
козырь

1. м.
1) Карта одной какой-л. масти, объявляемая по правилам игры старшей, бьющей
карты всех других мастей.
2) перен. То, что может дать кому-л. в нужный момент преимущество, перевес в
чем-л.
2. м. местн.
То же, что: козырёк (1).
3. м. разг.
1) Богатый, знатный, важный человек.
2) Красивый, видный, статный человек.
4. м. устар.
Высокий стоячий воротник, закрывающий весь затылок.
Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка.
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28.01.2021 15:56 Відповісти
Шпион обязан уметь врать...
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28.01.2021 15:57 Відповісти
Ссыт в глаза и не краснеет.
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28.01.2021 15:57 Відповісти
Непонятные у него какие-то формулировки:
государственные органы сделают все от них зависящее, чтобы те, кто организовывал или участвовал в подобном вмешательстве, были привлечены к ответственности, независимо от того, какие позиции занимают.
Он имеет в виду, что Байден будет привлечен к ответственности? Или как это понимать?
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28.01.2021 15:59 Відповісти
У дерьмака клиника
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28.01.2021 16:00 Відповісти
А є що псувати?
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28.01.2021 16:00 Відповісти
Заметил,что критерием отбора преЗЕдентом кадров является обязательное условие,чтобы это было справжне лайно.Это как бы константа.Но также обратил внимание,что многие эти муззчинки - андрюшки. андрюша богдан,андрюша портнов,опять же андрюша ермак.Теряюсь в догадках,с чем это связано? С первым сексуальным опытом "величайшего политика современности" или же просто банальное совпадение?
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28.01.2021 16:01 Відповісти
І хто ж такі " еті сіли" ?
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28.01.2021 16:01 Відповісти
"но мы не отчаиваемся и полны надежд - добавил ерфак"
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28.01.2021 16:04 Відповісти
откуда это гно взялось, вещает ещё, деятель...
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28.01.2021 16:04 Відповісти
пьіня, не підведи хоча б на цей раз!!!! Спроби багатьох сил зіпсувати відносини України і США не увінчалися успіхом, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4619
згідний замість пива виставити друзякам віскаря!
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28.01.2021 16:06 Відповісти
Я не один, кто не может без содрагания от отврщения гляеть на наетое рыло этого дерьмака?
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28.01.2021 16:06 Відповісти
Эх, дедушка Крылов на таких, видимо насмотрелся:
"Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться,
Ну, так и лезет в драку с ним.
«Соседка, перестань срамиться»,
Ей шавка говорит: «тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает».-
«Эх, эх!» ей Моська отвечает:
«Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки".
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28.01.2021 16:06 Відповісти
А что можно испортить то чего нет?

Спроби багатьох сил зіпсувати відносини України і США не увінчалися успіхом, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5080
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28.01.2021 16:14 Відповісти
Попытки многих сил как внутри страны, так и извне испортить отношения Украины с Соединенными Штатами Америки не увенчались успехом, Источник: https://censor.net/ru/n3244676 но вы будете продолжать работу в этом направлении.
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28.01.2021 16:26 Відповісти
Очередные лозунги ни о чем. Кто конкретно "пытался испортить"? В чем это проявлялось? ...Именно поэтому Ермак никогда не проводит и не будет проводить пресс-конференции с журналистами. Конкретики как огня боится. Впрочем, его шеф - та же история. В начале что-то пытался бекать-мекать. Потом понял разницу между "выступать на сцене с заученными текстами" и ответами на острые вопросы и ... пилит видосики.
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28.01.2021 16:31 Відповісти
Попытки многих сил как внутри страны, так и извне испортить отношения Украины с Соединенными Штатами Америки не увенчались успехом, двухпартийная поддержка у нас была и ос Источник: https://censor.net/ru/n3244676

Це він про себе каже, не вийшло зіпсувати стосунки між Україною і США цієй гієнє ? Спроби багатьох сил зіпсувати відносини України і США не увінчалися успіхом, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6402
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28.01.2021 16:36 Відповісти
стільки маразма у людини, що є підпільним головою країни,
що начебто дермак вже отримав люлей від посла,
чи ще в нетерплячому очікуванні обіцяного покарання
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28.01.2021 16:39 Відповісти
Це не у вас ,гниди,"двохпартійна підтримка"-це підтримка України! І,сподіваюсь,ця підтримка допоможе українцям "скрутити в'язи" зеленій гідрі яка зараз,пришвидшеними темпами руйнує державу,нищить органи управління та державні інституції поспішаючи виконати зобов'язання перед кремлівськими господарями!
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28.01.2021 16:52 Відповісти
Шановні автори, журналісти пишіть без помилок! В українській мові на протязі (сквозняк), а стосовно часу - протягом!!!
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28.01.2021 17:07 Відповісти
Я так понял, что Ермак провалил операцию с вагнеровцами, чтобы улучшить наши отношения с американцами.
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28.01.2021 17:54 Відповісти
Не треба "переводити стрілки", самі успішно пиляєте сук, на якому сидите.
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28.01.2021 20:20 Відповісти
Зніміть зелені окуляри і хватить брехать!
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28.01.2021 21:08 Відповісти
Запускайте арестовича обосратыши. Он быстро придаст вашему дерьму вкус победы
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28.01.2021 22:12 Відповісти
"Попытки многих сил ... внутри страны ...не увенчались успехом", но ничего, в этом году Зеленский с этим завхозом постараются попытаться больше и тщательнее.
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28.01.2021 22:47 Відповісти
в каком смысле?
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28.01.2021 22:54 Відповісти
Заграница нам поможет.
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28.01.2021 23:12 Відповісти
Спроби багатьох сил зіпсувати відносини України і США не увінчалися успіхом, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1483
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29.01.2021 00:57 Відповісти
США можуть накласти персональні санкції проти глави офісу Зеленського А.Єрмака за втручання в американські вибори.

Андрій Єрмак під час зустрічі з адвокатом президента США Руді Джуліані дійсно пообіцяв сприяти дискредитації Байдена. Цю інформацію підтвердили наші американські партнери після її публікації деякими українськими ЗМІ.

Якщо спецслужби США встановлять факти «сприяння» Єрмака, зокрема знайдуть його слід у відкритих справах проти Байдена по плівках Деркача, - очільник Офісу президента України поповнить ряди «дубінських» і стане токсичним навіть для власної родини.
До речі, допомога Єрмака Трампу заграла новими фарбами після публікації в The Guardian матеріалу про те, як 45-го президента США вербували впродовж 40 років радянські, а згодом російські спецслужби.
Виходить, підозрюваний у співпраці з російськими спецслужбами Єрмак сприяв підозрюваному у співпраці з російськими спецслужбами Трампу через фейковий «компромат» підозрюваного у співпраці з російськими спецслужбами Деркача.

Олег Пономар
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31.01.2021 20:06 Відповісти
 
 